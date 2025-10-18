¥È¥è¥¿¡Ö¡È7¿Í¾è¤ê¡É¥·¥¨¥ó¥¿¡×²¿¤¬¥¤¥¤¡© º¹³Û4Ëü±ß¤Î¡Ö5¿Í¾è¤ê¡×¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¡© 3Îó¥·¡¼¥È¤ÎÍÌµ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤°Õ³°¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡©
¡¡¿ô¤¢¤ë¥È¥è¥¿¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬Áª¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ï2WD¤È4WD¡ÊE-Four¡Ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡Ê¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÏFF¤Î¤ß¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÁõÈ÷¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖZ¡×¡ÖG¡×¡ÖX¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥ì¡¼¥É¤¬Â¸ºß¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÖºÇ¿··¿¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö2Îó¥·¡¼¥È5¿Í¾è¤ê¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö3Îó¥·¡¼¥È7¿Í¾è¤ê¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢5¿Í¾è¤ê¤È7¿Í¾è¤ê¤Ç¤Ï3Îó¥·¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ëº¹°Û¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¥¨¥ó¥¿¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤¬Á´Ä¹4260mm¡ßÁ´Éý1695mm¡ßÁ´¹â1695mm-1715mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2750mm¤È¤¤¤¦¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤¬5m¤È¾®²ó¤ê¤â¸ú¤¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤ÏÉ¬¿Ü¤Î¸åÀÊ¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤âÁõÈ÷¡£Æ¬¾å¶õ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥óÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ª±¢¤Ç½Å¿´¤âÄã¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥·¥¨¥ó¥¿¤Ë¤Ï5¿Í¾è¤ê¤È7¿Í¾è¤ê¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÈÎÇäÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¼Ö¤Ç¤ÎÈÎÇäÈæÎ¨¤Ï¡¢5¿Í¾è¤ê¤¬45¡ó¡¢7¿Í¾è¤ê¤¬55¡óÄøÅÙ¤È¼ã´³7¿Í¾è¤ê¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤â7¿Í¾è¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯Î®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡5¿Í¾è¤ê¤È7¿Í¾è¤ê¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é2Îó¥·¡¼¥È¤È3Îó¥·¡¼¥È¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢²Á³Êº¹¤ÏÌó4Ëü±ß¡£¤Þ¤¿½ÅÎÌº¹¤âÌó20kg¤È¡¢Ç³Èñ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Û¤É¤Îº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤ÎÍÌµ¤Ç¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤Ï2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¡£
¡¡5¿Í¾è¤ê¤Î2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Ï6¡§4¤ÎÊ¬³ä²ÄÅÝ¼°¡õÇØ¤â¤¿¤ì¤òÁ°Êý¤ËÅÝ¤¹¡Ö¥Á¥ë¥È¥À¥¦¥óµ¡¹½¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢7¿Í¾è¤ê¤Î2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Ï5¡§5Ê¬³ä¼°¡õÇØ¤â¤¿¤ì¤òÅÝ¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á°Êý¤ËÄ·¤Í¾å¤²¤ë¡Ö¥¿¥ó¥Ö¥ëµ¡¹½¡×¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿5¿Í¾è¤ê¤Ï¥·¡¼¥È¤¬¸ÇÄê¼°¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢7¿Í¾è¤ê¤Ï¥¹¥é¥¤¥Éµ¡Ç½¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤ÎºÂÌÌ¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢5¿Í¾è¤ê¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¿¥¤¥×¡¢7¿Í¾è¤ê¤ÏÃæ±û¤¬¼ã´³Ã»¤¤»³·¿¥¿¥¤¥×¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢7¿Í¾è¤ê¤Ï¥¿¥ó¥Ö¥ëµ¡¹½¤òºÎÍÑ¤¹¤ë´Ø·¸¾å¡¢3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤òÀÞ¤ê¾ö¤ó¤À¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¥é¥²¡¼¥¸¥â¡¼¥É¡Ë¤È¤·¤Æ¤â²Ù¼¼Ä¹¤¬1525mm¤ËÂÐ¤·¡¢5¿Í¾è¤ê¤Ï²Ù¼¼Ä¹¤¬2045mm¤ò³ÎÊÝ¡£¼ÖÆâÇñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ²Ù¼¼Ä¹¤¬Âç¤¤¤5¿Í¾è¤ê¤Ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢7¿Í¾è¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÂ¿¿Í¿ô¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤è¤ê¤â¿Í¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¿Í¤è¤ê¤â²ÙÊª¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï5¿Í¾è¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¿ôÇ¯¾è¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥ê¥»¡¼¥ëÉ¾²Á¤Ï¡¢7¿Í¾è¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬Í¥Àª¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢º¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¤ÎKÅ¹Ä¹¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ÖÎ¾²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ëÃæ¸Å¼Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¤è¤ê¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤äÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥¨¥ó¥¿¤Î¾ì¹ç¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤·¤ÆÃµ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î3Îó¥·¡¼¥È¤¬¤¢¤ë7¿Í¾è¤ê¤ò¤ªµá¤á¤Ë¤Ê¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¼ûÍ×¤¬¹â¤¤7¿Í¾è¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬¥ê¥»¡¼¥ë¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢2WD¤è¤ê4WD¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤è¤ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¤Û¤¦¤¬¥ê¥»¡¼¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Â¿´´¶¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¾è¤·¤Æ¾è¤êÈæ¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¹ç¤¦¤Û¤¦¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö5¿Í¾è¤ê¤òