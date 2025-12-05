LUSH SPA ¿·½ÉÅ¹¤Ç¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡ÖLush HairLab¡×¤Î¶Ë¾å¥Ø¥Ã¥É¥¹¥ÑÂÎ¸³¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È
¤Þ¤º¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÈ±¤Î½Ö´Ö¡¦¥·¡¼¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¡¢Ž¢³°¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÎÈ±¤¬1ÈÖ¹¥¤Ž£¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÆ¬Èé¤äÈ±¤Î¾õÂÖ¡¦ÉáÃÊ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÈ±Çº¤ß¤ËºÇ¤â¹ç¤¦¥Ø¥¢¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁªÄê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËÍ¤ÎÇº¤ß¤Ï¡ÖÈ±¤¬ºÙ¤¯½À¤é¤«¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¡×¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÈ±¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤ä¼ÂºÝ¤ËÈ±¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¥·¥ã¥ó¥×¡¼Á°¤Ë¹Ô¤¦¥¹¥«¥ë¥×¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ö¸½¼ÂÆ¬Èé¡×
ËªÌªÆþ¤ê¤Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò¡¢´¥¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ±¤Îº¬¸µ¤ËÅÉ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¬¸µ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ºÇ½é¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¯¥Ù¡¼¥¹¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¼¾¤â¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ï¥ê¤ä¥³¥·¤Ë¤â¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼ ¡Ö¥¹¥¦¥§¥ë¡×
¥·¡¼¥½¥ë¥ÈÆþ¤ê¤Î¥¹¥¯¥é¥Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ç¡¢º¬ËÜ¤Î¥Ï¥ê¡¦¥³¥·¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥ï¥«¥á¥¨¥¥¹¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ë¤ª¤¤¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼ ¡ÖBNN¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¡×
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥Ê¥Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ¦Æý¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¡£¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¿©¤ÙÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ËËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÊä¤¤È±¤ò¶¯¤¯¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê½À¤é¤«¤¤È±ºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¥Ø¥¢¥»¥é¥à ¡Ö¥·¡¼¥ë¥É¡×
È±¤ò´¥¤«¤¹Á°¤Ë»È¤¦¥¯¥ê¡¼¥à¾õ¤Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥ª¥¤¥ë¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë´¥ÁçÂÐºö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È ¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ê¤Î·Ã¤ß¡×
¥·¡¼¥½¥ë¥È¤ä³¤¿å¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à³¤¿å¤ä¥·¡¼¥½¥ë¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸Ç¤á¤ë¤È¤¤¤¦LUSH¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ±¤Ë¥Ø¥¢¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥¡¼¥×¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ç¤Þ¤ê¤¹¤®¤º¥¡¼¥×¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤À¤±¤Ç¤â20¼ïÎà°Ê¾å¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï80¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ëÃæ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLush HairLab¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¤â¤¦¿²¤ì¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Î½Å¤µ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»Ü½Ñ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¤Þ¤º¤Ï¥¹¥«¥ë¥×¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¡Ö¸½¼ÂÆ¨Èò¡×¤òÈ±¤Îº¬¸µ¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¥ß¥ó¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥¹¡¼¥Ã¤ÈÁÖ²÷¤Ê´¶¤¸¡£20Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥Ø¥Ã¥È¥¹¥Ñ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¹¤®¤Æ¿²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¢ª¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢LUSH¤Ç¤Ï¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤òÀè¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Þ¤º¤Ï¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤«¤é»È¤¤¡¢¤è¤êÀ¶·é¤ÊÆ¬Èé¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥¦¥§¥ë¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ø¡£¥·¡¼¥½¥ë¥È¤Î¥¹¥¯¥é¥Ö¤¬¥·¥ã¥ê¥·¥ã¥ê¤Èµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¡ª¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÁÖ²÷´¶¤¬MAX¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¤Î¡ÖBNN ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¡×¤ÇÈ±¤òÀ°¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¬Èé¤Î´¶³Ð¤¬º£¤Þ¤Ç¤È¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¤Ç·ì¤Î½ä¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·Ú¤¯ÉÒ´¶¤Ê´¶¤¸¡©¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¬Èé¤Î¿À·Ð¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥ê¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖLush HairLab¡×¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÄ§Åª¤ÊÌÜ¶Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£9¼ïÎà¤Î¸¶ºàÎÁ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤È¤ÎÁêÀ¤ä¸ú²Ì¸úÇ½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ó¡¢¤ªÅò¤Ç¼Ñ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤«¤±Åò¤Î¤è¤¦¤ËÆ¬Èé¤ËÎ®¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥ê¥ó¥¹¤ÇÈ±¤ÈÆ¬Èé¤ò¥±¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤È¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯Ž¢¥É¥é¥¤¥ß¥ó¥ÈŽ£¤ÈŽ¢¥·¥Ê¥â¥óŽ£¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥ê¥ó¥¹¡¢¹á¤ê¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿É¤¦¤¸¤Æ°Õ¼±¤ÏÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤òÈ´¤¤¤¿¤éÇú¿ç¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¦¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë»Ü½Ñ¤Ï´°Î»¤·¡¢¥Ø¥¢¥»¥é¥à¤òÅ»¤ï¤»¤Æ¥Ö¥í¡¼¤Ø¡£ËÍ¤ÎÈ±Çº¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢È±¤Î´¥¤«¤·Êý¤Î¥³¥Ä¤ä½çÈÖ¤Ê¤É¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ö¥í¡¼¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¶À¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¤¨¡ª¡©´¥¤«¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¥Ä¥ä¤¬¤¹¤´¤¤¡£¥Ø¥¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤¢¤È¤ß¤¿¤¤¤Ê¥È¥¥¥ë¥È¥¥¥ë¤ÊÈ±¤Ë¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤È±ð¤ä¤«¤ÊÈ±¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥Ã¥×¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯º£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤È±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤éËèÆü¼õ¤±¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£ºÇ¸å¤Ë¥Ø¥¢¥ß¥¹¥È¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÌÓÎ®¤ì¤ò¥¡¼¥×¤µ¤»¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ü½Ñ¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀÈ±¤òÀö¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°î¤ì¤ë»þ´Ö¤Ë¡ª
º¸¤¬»Ü½ÑÁ°¡¢±¦¤¬»Ü½Ñ¸å¤Ç¤¹¡£È±¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Å·»È¤ÎÎØ¤¬¤è¤êåºÎï¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
Before¡õAfter¤Ç¸«Èæ¤Ù¤ë¤È°ìÌÜÎÆÁ³¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Í¤ê¤ä¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬Á´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÈ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥¹¥¯¥é¥ÖÆþ¤ê¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ì¤Î½ä¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´éÎ©¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¡¢¥Ï¡¼¥Ð¥ë¥ê¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÃúÇ«¤«¤Ä¸Ä¿Í¤ÎÈ±Çº¤ß¤ä¼Á´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤È¸ú²Ì¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¤¿¤ÀÈ±¤òÀö¤¤Ï«¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÓÌ³Ð¤äÄ°³Ð¡¢»ë³Ð¤Ë¤Þ¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¶õ´Ö¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤Ê¤ÉÊ£¿ô¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤È¿§¡¹¤ÊÃÎ¼±¤äÂ¾¤Ë¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç°î¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹°Ê³°¤Ç¤Ï½é¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖLush HairLab¡×¡¢³§¤µ¤ó¤â¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
