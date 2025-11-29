インフルエンザの流行が続いています。厚生労働省によると、第47週（11月17日から同月23日まで）のインフルエンザの定点当たりの報告数は51.12人で、前週の1.35倍となっています。

インフルエンザの効果的な予防策として知られているのがワクチン接種ですが、他にタミフルやゾフルーザといったインフルエンザ向けの予防内服薬を服用して感染を予防する方法もあります。予防内服薬でインフルエンザを本当に予防することは可能なのでしょうか。

インフルエンザ向けの予防内服薬の服用方法や、インフルエンザの感染対策などについて、オンライン診療サービスを行うクリニックフォアグループの監修医で、内科専門医、糖尿病専門医の渥美義大さんに聞きました。

医師の判断のもと使用

Q.そもそも、今年のインフルエンザにはどのような特徴があるのでしょうか。流行しているウイルスの型について教えてください。

渥美さん「今年は『A型（特にH1N1型とH3N2型）』を中心に流行しています。例年と比べてもA型の流行が早期からみられ、秋口から感染者数が増えています。B型も冬以降に流行する可能性がありますが、現時点ではA型が主流です。症状としては、高熱や関節痛、倦怠（けんたい）感など典型的なインフルエンザ症状が多く、特に発熱の持続が特徴です」

Q.インフルエンザワクチンを接種するのに適したタイミングについて、教えてください。ワクチンを接種すると、どの程度効果が持続するのでしょうか。

渥美さん「インフルエンザワクチンの接種後、効果が出るまでに2週間ほどかかります。ワクチンの効果の持続期間は5カ月前後とされているため、流行が始まる前の10〜11月中の接種が理想的です。高齢者や基礎疾患がある人、小さな子どもは早めの接種が推奨されます」

Q.タミフルやゾフルーザといったインフルエンザ向けの予防内服薬は、インフルエンザの予防に本当に効果があるのでしょうか。

渥美さん「予防内服とは、実際の治療に使われる薬を予防目的で使用することです。例えば、受験や大事な会議など、自身や家族にどうしても休めない用事があるとき、また、家族や会社の同僚など周囲の人がインフルエンザに感染したとき、抗インフルエンザ薬を服用、吸入することで、インフルエンザの感染を予防することができます。

インフルエンザの予防内服薬にはタミフルやリレンザ、イナビル、ゾフルーザなどがあり、接触後に服用することで発症を防ぐ効果が報告されています。これらの予防内服薬は処方薬なので、ドラッグストアや薬局などでは購入できません。

薬の服用期間は1週間から10日ほど、効果の持続期間は1〜2週間であり、効果は一時的です。医師の判断のもと、家族内に感染者が出た場合など、限定的な状況で使用されます。副作用が出たり、耐性ウイルスに感染したりするリスクもあるため、自己判断での使用は避けましょう。

ゾフルーザは2018年に販売開始された、最も新しい抗インフルエンザ薬です。2020年12月に予防投与としての適応が認められました。『ウイルスが細胞内で増殖するのを防ぐ』という、今までのインフルエンザ薬と違う仕組みで効果を発揮します。家族に免疫不全や高齢の人がいる場合、あるいは、家族がインフルエンザにかかってしまった場合や、大事な仕事や受験が控えている人など、事情がある人に処方します。

ちなみに、クリニックフォアグループでは、オセルタミビル（タミフル後発品）、イナビル、ゾフルーザの3種類の予防内服薬を取り扱っています。服用の方法に違いがあるため、患者の体や生活習慣に合ったものを処方します」

Q.インフルエンザを予防する方法について、教えてください。

渥美さん「最も効果的なのはワクチン接種です。加えて、手洗いやうがい、マスクの着用など基本的な感染対策が重要です。特に人混みを避け、十分な睡眠と栄養を取ることで免疫力を保つことも大切です。家庭内では換気や加湿を意識し、感染者が出た場合はタオルや食器などの共有物を分けましょう。

これらの予防策を講じた上で、どうしてもインフルエンザに罹患するリスクを抑えたい場合に、予防内服薬を服用するのがよいでしょう。何らかの事情でワクチン接種ができなかった際に予防内服薬を服用したい場合、医療機関を受診し、医師に服用の可否を相談してください。

季節の変わり目は風邪や新型コロナウイルスの症状との違いが分かりにくく、発熱や喉の痛み、体のだるさがある際は、早めの受診が大切です。

医療機関によってはオンライン診療を行っています。周囲の人に感染を広げないためにも、初期症状で風邪かインフルエンザか分からず、仕事が忙しくて対面受診が難しい場合や、インフルエンザの陽性者と接触があり、感染の疑いがあるが熱が高く対面受診がつらい場合は、オンライン診療の活用も検討していただきたいです」