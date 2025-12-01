Áê¾ìÅ¸Ë¾12·î1Æü¹æ¡¡ÊÆ¹ñ³ô: ÊÆ¹ñ·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤¤Ï (1) ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦Àï (2) ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤¬¾ÇÅÀ¡¡ÆüËÜ³ô: Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢¡ÖÅ·°æ¤ò°Õ¼±¡×¤µ¤»¤ëÅ¸³«
¢£I¡¥ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥NY¥À¥¦¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë11/27¡¢½ËÆü¡Ö´¶¼Õº×¡×¤ÇµÙ¾ì¡¡2¡Ë11/28¡¢NY¥À¥¦¡Ü289¥É¥ë¹â¡¢47,716¥É¥ë
¡ÚÁ°²ó¤Ï¡ÛÁê¾ìÅ¸Ë¾11·î27Æü¹æ¡¡ÊÆ¹ñ³ô: ÊÆ¹ñ¤Î¸ÛÍÑÂÐºö¤ò¡¢FRB¤ÎÍø²¼¤²¤Ëµá¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¡ÆüËÜ³ô: Æü·ÐÊ¿¶Ñ¾å¾º¤ÎÎ©Ìò¼Ô¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¤Î³ô²Á¤¬µÞÍî
¡ü2¡¥ÊÆ¹ñ³ô¡§ÊÆ¹ñ·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤¤ò¤ß¤ë¤¦¤¨¤Ç¡Ê1¡Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦Àï¡Ê2¡ËºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤¬¾ÇÅÀ¡¡1¡ËÊÆ¹ñNY¥À¥¦¤Ï¡ÖÅ·°æ´¶¡×¤ò¼¨º¶¤«¡©¡¡¡¡¡¦NY¥À¥¦¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡¡¡¡10/28¡¡47,706¥É¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡11/06¡¡46,912¡¡¡¡¡¡¡¡11/12¡¡48,254¡¡¡¡¡¡¡¡11/28¡¡47,716
¡¡¡¡¡¦NY¥À¥¦¤Ï¡¢FRB¤Î12·îÄÉ²ÃÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤«¤é¾å¾º¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëNY¥À¥¦¤Î¾å¾º¤Ë¤Ï¿·Ç¯ÅÙ¤âÍø²¼¤²¸«ÄÌ¤·¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£12·î¤ÎÍø²¼¤²³ÎÎ¨¤Ï86¡ó¤Þ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡£
¡¡2¡Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦Àï¤Ï»Ï¤Þ¤êÇä¾å¹â¤Ï¡Ü7¡óÁý¤È¹¥Ä´¡¢¤·¤«¤·¡¢¿ôÎÌ¥Ù¡¼¥¹¤Ï¢¥1¡ó¸º¾¯¡¡¡¡¡¦Çä¾åÁý²Ã¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È´ØÀÇ¾å¾º¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬¤¢¤ë¡£¿ôÎÌ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Î¢¥1¡ó¸º¾¯¤Ë¡¢¾ÇÅÀ¤¬¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡3¡ËÊÆ¹ñ¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ÎÁý²Ã¤â¡¢ÃæÌ£¤Ï¡ÖÃùÃß¤Î¼è¤êÊø¤·¡×¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñÁý¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡¡¡¡¡¦ÄÂ¶â¤Ï¾å¾º¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯ºö¤Ç¡¢¡ÖÊÆ¹ñ·ÐºÑ¹¥Ä´¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤à¤·¤í¡Ö¸åÂà¡×¤Ø¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯ºö¤Ï¡¢¡Ê1¡Ë¸ºÀÇ¤È¡Ê2¡Ë´ØÀÇ¤Ë¤¢¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡Ê1¡Ë¸ºÀÇ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¸ºÀÇ¤Ï¡¢Äã½êÆÀ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×1´ü°ÊÍè¤Î´ü¸Â±äÄ¹¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¿·¤¿¤ÊÄÉ²Ã¸ºÀÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢¤¬»Ï¤á¤¿¥ª¥Ð¥Þ¥±¥¢¤Î½Ì¾®¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¼Â¼Á½êÆÀ¡á²È·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òµÚ¤Ü¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÉÙÍµ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ºÀÇ¤Ï¡¢¿·µ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÙÍµ¼Ô¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¸ú²Ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡Ê2¡Ë´ØÀÇ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦´ØÀÇ¤ÎºÇ½ªÉéÃ´¼Ô¤Ï¡¢°ìÈÌ¹ñÌ±¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñ¾ÃÈñ¼Ô¤Î²È·×ÉéÃ´Í¾ÎÏ¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢´ØÀÇ¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£Ì¤Å¾²ÇÊ¬¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍ¢Æþ¶È¼Ô¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¹ñ´ë¶È¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë²Á³ÊÅ¾²ÇÍ½È÷·³¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£´ØÀÇ¤Î²È·×ÉéÃ´¤Ï¡¢¸½¾õ°ìÉô¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡Ê3¡Ë´ØÀÇ¤ÎºÇ¹âºÛÈ½ÃÇ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ºÇ¹âºÛ¤Ç°ã·û¤È¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤ì¤Ð¡¢´ØÀÇ¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤¬15Ãû¥É¥ë¤ò¾å²ó¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢´ØÀÇ¼ýÆþ¤òÅö¤Æ¹þ¤ó¤ÀºÐ½ÐÁý²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡Ê4¡ËÊÆ¹ñ·Êµ¤¤Î¸åÂà¥ê¥¹¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¹âºÛ¤¬¡Ö°ã·û¡×È½·è¤ò½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´ØÀÇ¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦Äã½êÆÀ¼ÔÁØ¤Î¼Â¼ÁÄÂ¶â°ú²¼¤²¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÉÙÍµÁØ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ºÀÇÉéÃ´Áý²Ã¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦´ØÀÇ¼ýÆþ¤òÅö¤Æ¹þ¤ó¤ÀÀ¯ÉÜ»Ù½Ð¤ÎÁý²Ã¡£¡¡¡¡¡¡¡¡Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤ÎºâÀ¯ÀÖ»ú¤¬ÁýÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉÙÍµÁØ¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÈÄã½êÆÀ¼ÔÁØ¤Î»Ù½Ð¸º¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ·Êµ¤¤Ï¸åÂà¡×¤Ë¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡5¡ËÊÆ¹ñ·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤¤ò¤ß¤ë¤¦¤¨¤Ç¡Ê1¡Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦Àï¡Ê2¡ËºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤¬¾ÇÅÀ¡¡¡¡¡¦ºÇ¶á¤ÎÊÆ¹ñÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»Ù»ýÎ¨¤Ï36¡ó¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¡£
¢£II¡¥Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë11/27¡¢¾å³¤Áí¹ç¡Ü5¹â¡¢3,875¡¡2¡Ë11/28¡¢¾å³¤Áí¹ç¡Ü13¹â¡¢3,888
¡ü2¡¥Ãæ¹ñ11·î·Ê¶·´¶¤Ï49.2¡¢8¥«·îÏ¢Â³¤ÇÀáÌÜ³ä¤ì¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡Ë¡¡¡¦À½Â¤¶È¹ØÇãÃ´Åö¼Ô»Ø¿ô¡ÊPMI¡Ë¤Ï11·î¡¢Á°·î¤«¤é¡Ü0.2¾å²ó¤ë²þÁ±¤··Êµ¤³ÈÂç¡¦½Ì¾®¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¶ÌÜ¤Î50¤ò8¥«·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤Ã¤¿¡£ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤ËÈ¼¤¦Æâ¼û¤ÎÉÔ¿¶¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡£¡¡¡¦¹àÌÜÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡¡¡¡¡¡¡¦¿·µ¬¼õÃí¤Ï49.2¤È¡Ü0.4²þÁ±¤·¤¿¤¬¡¢5¥«·îÏ¢Â³¤ÎÀáÌÜ³ä¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¦¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤Ï¡Ü0.1¾å¾º¤Î48.6¤ÈÄã¿å½à¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¦À¸»º»Ø¿ô¤ÏÁ°·î¤«¤é¡Ü0.3¾å¾º¤·¡¢50¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¦ÈóÀ½Â¤ÉôÌç¤Î·Ê¶·´¶¤Ï49.5¤È¡¢Á°·î¤è¤ê¢¥0.6°²½¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¦À½Â¤¶È¤ÈÈóÀ½Â¤¶È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Áí¹ç·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤Ï¢¥0.3°²½¤·¡¢49.7¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£III¡¥ÆüËÜ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë11/27¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ü608±ß¹â¡¢50,167±ß¡¡¡¡2¡Ë11/28¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ü84±ß¹â¡¢50,253±ß¡¡¡¡
¡ü2¡¥ÆüËÜ³ô¡¡¡§¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢¡ÖÅ·°æ¤ò°Õ¼±¡×¤µ¤»¤ëÅ¸³«¡¡1¡ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤È´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡Ê1¡Ë11/27¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡Ü608±ß¹â¡¢´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Ç¡Ü537±ß¹â¡¦¡Ü88.3¡ó¤òÀê¤á¤¿¡¡¡¡¡¡¡¦Æü·ÐÊ¿¶Ñ´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´óÍ¿³Û¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü254±ß¹â¡¡¡¡¡Ü950±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ü116¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü580¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¡¡¡¡¡¡Ü101¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü1,010¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TDK¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü44¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü88¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¡¡¡¡¡¡¡Ü22¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü270¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü537±ß¹â
¡¡¡¡¡¡¡¦¡Ö¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢3·»Äï¡×¤¬¾å°Ì1¡Á3°Ì¤òÆÈÀê¡£
