特別な日も、そうでない日もを輝かせる♡HEAVEN Japanのホリデーコフレ

自分へのご褒美にぴったりな、冬限定のスペシャルセットが登場。HEAVEN Japanの「ホリデーコフレ2025」は、“特別な日も、そうでない日も私らしく輝ける”をテーマに、美しいデザインと確かな補整力を兼ね備えた下着コレクション。人気の「ビスチェリーナ」や「夜寄るブラ」など、昼も夜も美しさを支えるアイテムがそろった豪華セットです。

“じぶん史上最高”を叶える「ビスチェリーナ」

HEAVEN Japanの累計3万枚を突破した人気ブラ「ビスチェリーナ」が、ホリデー仕様の限定デザインで登場。

脇高設計とセミロング丈で、脇や背中のお肉をしっかり集めてメリハリのあるボディラインを演出します。

独自の4枚接ぎ立体設計が、バストをしっかり寄せ上げながら、ふっくらと自然な丸みをメイク。

3列3段ホックと長めのボーンで安定感も抜群。抜け感のあるアイラッシュレースが、上品でエレガントな印象を添えます。

価格は9,900円（税込）。サイズはB65～K90まで対応し、どのサイズでも同じ優美なデザインが楽しめます。

昼も夜も“美しさ”を支える2タイプのセット



ホリデーコフレは、昼用と夜用を組み合わせた「Day to Night Set」（14,740円）と、日中のスタイルに特化した「Daytime Set」（12,320円）の2種類をラインナップ。

「夜寄るブラ」は、寝ている間にバストを包み込み、形を整えながら冷えを防ぐナイトブラ。S～4Lまでの幅広いサイズ展開で、どんな体型にもフィットします。

ショーツはスタンダードとTバックから選択可能。ブラと同じブラックガーネットカラーで統一感があり、アウターにも響きにくいデザインです。

繊細なレースと限定ノベルティで特別感アップ♡



ホリデーシーズンにぴったりの刺繍レースは、糸を複雑に組み合わせた立体的な模様が印象的。アンティーク調のアイラッシュレースが、女性らしさを引き立ててくれます。

さらに、コフレセット購入者には数量限定で「ビスチェリーナ」とお揃いのレースを使用した巾着をプレゼント。旅行ポーチにも使える上品なデザインで、持っているだけで気分が上がります♡

“私らしい輝き”をまとう、冬限定のご褒美ランジェリー



補整力と快適な着け心地を両立したHEAVEN Japanの「ホリデーコフレ2025」。繊細なレースがもたらす上品さと、確かな機能性が融合した特別なコレクションです。

特別な日だけでなく、何気ない日常にも自信をくれる“私史上最高”のランジェリー。ぜひこの冬、HEAVEN Japanのオンラインショップで手に取ってみてください。