お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介（36）が9日、相方の畠中悠（37）とMCを務める茨城放送「レバレジーズ presents MUSIC COUNTDOWN 10&10」（日曜後3・00）に出演。お笑いコンビ「蛙亭」のイワクラ（35）との破局に言及した。

番組冒頭で畠中から「別れたらしいじゃん。触れとかないと」と振られると、「あ、そうでしたね」と反応。2日に放送された、「千鳥」がMCを務めるABEMAのバラエティー番組「チャンスの時間」に出演し、「表で言ったのが今日、初めて」と破局したことを明かしたことについて、「（番組内の企画の）タロット占いで全てドンピシャで当てられまして。言わざるを得なかった」と説明した。

破局は2カ月前。「こればっかりは男女が別れたというだけ」と話し、「98％俺が悪かった」と告白した。「なぜ別れたのか簡潔にお伝えするなら、ストレスを与えすぎた」と説明した。

さらに「花なら枯れ、ウサギなら死んでしまうストレスを四方八方から与えすぎた」と表現し、「こんな男とよく4年も付き合ってくれましたよ」と心境を明かした。