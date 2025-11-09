芸能活動を休止していたタレントでインフルエンサーのフワちゃんが2025年11月7日、Xを更新し女子プロレス団体「スターダム」に所属したことを報告した。

「自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました」

フワちゃんをめぐっては、24年8月4日のお笑い芸人のやす子さんへのSNS上での不適切投稿をきっかけとし、11日に芸能活動の一時休止を宣言して以降、25年11月まで発信活動を休止していた。

フワちゃんは11月7日、リングに正座した自身の写真を添え、「皆様ご無沙汰しております フワちゃんです！！ 昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました」と投稿。

「この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました。本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と報告した。

高くまとめたおだんごヘアにカラフルなヘアピン、ネオンカラーのレッグウォーマーなど、活動休止前と変わらぬポップないでたちながら、トップスはスターダムの黒いTシャツを着用していた。

「私にとってどうしてもまた挑戦したいもの。それはプロレス一択でした」

同日スターダム公式YouTubeチャンネルが公開した動画では、リングに上がり挨拶をするフワちゃんの姿を確認することができる。

リングに向かうフワちゃんの姿に会場からどよめきが上がる中、フワちゃんはリングに上がると全方向に向けお辞儀をした。トップスはスターダムの白黒ジャージだが、ヘアピンやリングコスチューム、レスリングシューズは青系でまとめている。

やや緊張した面持ちのフワちゃんは大きく息を吸うと、「皆さんお久しぶりです。フワちゃんです」と挨拶。

声を詰まらせつつ「昨年は私の発言でお騒がせをしてしまいまして申し訳ありませんでした」とすると、

「あれから1年半、時間をかけて自分自身を振り返り、私なりにたくさん考えてきました。改めなければならないところがたくさんあり、猛省しております」

と反省を口にした。

つづけて、「一方で自身の強みをまた発揮できるところはあるのか、思考錯誤しながら考え、日々精進し生活をしておりました。この期間で敬語も学びました」と明かし、「そして、新しい夢ができました。この1年間、色々な可能性を考えている中で、私にとってどうしてもまた挑戦したいもの。それはプロレス一択でした」と宣言した。

「反省や禊のためではありません」

プロレス挑戦は「反省や禊のためではありません」といい、「私自身、プロレスは3年前のテレビ番組の企画で挑戦して以来、ずっと大切に思っていた存在」と想いを明かした。

「そんな大好きなプロレスにこれから本気で向き合う覚悟を持って、今日はこの後楽園に挨拶をしに来ました」と頭を下げ、「これから死ぬ気で頑張りますので、皆様どうぞよろしくお願いします！」と決意を表明した。

今後については、「私の夢の始まり、再デビューの舞台は12月29日両国国技館。私にはもったいないぐらいの素晴らしい、とても素晴らしい舞台で試合をさせていただきます」という。

「今まで見たことがないくらい真剣なフワちゃんを皆様に観てほしいです。プロレスに真摯に向き合う覚悟を持って、私はここに立っています。皆様の期待を上回る試合を絶対にしますので、よろしくお願いいたします」

プロレスラーとしての挑戦を宣言したフワちゃんには、「賛否両論あるのは当たり前。本物のプロレスラーって認めてもらえれば全てを味方につけるだけのポテンシャルはあるんじゃないかと思う。答えはリングの上で見せたらいいさ！ 頑張れ！」「声の震えからして相当考えて考え抜いた結論だと思う。色んな意見があるのはフワちゃん自身も分かってると思うけど自分は応援する。絶対もう裏切るような事はしないって信じてる。頑張れ」など応援の声が寄せられている。

「大胆不敵で型破りなキャラクターを武器に」

なお、フワちゃんはスターダムへの入団後、自身の公式サイトも更新。8日のX投稿では、「お知らせ 凝ってて楽しいフワちゃんのホームページが、プロレス仕様にリニューアルしました！！」と伝えている。

プロフィールなどをまとめた「フワちゃんとは」のページでは、「2024年芸能活動休止に伴い、海外のプロレス道場などを巡り、心身を鍛え、満を持してプロレスラー転身を発表」と休止中の様子についても明かし、「大胆不敵で型破りなキャラクターを武器に、プロレス界の頂点をひたむきに目指す！」としている。

略歴欄によると、24年11月は「行ってみたかった国を沢山巡り、自身のやりたいことや好きなことを改めて見つめ直す」。25年7月の記録では「ロンドンにプロレス留学」へ行っていたと明かし、「海外の道場は男女混合のため、毎日大男からボコボコにされる」とつづっている。