¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦¼å¤¯¤Ê¤¤¡×ÀéÍÕÉ´²»¤¬Ì´¤Î½é¸ÞÎØ¤Ø¡¡¡Ö¤æ¤Å¤ë·»¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÞÎØ¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡ÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï12·î¾å½Ü¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¶¯Îõ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤«¤é£µ°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¤½¤Î¶þ¿«¤òÀ²¤é¤·¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤Ù¤¯Î×¤ó¤ÀÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡¿12·î19Æü¡¢21Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿´¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸å¤Ï¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢±éµ»¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£¤â¤¦¤¹¤°¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤Î»þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤Æ°¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡12·î19Æü¤ÎSP¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤òµö¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀéÍÕ¡£ÃúÇ«¤ÊÆ°¤¤Ç£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡Ü£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤È¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¤ë°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë³ê¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Î£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤Ï¥¨¥Ã¥¸ÉÔÌÀÎÆ¤ÎÈ½Äê¤ÇGOE¡Ê½ÐÍè¤Ð¤¨ÅÀ¡Ë¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ô¥ó¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¤¹¤Ù¤ÆºÇ¹âÉ¾²Á¤Î¥ì¥Ù¥ë£´¤È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆÀÅÀ¤Ï74.60ÅÀ¡££´°ÌÈ¯¿Ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤¿¡£
¡ÖÄ«¤Î¸ø¼°Îý½¬¤Ç¤Ï£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ò¥ß¥¹¤·¤¿¤±¤É¡¢ßÀÅÄÈþ±É¥³¡¼¥Á¤¬¶Ê¤«¤±Îý½¬¤Î¤¢¤È¤Ë¡Ø¥ß¥¹¤òÎý½¬¤Î¤¦¤Á¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ª¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»×¤¤¤¤ê¤¤¤±¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿°ÂÅÈ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡¢´°àú¤Ë³ê¤ê¤¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡Ü£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²ÃÅÀ¤ò¤â¤é¤¦¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤·¤¿¤¬¡¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿£³²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤È£³²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²óÅ¾ÉÔÂ¤È£´Ê¬¤Î£±²óÅ¾ÉÔÂ¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ê¤ê¤ï¤º¤«¤Ë¸ºÅÀ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾¤Î£³Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤¬¥¨¥Ã¥¸ÉÔÌÀÎÆ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î£²²óÅ¾¥ë¡¼¥×¤¬²óÅ¾ÉÔÂ¡£¼¡¤Î3²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¤â¸ºÅÀ¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢Î®¤ì¤ÏÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤±éµ»¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¼«Ê¬¤ÎÁü¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òºÙÉô¤Þ¤Ç¸«¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤Ç¤½¤ì¤¬¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÂª¤¨Ä¾¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ°¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÁ°È¾¤Î¥ë¡¼¥×¤È¥µ¥ë¥³¥¦¤Î¥ß¥¹¤ÏÎý½¬¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢±éµ»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢Îý½¬¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿°¤¤ÊÊ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Î£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ü¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤«¤é¤ÏÎý½¬¤É¤ª¤ê¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ·¤Ù¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë»ä¤ÏÎý½¬¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤ÎÆÀÅÀ¤Ï£´°Ì¤Î141.64ÅÀ¡£¹ç·×216.24ÅÀ¤ÇÁí¹ç£³°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡ÚÌ´¤À¤Ã¤¿¸ÞÎØ¤Ø¤Î´î¤Ó¤ÈÀÕÇ¤¡Û
¡¡Âç²ñ¸å¡¢¼«Ê¬¤Ë¡Ö¶¯¤µ¡×¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ÀéÍÕ¤Ï¡Ö¶¯¤¤¤È¤Ï¸À¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¡¢¡Ø»ä¤Ï¤â¤¦¼å¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿£²½µ´Ö¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢º£¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ç¤¤ë¤¤¤¤±éµ»¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤»¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÍ¥¾¡¤·¤¿¡ËGP¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤ä¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏÅª¤Ë¤â¤Ã¤È´°àú¤Ê±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ½¸Ãæ¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ê¤¯³ê¤ê¤¤ì¤Æ·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡£´Ç¯Á°¤Ï¡¢¤Þ¤À¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤«¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÀÚÉä¤À¡£¤½¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¸þ¤±¤Æ¶¥µ»ÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¾Íè¤ÎÌ´¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¿¸ÞÎØ¤Ë¼«Ê¬¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢ÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤ë¡£½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢²ù¤¤¤Ê¤¯½ª¤ï¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¡¢¤É¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¼«Ê¬¤Î¤É¤³¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¸ÞÎØ¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ú±©À¸·ë¸¹¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¥½¥Á¸ÞÎØ¡Û
¡¡ÀéÍÕ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÞÎØ¤Ï¡¢2014Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤À¤È¤¤¤¦¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡Ö¤æ¤Å¤ë·»¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¡¢É¹¾å¤Ç°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿±©À¸·ë¸¹¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¤À¡£
¡Ö¡Ê±©À¸¤µ¤ó¤¬¡ËºÇ½é¤Î£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤Ç¤ÎÅ¾ÅÝ¤«¤é¡¢¸åÈ¾¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¶¯Îõ¤Ê¿´¤Î¶¯¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥ß¥¹¤¬°ìÈÖ¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤âËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î»þ¤Ë±©À¸¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¤Ï¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¤¬¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç±é¤¸¤ë¥Õ¥ê¡¼¤â¡¢¶Ê¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Î¡Ø¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡Ù¤À¡£
¡Ö´ñ¤·¤¯¤âÆ±¤¸¡Ø¥í¥ß¥¸¥å¥ê¡Ù¤Ç¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¸ÞÎØ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¶öÁ³¤È¤Ï¤¤¤¨¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯¡Ø¥í¥ß¥¸¥å¥ê¡Ù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤Ï²Æ¾ì¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤âÃÙ¤¯¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ´ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ´¤ê¤¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿ÀéÍÕ¡££±·î²¼½Ü¤Î»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ß¥é¥Î¤Ø¸þ¤«¤¦¡£