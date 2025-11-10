数量限定！Chacott COSMETICSの「コンプレクションクリエイター」

チャコットの『Chacott COSMETICS』から、プレストタイプのフェイスパウダー「コンプレクションクリエイター」のミニサイズが11月21日(金)より数量限定で発売されます。発売1ヵ月で半年分の販売目標を達成した大人気アイテムが、より持ち運びやすくコンパクトに。外出先でのメイク直しにもぴったりなミニサイズは、今のライフスタイルにフィットする注目コスメです。

人気パウダーが手のひらサイズで登場

「コンプレクションクリエイター」は、“重ねるたびに磨いたような肌へ”を叶えるフェイスパウダー。今回登場するミニサイズは、通常の約1/2サイズで持ち運びに便利な仕様です。

価格は1,760円（税込・パフ付き）、カラーは透明感のある003クリア。テカりやメイクくずれを防ぎながら、重ねても厚塗り感が出ず、毛穴や皮脂によるくすみもカバー※1。

磨けば磨くほど、なめらかでふんわりマットな美肌に導きます。

※1メイクアップ効果による

【浅見めいプロデュース】透けキラ質感♡エーメイクの新作ハイライトパウダーが登場

仕上がりも機能性も妥協なしのミニコスメ

ミニサイズながら、効果やテクスチャーはそのまま。成型が難しい超微粒子「シリカ」を高配合し、光を均一に反射して肌の凹凸をなめらかに整えます※。

さらにシリコーンゲル（（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー、ジメチコン）がシワや毛穴をぼかすソフトフォーカス効果※2を発揮。

ヒドロキシアパタイトが皮脂を吸着し、メイクくずれも防止します。コンパクトながら高機能で、忙しい女性の強い味方に。

※・※2 メイクアップ効果による

気分に合わせて選べる♡持ち運びコスメの新定番

近年人気の“ミニサイズコスメ”トレンドに合わせて誕生した今回の限定アイテム。バッグの小型化が進む今、手のひらサイズのパウダーはお直しポーチにすっきり収まり、外出先でもサッときれいをキープ。

専用パフ付きで、出先でも簡単に美しい仕上がりが叶います。手に取りやすい価格で『Chacott COSMETICS』を体験できる、特別なチャンスです。

磨くたびにときめく♡“限定ミニ”で冬メイクを更新

『Chacott COSMETICS』の「コンプレクションクリエイター ミニサイズ」は、使いやすさと上質な仕上がりを両立した限定コスメ。テカりやくずれを防ぎながら、磨いたような透明感あふれる肌をキープしてくれます。

コンパクトなサイズ感は、日常使いはもちろん旅行やイベントシーンにもぴったり。11月21日(金)より全国の直営店・オンラインショップ・各取扱店舗で数量限定発売。