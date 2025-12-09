¥¥ì¥¤¤Ê¤Þ¤ÄÌÓ¥«¡¼¥ë¤¬»þÃ»¤Ç³ð¤¦♡BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡Ù¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00 ¡Á12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë17:59Ëø¡Û¥Ø¥¢¥±¥¢À½ÉÊ¤äÈþÍÆ²ÈÅÅ¤¬¿Íµ¤¤ÎBRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¤«¤é¡¢Ìó10ÉÃ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É²ÃÇ®¤Ç¾å¸þ¤¥«¡¼¥ë¤Þ¤ÄÌÓ¤ò³ð¤¨¤ë¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡Ù¤¬2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ý¥³¥ß¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼ÉÕ¤¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹♡
»þÃ»¤ÇÈþ¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë♡BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¤è¤ê¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤Ç¤¹¡£
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¤Î2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
Ìó10ÉÃ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É²ÃÇ®¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤â¥¥ì¥¤¤Ê¤Þ¤ÄÌÓ¥«¡¼¥ë¤ò³ð¤¨¤ë¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¡£
µ»ö¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢Âç¹¥É¾¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡©
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¤È¤Ï¡¡¤É¤ó¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¤Ï¡¢bright¡ÖÌÀ¤ë¤¤¡¢µ±¤«¤·¤¤¡×¡Ürich¡ÖË¤«¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤ë¤¯Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢2023Ç¯¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊBRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¿¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢À½ÉÊ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÈþÍÆ²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤âÅ¸³«Ãæ¡£
1¤Ä¤ÇÁ´¿È¥±¥¢¤¬²ÄÇ½¤ÊÂ¿µ¡Ç½ÅÅÆ°¥«¥Ã¥µ¡Ö¥Á¥ã¡¼¥à¥ê¥Õ¥È¡×¤Ï¡¢EMS¤ä²¹´¶µ¡Ç½¡¢LED¥é¥¤¥È¡¢¿¶Æ°¥¨¥¹¥Æµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿Èþ´é´ï¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËËÜ³Ê¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¤È¿Íµ¤♡
¤Û¤«¤Ë¤âÀö´é¥Ö¥é¥·¡¢¥Í¥Ã¥¯¥±¥¢¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¡¢¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤¬³ð¤¦ÈþÍÆ²ÈÅÅ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡Ã¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¤è¤ê¡¢»þÃ»¤ÇÍýÁÛ¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¥á¥¤¥¯¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥Û¥Ã¥È¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ§
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¤Î¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡Ù¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¥¥ì¥¤¤ò³ð¤¨¤ë¥Û¥Ã¥È¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
Ìó10ÉÃ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É²ÃÇ®¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼
¤Þ¤ÄÌÓ¤ò·Ú¤¯¶´¤à¤À¤±¤Ç¡¢Ç®¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Á¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Æñ¤·¤¤ÎÏ²Ã¸º¤ÎÄ´À°¤âÉÔÍ×¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥«¡¼¥ë¤ò´ÊÃ±¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼
Ç®¤ÈÎÏ¤Î¥À¥Ö¥ë¸ú²Ì¤Ç¡¢Ìë¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤ó¤È¤·¤¿¾å¸þ¤¥«¡¼¥ë¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤ÎÎÏ¤Î¤ß¤Ç¶´¤à¥¿¥¤¥×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢²¹Ç®¤Ç¥«¡¼¥ë¤Å¤±¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥«¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥ë¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤¤È¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ë¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼
²¹ÅÙ¤Ï¡¢2ÃÊ³¬¤Î²¹ÅÙÄ´À°µ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢65¡î¡¿85¡î¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºÙ¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤Ê¤éÄã¤á¤Î²¹ÅÙ¡¢´è¸Ç¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Þ¤ÄÌÓ¡ÊÄ¾ÌÓ¡Ë¤Ê¤é¹â¤á¤Î²¹ÅÙ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÅ¸»¡¿²¹ÅÙÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ü¥¿¥ó¤Ï1¤Ä¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀß·×¤Ê¤¿¤á¡¢Áàºî¤ËÌÂ¤ï¤º¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼
ÉÕÂ°¤ÎUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê¥¿¥¤¥×C¡Ë¤Ç½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ª¼ê»ý¤Á¤ÎÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Ê¤É¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼
¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤È½¼ÅÅÍÑUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê¥¿¥¤¥×C¡Ë¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ÊÊÝ¾Ú½ñÉÕ¤¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÌÜ°õ¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ä²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡Ù¤Î»È¤¤Êý
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¡¡»È¤¤Êý
