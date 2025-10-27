【ハイキュー!!×BABYDOLL】冬をぬくぬく彩るもこもこルームウェア＆ソックス♡
人気アニメ「ハイキュー!!」とファミリーアパレルブランド「BABYDOLL」が待望のコラボ！10/28(火)12時から、もこもこ素材のルームウェア＆ルームソックスが公式オンラインショップに登場します。キャラクターをイメージしたデザインとぬくもりあふれる着心地で、寒い冬のおうち時間がもっと楽しく、もっと心地よくなるラインナップです♡
ハイキュー!! の仲間たちとぬくもり時間を
©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
「ハイキュー!!もこもこルームウェア」（全7種）は、アニマルマスコットのサガラ刺繍がキュートなカーディガン＆ボトムセット。
高校ごとのイニシャルとナンバーが袖にあしらわれ、作品の世界観を感じられるデザインです。ふわふわのシャギーボア素材がまるで毛布のような暖かさで、寒い季節も快適に♪
©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
価格は税込7,260円、サイズはM/L（ユニセックス）。
©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
【烏野】ヒナガラス・カゲガラス・ツキガラス、【音駒】クロオネコ・ケンマネコ、【梟谷】ボクトフクロウ・アカアシフクロウの全7デザインが登場します。
flufeelのブラ新作♡“ピンクリボン×すべての女性へ”シリーズで想いを纏う
BABYDOLL のあったかソックスで足元までほっこり♡
©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
同シリーズの「ハイキュー!!もこもこルームソックス」（全7種）は、アニマルマスコットが可愛く足元を包み込むマシュマロタッチ素材を採用。
気分が上がるボーダー柄と、サイドに施されたキャラクター名がアクセントに。ルームウェアとお揃いでコーディネートすれば、冬のおうち時間がさらに楽しくなります♪
©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
©古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
価格は税込1,210円、サイズは22～25cm。プチギフトにもぴったりのアイテムです。
ハイキュー!! と一緒に、冬のおうち時間を楽しもう
BABYDOLLの「ハイキュー!!」コラボは、ファン心をくすぐるデザインとふんわりあたたかな素材が魅力。
寒い冬もキャラクターたちと一緒に過ごせば、心までぬくもりで満たされそう♡
家族や友人とのおそろいコーデにもおすすめです。お気に入りのキャラと過ごす冬のリラックスタイムを、BABYDOLLの新作で楽しんでみてはいかがでしょうか♪