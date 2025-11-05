タレントの指原莉乃（32）が5日までに自身のYouTubeチャンネルで生配信を行い、フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）と女子会トークを展開した。動画で炎上し、勢いでバッグを購入したことを明かした。

バッグの中身を紹介する場面で、指原は黒のエルメスのバッグを披露。「このバッグ…聞いてください、皆さん」と語気を強め、「こないだ（小田切）ヒロさんのメイクがうますぎて炎上したんですよ」と苦笑いしながら明かした。

指原はメイクアップアーティスト・小田切ヒロ氏とのコラボ動画をYouTubeにアップ。「バブみメイク」を施していたが、そのことに触れずに動画を上げたため、唇の変化に多くの誤解コメントが寄せられていた。「ヒアルロン酸、バブみリップ、凄いオーバーリップにしてくれて、それが“指原ちょっとやりすぎ”って大炎上して」と炎上したことを告白。

「自分が悪い炎上は反省するんですけど、これはあまりにも自分関係ないなと思って、“もういいや、お金でも使おう”と思って勢いで買ったんです」と指原。「炎上したおかげで買えました」とカメラに向かって一礼した。

田中に促され、エルメスのケリージャンプを背負ってみせた。「炎上エルメス」「炎上根性エルメス」と自虐的に語った。