¤³¤³¤Ç¡¢¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡Ù¤Î»È¤¤Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÅÅ¸»¡¿²¹ÅÙÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤·¤ÆÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ÅÅ¸»¡¿²¹ÅÙÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ü¥¿¥ó¤òÃ»²¡¤·¤·¤Æ¡¢²¹ÅÙ¤ò2ÃÊ³¬¤«¤éÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£¡Êµ¡§65¡î¡¿¶¡§85¡î¡Ë
£¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥É¤¬²¹¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÌó10ÉÃÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥É¤Î¿§¤¬Çö¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢»ÈÍÑOK¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥É¤ò¤Þ¤ÄÌÓ¤Îº¬¸µ¤ËÅö¤Æ¡¢ËÜÂÎÎ¢ÌÌ¤Î¥ì¥Ð¡¼¤ò²¼¤Ë²¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ÄÌÓÁ´ÂÎ¤ò¶´¤ó¤Ç¾¯¤·»ý¤Á¾å¤²¡¢¿ôÉÃÂÔ¤Ã¤Æ¤«¤é¥ì¥Ð¡¼¤òÎ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¥«¡¼¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢¥Þ¥¹¥«¥éÅù¤Ç¤Þ¤ÄÌÓ¥á¥¤¥¯¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¦»ÈÍÑ¸å¤ÏÅÅ¸»¡¿²¹ÅÙÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤·¤ÆÅÅ¸»¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¡¡»È¤¤Êý
¾å¼ê¤Ê»È¤¤Êý¤Î¥³¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤Îº¬¸µ¶á¤¯¤Ë¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥Ã¥É¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¡¼¥ë¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼¥ë¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢º¬¸µ¡¦Ãæ´Ö¡¦ÌÓÀè¤Î3ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢ÀèÃ¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¯¥»¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤ó¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥«¡¼¥ë¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡ãÁ´2¿§¡ä
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼
¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡Ù¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´2¿§¤Ç¤¹¡£
¡ü ¥Û¥ï¥¤¥È¡ÚÉÊÈÖ¡§BR-HEC2511W¡Û
¡ü ¥Ô¥ó¥¯¡ÚÉÊÈÖ¡§BR-HEC2511P¡Û
¢¨¤ª»È¤¤¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§Ì£¤Î¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼
¡ã¤½¤ÎÂ¾»ÅÍÍ¡ä
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§112mm¡ß40mm¡ß19.2mm
½ÅÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§40g
ºà¼Á¡§ËÜÂÎ¡ÄABS¡¢PC¡¢¥·¥ê¥³¥ó
ÉÕÂ°ÉÊ¡§½¼ÅÅÍÑUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ê¥¿¥¤¥×C¡Ë¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ÊÊÝ¾Ú½ñÉÕ¤¡Ë
ÅÅ¸»Êý¼°¡§½¼ÅÅ¼°
½¼ÅÅ»þ´Ö¡ÊÌó¡Ë¡§Ìó90Ê¬¡¡¢¨½¼ÅÅ´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§1W
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¡¡¸ý¥³¥ß¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡Ù¤ò¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ÄÌÓ¤Îº¬¸µ¤«¤é¤°¤¤¤Ã¤È»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥«¥¯¤Ã¤ÈÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Á³¤Ê¥«¡¼¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ÄÌÓ¤Îº¬¸µ¢ªÃæ´Ö¢ªÌÓÀè¤Î3ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤Æ¥¯¥»¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤¯¤ë¤ó¤È¤·¤¿¥«¡¼¥ë¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á♡
¥«¡¼¥Ö¤¬¿¼¤¹¤®¤ºÀõ¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì½Å¤ä±üÆó½Å¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î·Á¤òÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ò¶´¤ß¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ó¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¡¡¸ý¥³¥ß¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼
ÅÅ¸»¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤éÌó10ÉÃ¤È²¹¤Þ¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤Ä«¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡ª
²¹ÅÙÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ç®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿ËÜÂÎ¤¬Ìó40g¤È·Ú¤¯¡¢¥Ü¥¿¥ó¤¬1¤Ä¤ÇÁàºî¤¬´ÊÃ±¤Ê¤È¤³¤í¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¡¡¸ý¥³¥ß¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼
¾åµ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡Ù¤Ç¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¥«¡¼¥ë¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¤òÅÉ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¥«¡¼¥ë¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¡¼¥×¤µ¤ì¤Æ²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£ÊÔ½¸Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÌë¤Þ¤Ç¾å¸þ¤¤Þ¤ÄÌÓ¤¬¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤·¤¿♡
¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¥«¡¼¥ë¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤¤ÈÆü¾ïÅª¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡¢ÊÔ½¸Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤â¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¡ª
È¯Çä¡¦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼
¼ïÎà¡§Á´2¿§
²Á³Ê¡§2,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¼è°·Å¹ÊÞ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü¡ª
