なでしこジャパン、敵地でイタリアと１−１ドロー。先制を許すも、長谷川唯が絶妙フィニッシュで同点弾
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、現地10月24日に国際親善試合でイタリア女子代表とコモのスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャで対戦した。
なでしこジャパンのスタメンは以下のとおり。システムは４−３−３で、GKは山下杏也加、４バックは右から高橋はな、古賀塔子、熊谷紗希、守屋都弥、中盤はアンカーに宮澤ひなた、インサイドハーフは長谷川唯と松窪真心、前線は右サイドに清家貴子、左サイドに藤野あおば、１トップは田中美南だ。
日本は開始３分、アリス・コレッリに際どいシュートを放たれるが、山下の好守で事なきを得る。
最初のピンチをしのぐと、10分過ぎにはCKから連続でチャンスを作り、13分に藤野、16分には松窪が果敢に相手ゴールに迫る。
24分、自陣でのミスからクリスティアナ・ジレリに決定的なシュートを打たれるが、これも山下のビッグセーブで得点を許さず。29分には藤野が相手GKとの１対１を決め切れない。藤野は44分にも至近距離から狙ったが、仕留められない。45＋３分の清家のループシュートはバーの上に。
前半は両チームともに絶好機を創出しながら、スコアボードは動かず。試合はスコアレスで折り返す。
迎えた後半、日本は52分に先制点を献上。ボックス内で巧みにパスをつながれて、最後はジャダ・グレッジの一振りでゴールを割られた。
１点を追いかける日本は、64分に試合を振り出しに戻す。宮澤の浮き球パスに抜け出した長谷川が、鮮やかなループシュートでネットを揺らした。
その後は勝ち越し点を狙いに行った日本だが、相手の粘り強い守備もあり、２点目は奪えず。１−１のドローで決着した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