¡¡¡¡¡¡¡¦6Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ¤Ï11/27¤Ç213.96¤È¹â¤¤¿å½à¢Í11/28°Ê¹ß¤Ï²¼Íî¥ê¥¹¥¯¤Î·üÇ°¡£
¡¡¡¡¡Ê2¡Ë11/28¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï+86±ß¹â¤Ï¡¢´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Î¡Ü84±ß¹â¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡¡¡¡¡¡¡¦Æü·ÐÊ¿¶Ñ´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´óÍ¿³Û¡¡¡¡¡¡¡¡³ô²Á¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü44±ß¹â¡¡¡¡¡Ü615±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ó¥Ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü14¡¡¡¡¡¡ ¡Ü430¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿®±Û²½³Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü10¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü58¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü10¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü57¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÅÄÄÌ¾¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü6¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü57¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü84
¡¡¡¡¡¡¡¦²áµî¡¢ÃÍ¤¬¤µÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¡¢±¿ÍÑÀ®²Ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃÍ¤¬¤µÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Î³ô²Á¤ËÊÑÄ´¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡ËÊÆ¹ñÄÉ²ÃÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤ò¼õ¤±¤¿ÊÆ¹ñ³ô¹â¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¾å¾º¡¡¡¡¡¦³¤³°Ã»´ü¶Ú¤â³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¤òÃÇÂ³Åª¤ËÇã¤¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÃÍ¤¬¤µ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤òÃæ¿´¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡3¡ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢¡ÖÅ·°æ¤ò°Õ¼±¡×¤µ¤»¤ëÅ¸³«¡¡¡¡¡¦Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡¡¡¡10/31¡¡52,411±ß¡¡¡¡¡¡¡¡11/10¡¡50,911¡¡¡¡¡¡¡¡11/13¡¡51,281¡¡¡¡¡¡¡¡11/21¡¡48,625¡¡¡¡¡¡¡¡11/28¡¡50,253
¡¡¡¡¡¦Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¹âÃÍ¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È²¼Êý·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¦Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤³°Ã»´üÅêµ¡¶Ú¤ÎÀèÊª¤ò»È¤Ã¤¿¶¯°ú¤Ê°ú¾å¤²¡£¤½¤Î³¤³°Ã»´üÅêµ¡¶Ú¤¬¡¢¡Ê1¡Ë¹âÃÍ¤Ç¤ÎÇä¤ê¡Ê2¡Ë²¼¤²²á¤®¤¿¤éÀèÊªÇã¤¤¤Ç°ú¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°Àª¤ÎÆ°¸þ¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿·¹âÃÍÄÉ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡¦Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿·¹âÃÍÄÉ¤¤¤Î»þ´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¡ÊSBG¡Ë¤Ï²¼ÍîÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤äÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤âÀª¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¦ÊÆ¹ñ·Êµ¤¸åÂà¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¾õ¶·¤Î¤¿¤á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔ°Â¤¬Áý¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤ÈÆüËÜ³ô¤ÎÆ°¸þ¤òÃí°Õ¿¼¤¯´ÑÂ¬¤·¤¿¤¤¡£
¡ü2¡¥¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç´ë¶È¶ÈÀÓ¡¢3³äÄ¶¤¬¸º±×Í½ÁÛ¡¢À½Â¤¶È¤Ç¤Ï4³äÄ¶¤Ë¡ÊÆüËÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¿·Ê¹¡Ë¡¡1¡ËÍ¢Á÷ÍÑµ¡³£¡¦´ï¶ñÀ½Â¤¤Ç¤Ï55.2¡ó¤¬¸º±×¤È²áÈ¾¤òÀê¤á¤¿¡£Â¾Êý¡¢Áý±×¸«¹þ¤ß¤Ï0.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ËÇ°×Ëà»¤¤¬´ë¶È¼ý±×¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü3¡¥¥³¥á²Á³Ê¤¬²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡¢5¥¥íÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬4,316±ß¡¢11½µÏ¢Â³¤Ç4,000±ßÂæ¹âÃÍ¡Ê¡ô¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¥È¥Ô¡Ë
¢£IV¡¥ÃíÌÜÌÃÊÁ¡ÊÅê»ñ¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ë¡¡¡¦1911¡¡½»Í§ÎÓ¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶ÈÀÓ¸þ¾å´üÂÔ¡¡¡¦3288¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¡¡¡¦8316¡¡»°°æ½»Í§FG¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´
