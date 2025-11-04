【クリスマスコフレ2025】人気ブランドのボディケアコフレ15選｜潤いで包み込むご褒美時間を♡
ホリデー限定の甘くロマンティックな香りを堪能できる、LUSHの「スノーフェアリースター ギフト」。キャンディのように甘い香りで人気の「スノーフェアリー」シリーズ全7品を詰め込んだ豪華セットです。バスボムやバブルバーはラメ入りで湯面がきらめき、見た目にも気分が上がる仕様。ボディローションやスクラブもライン使いすれば、香りの重なりで幸福感が一層アップ。インバスからアウトバスまでトータルで楽しめる香りケアは、冬のご褒美タイムにぴったり。ラッシュファンなら見逃せない限定ギフトです。
＜セット内容＞
・スノーフェアリー ボム
・同 ロール 200g
・同 ソープ 100g
・同 シャワージェル 100g
・同 ボディスクラブ 135g
・同 ボディローション 50g
・同 ボディスプレー 50ml
重炭酸美容のパイオニア・BARTHから、全身を癒すホリデー限定コフレ「Luxe Beauty Care Edition」が登場。人気の中性重炭酸バスタブレット3種に加え、2way仕様のボディクリーム、フェイスマスクの現品をセット。入浴による温浴効果で血行を促し、肌のすみずみまでうるおいを届けます。ベルガモットやラベンダーなど天然精油の香りが心までほぐし、日々の疲れをリセット。おうちで温泉気分を味わえる、冬のセルフケアに最適なラインアップです。EC専売品です。
＜セット内容＞
・薬用 中性重炭酸入浴剤［医薬部外品］ 9錠(3回分・現品)
・中性重炭酸入浴料 BEAUTY 9錠(3回分・現品)
・薬用 中性重炭酸入浴剤 RELAX Lavender Fog［医薬部外品］ 9錠(3回分・現品)
・プレミアムボディクリーム at bath time ベルガモット 300g(現品)
・中性重炭酸フェイスマスク 1包(現品)
冬のボディケアを格上げする、HACCIの限定コフレ「インペリアル イヴ」。濃密泡のボディウォッシュやリッチなクリーム、心をほぐすキャンドルなど、乾燥しがちな季節を優雅に過ごすためのアイテムがそろいます。限定の“ハニージャスミン”の香りは、ウッディな深みとアンバーの甘さが重なり、まとうたびに穏やかなひと時を演出。夜のバスタイムが、特別なリチュアルに変わるセットです。
＜セット内容＞
・ボディウォッシュ BEE HUG インペリアル ブルー 385ml
・ボディクリーム インペリアル ブルー 95g
・BEE バスソルト 300g
・HONEY キャンドル
[btk_sh_read_also section="▼あわせて読みたい" articles_id="2024719"][/btk_sh_read_also]
ロクシタンのホリデー限定コレクション「プルミエール レイヨン」から、香りの世界を存分に堪能できるボディケアコフレが登場。ピオニーやカメリアがみずみずしく香るオードトワレを中心に、同シリーズのボディクリームやハンドクリームなどをセットに。華やかな香りに包まれながら、全身をしっとりと整えられる贅沢なラインアップです。朝日を思わせるピンクトーンのポーチも、ホリデー気分を盛り上げるポイント。肌も気分も晴れやかにリセットしてくれるような、香り好きにおすすめの限定キットです。
＜セット内容＞
・プルミエール レイヨン オードトワレ 50ml
・同 シャワーホイップ 200ml
・同 ホイップボディクリーム 125ml
・同 パフュームド ハンドクリーム 30ml
・同 ネイルオイル 7.5ml
・ポーチ
[btk_sh_read_also section="▼あわせて読みたい" articles_id="2041195"][/btk_sh_read_also]
ザボディショップの人気アイテムをぎゅっと詰め込んだ「アドベントカレンダー ビッグラブ」が登場。現品16点を含む豪華なラインアップで、25日間のスキンケア＆ボディケアのカウントダウンを楽しめます。ホリデーシーズンに活躍するクレンジングバターやボディバター、香り豊かなシャワージェルなど、使うたびに気分までリフレッシュ。限定デザインのボックスは、ギフトとしてもインテリアとしても華やか。肌をいたわりながら、自分を大切にする時間を贈るような、心躍るコレクションです。
＜セット内容＞
・ボディスクラブ MG 50ml、AM 240ml（現品）
・EDW クレンザー 100ml（現品）
・リップケアスティック AM 4.2g
・SB インテンスリペアシャンプー 250ml（現品）
・同 コンディショナー 250ml（現品）
・リップバター SB 10ml、ST 10ml
・シャワークリーム AM 250ml
・リップ スクラブ MG 20ml
・ハンドクリーム BR 30ml（現品）
・G＆R イルミネーティング ポリッシング マスク 15ml
