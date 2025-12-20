¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Þ¥·¥ó¤ËÉé¤±¤Ê¤¤²ÃÂ®ÎÏ¡ª¡Ö¹ñ»ºEVÇò¥Ð¥¤¡×ÅÔÄ£¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ ¸øÆ»¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯
·Ù»ëÄ£¤Ë¤Ï4Âæ¤¬¥Û¥ó¥À¤«¤éÂßÍ¿Í½Äê
¡¡·Ù»ëÄ£¸þ¤±¤È¤Ê¤ë¡ÖÇò¥Ð¥¤»ÅÍÍ¤Î¹ñ»ºEV¥Ð¥¤¥¯¡×¤¬2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÅìµþÅÔÄ£¤ÎÂè°ìËÜÄ£¼ËÁ°¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡Û¹ñ»º¤Î¡ÖºÇ¿·EVÇò¥Ð¥¤¡×¤òºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥¸«¡ª¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡º£²ó¤ÎÇÛÈ÷¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë´Ä¶Àè¿ÊÅÔ»Ô¹½ÁÛ¡Ö¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÅìµþ¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢EV¥Ð¥¤¥¯¤ÎÉáµÚ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÔ¤Ï¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÅÔÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¿·¼ÖÆóÎØ¼Ö¤ò100%Èó¥¬¥½¥ê¥ó²½¡ÊÅÅÆ°²½¡Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢BMWÀ½¤Î¡ÖC evolution¡Ê¥·¡¼¡¦¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿EVÇò¥Ð¥¤¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï³¤³°À½¤ÎÅÅÆ°¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼À½¤ÎEVÇò¥Ð¥¤Æ³Æþ¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äºÙÉô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥Û¥ó¥À¤¬2025Ç¯9·î¤Ë²¤½£¤ÇÈ¯É½¤·¤¿EVÆóÎØ¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖWN7¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖWN7¡×¤Ï¡¢½ÐÎÏÌÌ¤Ç600cc¥¯¥é¥¹¤ÎÆâÇ³µ¡´Ø¡ÊICE¡Ë¤ÈÆ±Åù¡¢¥È¥ë¥¯ÀÇ½¤Ç¤Ï1000cc¥¯¥é¥¹¤ÎÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë²ÃÂ®ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï1²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó140km¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤Ï4Âæ¤¬¥Û¥ó¥À¤«¤éÂßÍ¿¤µ¤ì¡¢2026Ç¯1·î2Æü¡¦3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¡×¤ÎÀèÆ³¼Ö¤È¤·¤Æ¸øÆ»¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢±ØÅÁ¸å¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÔÄ£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤È¡¢¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö±ØÅÁ¤ÇÁö¤ë»Ñ¤òÁá¤¯¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£