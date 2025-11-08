「荷物多め」さんは【ROPÉ PICNIC】へ！ 週5で頼りたい♡「優秀ショルダーバッグ」

「つい荷物が多くなりがちだけど、おしゃれも諦めたくない……」そんなミドル世代の願いを叶えてくれそうなのが、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】のショルダーバッグ。上品で落ち着いたデザインながら、収納力はたっぷりあり、スマート見えを叶えてくれそう。通勤スタイルにも休日カジュアルにも対応できる、万能バッグになる予感です。

品よく持てる横長フォルムのショルダーバッグ

【ROPÉ PICNIC】「me fit BAG バーチカルラインワイドショルダーバッグ」\5,995（税込）

かっちりしたスクエア型とマットなレザー調素材が、上品な印象を与えるショルダーバッグ。マチは8cmあり、コンパクトな見た目ながら収納力も抜群です。バッグの中央にあしらわれたメタルパーツが高級感を演出し、ミドル世代の着こなしをぐっと格上げしてくれそう。ストラップは長さ調節可能で、肩掛けや斜めがけなど、スタイリングに合わせて使い分けられます。

大人カジュアルに合わせてきちんと感をプラス

起毛感のあるカーディガンに、ストライプ柄のワンピースを合わせた大人カジュアルコーデ。きちんと感のあるショルダーバッグをプラスすることで、落ち着いた印象に仕上がっています。全身の淡いトーンの中で、バッグのワインレッドが秋らしい差し色に。コンパクトなサイズ感で主張しすぎず、着こなしのバランスを整えたいときにぴったりなバッグです。

ペットボトルも長財布もOKな2WAYトート

【ROPÉ PICNIC】「【Legato Largo/レガートラルゴ】肩楽ショルダーバッグ」\4,950（税込）

バイカラーデザインとゴールド金具が上品な印象のショルダーバッグ。マットな素材に「雨や汚れに強い」撥水加工（公式オンラインストアより）がほどこされているのが魅力です。ペットボトルやポーチが楽々入りそうな収納力にくわえて、2つの内ポケットつきで使いやすさも抜群によさそう。ショルダーストラップは取り外し可能なので、使わないときはすっきりした見た目をキープできます。

ジャケットコーデに合わせて通勤スタイルを格上げ

ジャケットにIラインのスカートを合わせたきれいめコーデに、シンプルなショルダートートバッグを投入。バッグのベージュが、ジャケットとスカートのコントラストをなじませ、バランスの取れた着こなしに仕上がっています。知的でクリーンな印象はそのままに、バッグで上品に格上げするテクニックは、ミドル世代の通勤コーデにぜひ取り入れたいところ。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

Writer：Emi.S