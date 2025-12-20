女優やモデルとして活動する長谷川京子（47）と、7歳年下の男性A氏との密会を12月19日発売の『FRIDAY』が報じた。同誌によると、長谷川は12月上旬の夜、半年先まで予約が埋まっている超人気イタリアンにA氏と訪れ、セレブな夜を過ごしたという。芸能関係者の話。

【写真】カフェで客が三度見した白Tシャツの胸元ほか、以前交際していたレストランオーナーとの車内での一コマ

「20代の頃からモデル業で一世を風靡し、その人気ぶりから"ハセキョー現象"を巻き起こした長谷川さん。女優やタレントと活動の幅を広げながら、2021年にはランジェリーやナイトウェアに特化したブランド『ESS BY（エス バイ）』 をローンチしています」

プライベートでは、2008年にロックバンド「ポルノグラフィティ」のギタリスト・新藤晴一（51）と結婚。翌年に長男、2012年には長女を授かったが、2021年に離婚しており、2児のシングルマザーとなった。

「長谷川さんは離婚前から、『妻だって母だって"女"だよね』 と口にしたりと、インタビューなどでも"女"としての自分に目を向けるようになっていったように思います。

そんな彼女はバストサロンに通い、美バストをキープするためにケアを続けていたそうです。ますますその胸元には磨きがかかり、子育てが落ち着いてからは、露出度の高い服を着る機会も増えていきました。

『ESS BY』も、"自愛"をコンセプトとしており、女性が自分らしく生きることを応援するブランド。憧れる同世代の女性は多く、離婚後にはそのライフスタイルを取り入れる女性たちによって"ハセキョー現象2.0"なる再ブームが起きたほど」（同前）

そんな長谷川の新恋人とされる男性はどんな人物なのか。同誌が"オールバックのイケメン紳士"としたA氏をよく知るアパレル関係者が語る。

「慶應幼稚舎から大学に進んだ生粋の"慶應ボーイ"。大学は体育会に所属して、ムードメーカーとして活躍。新卒で入社した外資系証券に勤務しながらNPO法人をたちあげ、退職後にアパレル会社を設立。

同窓の櫻井翔（43）も、彼が手掛けるアパレルを身につけることがよくありますね。彼は人懐っこさがあるので先輩からも好かれるし、後輩の面倒見もよい。多くの"ファン"がいます。

NPO法人では海外の貧困や食糧不足に向き合い、現地にも足を運んでいる。日本国内でもメディア出演や講演などを通じて発信を行うなど、エネルギッシュに活動されている方ですね」

前出・芸能関係者が続ける。

「長谷川さんは、2023年には6歳年下の男性との交際が報じられています。お相手は、カナダ育ちで英語がペラペラなレストランオーナー。

タクシーの車内でキスをする様子も目撃されており、本人も『お相手は一般のかたなので、温かく見守っていただければ幸いです』と交際を認めるなど、その清々しい生き様に憧れた女性は多かったのではないでしょうか。

今回報じられたお相手は7歳下のアパレル実業家とのことですが、多方面で活躍する長谷川さんにとって、若くして世界をまたにかけるAさんにはシンパシーを感じたはず」

ますます"女性"として輝き続けるハセキョーの今後にも注目だ──。