・ハンドバームSB 30ml（現品）、CN 30ml（現品）
・ソープ MO 100g（現品）、PG 100g（現品）
・ボディバター MG 50ml、SB 200ml（現品）
・CA サンプチュアス クレンジングバター 90ml（現品）
・EDW セラムシートマスク 21ml×1枚入り（現品）
・Cグロウ シートマスク 18ml×1枚入り（現品）
・CH フェイシャルマスク 15ml
・ボディヨーグルト AM 200ml（現品）
・シャワージェル リフレッシング PF 250ml（現品）
・E デイクリーム 50m（現品）
ホリデー気分を高める、ザボディショップの限定コフレ「ホリデー ボディケアセット」。人気のボディケア3品とポーチがセットになり、選べる3つの香りが登場。甘く華やかな“シュガープラムパッション”、爽やかでジューシーな“クランベリークラッシュ”、やわらかく包み込む“キャラメルカドル”と、香りの個性も豊か。しっとりと肌をうるおすボディバターや、心地よい泡立ちのシャワージェルが、乾燥しがちな季節のボディをやさしくケア。香りをまとうように保湿できる、ギフトにもぴったりな限定セットです。
＜セット内容＞
・バス＆シャワージェル 250ml
・ボディバター 200ml
・ハンドバーム/ハンドクリーム 30ml
・ポーチ
その日の気分に合わせて香りとケアを選べる、ヴェレダの「オイル＆バスミルク ギフト」は人気のボディオイル3種とバスミルク2種が入ったミニコフレです。リラックスしたい夜にはラベンダー、すっきりしたい朝にはシトラスなど、香りで気持ちを切り替えながら肌も心もやわらかく整えられます。植物由来のオイルが肌をしっとり包み込み、自然の恵みを感じられるのも魅力。持ち運びしやすいサイズ感で、旅行やギフトにもぴったりな、ヴェレダらしい癒しの詰まったセットです。
＜セット内容＞
・ホワイトバーチ ボディオイル 10ml（ミニサイズ）
・ラベンダー オイル 10ml（ミニサイズ）
・アルニカマッサージオイル 10ml（ミニサイズ）
・ラベンダー バスミルク 20ml（ミニサイズ）
シトラス バスミルク 20ml（ミニサイズ）
ホリデーシーズンの乾燥ケアにぴったりな、アヴェダの「シャンピュア ボディ リラクシング エッセンシャル ギフト」。人気の“シャンピュア”シリーズから、ハンド＆ボディウォッシュとボディローションの現品に加え、ハンドクリームがセットに。ラベンダーやイランイランを中心としたアロマに、柑橘の爽やかさが重なる穏やかな香りは、心までリラックスさせてくれそう。植物由来の洗浄・保湿成分が肌を優しく包み込み、うるおいを逃がさずなめらかに整えます。オーガニック志向の方へのギフトにもおすすめの限定コフレです。公式オンライン限定発売。
＜セット内容＞
・シャンピュア ハンド＆ボディ ウォッシュ 250ml（現品）
・同 ボディ ローション 200ml（現品）
・同 ハンドリリーフ 40ml
デリケートゾーンケアの人気ブランド・イビサ ビューティーから、贅沢なホリデー限定コフレ「イビサ ノエルコレクション」が登場。薬用ソープ、スクラブ、クリーム、セラムの現品4点をセットにし、清潔ケアからうるおい・透明感ケアまでをトータルで叶えます。気になる部分を丁寧にケアしながら、自分の肌を大切に扱う時間を作るきっかけにも。単品購入より￥6,033お得な、賢く美を磨ける限定セットです。
＜セット内容＞
・薬⽤イビサボディスクラブ[医薬部外品] 100g(現品)
・同 ソープ[医薬部外品] 140ml(現品)
・同 クリーム[医薬部外品] 35g(現品)
・同 セラムPro[医薬部外品] 30ml(現品)
香りとテクスチャーの違いを楽しめる、the SAEMの「パフュームド ハンドクリーム ホリデーセット」。人気の5種がホリデー限定デザインのボックスにイン。軽やかにうるおうウォータードロップテクスチャーから、しっとり包み込むこっくりリッチタイプまで、肌状態や気分に合わせて使い分けできるのが魅力です。グレープフルーツやチェリーブロッサムなど、香りごとに印象が異なり、塗るたびに心まで満たされるよう。自分用にはもちろん、ギフトやシェアコスメとしても喜ばれる華やかなセットです。
＜セット内容＞
・パフュームド ハンドライト エッセンス グレープフルーツ
・同 ハンドエッセンス チェリーブロッサム
・同 ハンドモイスチャライザー フランジパニ
・同 ハンドクリーム ベビーパウダー
・同 ハンドシアバター フローラルムスク
精油の香りに包まれて心までほぐれる、THREEの「エッセンシャルセンツ ハンド＆ボディ ケア キット R」。バスソルトとハンド＆ネイルクリームのセットで、忙しい日々に癒しをくれる限定コフレです。海塩と岩塩をブレンドしたバスソルトは、ぬくもりを感じながら肌をなめらかに整え、バーバルウッディの香りのクリームは手肌と爪先をしっとりケア。一年を締めくくるセルフケアタイムに取り入れたいアイテムです。
＜セット内容＞
・エッセンシャルセンツ バスソルト NE 300g
・同 トリートメント ハンド＆ネイル クリーム X07 25g