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡Ù¤ò¡¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¤ò¤´Í÷¤ÎÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤â»þÃ»¤ÇÍýÁÛ¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤ò³ð¤¨¤ë¥Û¥Ã¥È¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¥×¥ì¥¼¥ó¥È³µÍ×
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡Ù¡Ê¤É¤Á¤é¤«¹¥¤¤Ê¥«¥é¡¼1¿§¡Ë
ÅöÁª¿ô¡§5Ì¾ÍÍ
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00 ¡Á12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë17:59Ëø
±þÊçÊýË¡¡§X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¡¢Instagram
Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂ¿ÅÄ
¢¨¡ËÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï½ç¼¡¥á¡¼¥«¡¼È¯Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÅöÁª³ÎÎ¨UP¡ú
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ú#¥Ö¥ê¥ª¥¹_¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡Û
±þÊç¤¹¤ëSNS¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¤«¤é±þÊç
¡¿— ¡ÚFORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡Û¿·ºî¥³¥¹¥á¤Î¥ê¥¢¥ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÇÛ¿®💋✍ (@fortune_press) December 9, 2025
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¿·ºî
¥Õ¥©¥í¡¼¡õRP¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È🎁
¡À
¥¥ì¥¤¤Ê¤Þ¤ÄÌÓ¥«¡¼¥ë¤¬»þÃ»¤Ç³ð¤¦✨
¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼
¡Ê¹¥¤¤Ê1¿§¡Ë¤¬ÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë🎯
¡@fortune_press ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤òRP
µ»öÆâ¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¥³¥á¥ó¥È¤ÇÅöÁª³ÎÎ¨UP⤴️https://t.co/aTaGAmXLdH
12/23 17:59¡º pic.twitter.com/B5cJdG8vmp
¡FORTUNE¸ø¼°X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È
2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
¥³¥á¥ó¥È¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Instagram¤«¤é±þÊç
¡FORTUNE¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¤¤¤¤¤Í¡õ¥³¥á¥ó¥È
2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç±þÊç´°Î»¡ª
X¡Êµì¡§Twitter¡Ë¤ÈInstagram¤ÎÎ¾Êý¤«¤é¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤ÏDM¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥¹¥á¥¬¥Á¥ã¡¢LINE¡÷¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¤Î¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡Ù¤ÇÍýÁÛ¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë♡
BRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¡¡2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¡¡¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©º£²ó¤ÏBRiOSS¡Ê¥Ö¥ê¥ª¥¹¡Ë¤Î2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥é¡¼¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó10ÉÃ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥µ¥Ã¤ÈÍýÁÛ¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¥á¥¤¥¯¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Ç®¤ÎÎÏ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¤Þ¤ÄÌÓ¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤Î¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¤ä¥É¥é¥³¥¹¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¤Ê¤É¡¢Ì¤È¯Çä¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ä¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢2025Ç¯Åß¿·ºî¥³¥¹¥á¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡
¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¤È¤Ï¡©
²áµî5Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡Ë¡£
¸½ºß¤Ç¤âËè·î150¸Ä°Ê¾å¤Î¥³¥¹¥á¤ò¡¢ÈþÍÆ»ñ³Ê¤òÂ¿¿ô¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò8Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤óÊÔ½¸Éô°÷¼èÆÀ»ñ³Ê°ìÍ÷¡ä
¡üÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¡Ê¥³¥¹¥á¸¡Äê¡Ë1µé
¡ü¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å
¡ü´é¥¿¥¤¥×¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼1µé
¡ü²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê1µé¡Ê²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¾åµé¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë
¡üÆüËÜ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÃÎ¼±¸¡Äê»î¸³¡Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê12¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ë
¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¤ä¥³¥¹¥á¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡¦¥×¥Á¥×¥é¥³¥¹¥á¡¦³¤³°¥³¥¹¥á¡ÊÃæ¹ñ / ´Ú¹ñ / ¥¿¥¤etc.¡Ë ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¥³¥¹¥á¾ðÊó¤ò¡¢¤É¤³¤è¤ê¤âÂ®¤¯¤ªÆÏ¤±¡ª
¿·ºî¥³¥¹¥á¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¸¡¾Ú¤ä¥á¥¤¥¯Æ°²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òËèÆüÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÍß¤·¤¤¡×¤¬¤¤Ã¤È¤ß¤Ä¤«¤ëÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹♡
▶︎FORTUNE¡Ê¤Õ¤©¡¼¤Á¤å¤ó¡ËÊÔ½¸Éô¤ÎÊÔ½¸¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fortune-girl.com/guideline
-------------------------------------------------
¡Ú¼¹É®¡Û»ÈÍÑ´¶¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µé/ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼Îò8Ç¯°Ê¾å¤ÎÊÔ½¸Éô¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