[btk_sh_read_also section="▼あわせて読みたい" articles_id="2033866"][/btk_sh_read_also]
トラベルサイズのバス＆シャワージェル10種が詰まったコフレが登場。クールなマリンノートの「サイプレス＆シーフェンネル」から、爽やかなシトラスノートの「オレンジ＆ベルガモット」、甘いフローラルノート「デリシャス ルバーブ＆ローズ」まで、バラエティーに富んだラインアップです。ボディソープとしてはもちろん、バスタブに注いで泡風呂を楽しむこともできます。毎日のバスタイムを優雅に過ごして。
＜セット内容＞
・サイプレス＆シーフェンネル バス＆シャワージェル 50ml
・ブラックペッパー バス＆シャワージェル 50ml
・オレンジ＆ベルガモット バス＆シャワージェル 50ml
・ピンクペッパー バス＆シャワージェル 50ml
・デリシャス ルバーブ＆ローズ バス＆シャワージェル 50ml
・タバコアブソリュート バス＆シャワージェル 50ml
・ワイルドミント＆ラバンジン バス＆シャワージェル 50ml
・サンリット クレメンタイン＆ベチバー バス＆シャワージェル 50ml
・ジンジャーリリー バス＆シャワージェル 50ml
・ブルーベル＆ワイルドストロベリー バス＆シャワージェル 50ml
SABONの人気アイテムを詰め込んだ「アドベントカレンダー 7DAYS 2025」が、今年も登場！7日間、香りとケアを楽しみながら自分をいたわる特別な時間を提案します。ブランドを代表する「パチュリ・ラベンダー・バニラ」や「デリケート・ジャスミン」など、心地よく満たされる香りがラインアップ。ボディケアからフェイスケアまで、日替わりで使うたびに肌も気分も整う充実の内容です。ホリデー前の自分磨きにぴったりな、香りとテクスチャーで癒す限定コレクション。ギフトにも最適な上質デザインです。一部店舗、公式オンラインストア、LINEギフト限定。
＜セット内容＞
・シャワーオイル パチュリ・ラベンダー・バニラ 100ml
・ボディスクラブ デリケート・ジャスミン 60g
・ボディローション パチュリ・ラベンダー・バニラ 50ml
・シルキーボディミルク グリーン・ローズ 50ml
・同 デリケート・ジャスミン 50ml
・ハンドクリーム パチュリ・ラベンダー・バニラ 30ml
・フェイスポリッシャー リラクシング 60ml
[btk_sh_read_also section="▼あわせて読みたい" articles_id="2040225"][/btk_sh_read_also]
ホリデー前のボディ磨きにぴったりな、クラランスの限定キット。現品サイズの「ボディ フィット アクティヴ」を中心に、肌をなめらかに整えるローションやスクラブ、人気のボディオイルなどをミニサイズでセット。マッサージツール付きで、むくみケアや引き締めケアを手軽に取り入れられるのも嬉しいポイントです。日本産オーガニック緑茶エキスやメントールの爽やかな使い心地は、入浴後のリフレッシュタイムにも最適。肌を潤しながらすっきりと整え、軽やかに纏うホリデーシーズンへ。
＜セット内容＞
・ボディ フィット アクティヴ 200ml（現品）
・モイスチャーリッチ ボディローション 30ml
・スムージング ボディ スクラブ N 30ml
・ボディオイル”トニック” 30ml
・ブラント シャワー／バスローション”トニック”N 30ml
・マッサージツール
ホリデー気分を高める、アナ スイの「ローズ ボディケア セット」。ムースのようにクリーミーな泡で肌をやさしく包み込むボディウォッシュと、しっとりなめらかな肌に整えるボディクリームの2点セットです。ティーローズの香りがバスルームにふわりと広がり、心まで満たされるような贅沢なひとときを演出。ローズピンクのボトルに繊細なパールが輝き、使うたびに気分も華やぎます。香り・質感・デザイン、すべてでアナ スイらしい世界観を堪能できる限定コレクションです。11月1日予約スタート。
＜セット内容＞
・ローズ ボディウォッシュ 250ml
・同 ボディクリーム 150g
肌をうるおしながら心まで満たしてくれるボディケアは、ホリデーだけの特別なご褒美。気になるブランドがあるなら、予約や発売日のチェックはマストです！ ホリデー気分を盛り上げてくれる特別なコフレで、冬のビューティライフを華やかに楽しんで♡
[btk_sh_link_btn url="https://www.biteki.com/xmas-coffret" ga_event_label="" background="#ff6b9f" color="#ffffff" target=""]2025年クリスマスコフレの最新情報をもっと見る[/btk_sh_link_btn]
●商品はすべて税込、限定品または限定色です。なくなり次第発売終了となります。（予約含む）
●商品の内容、価格、発売日は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
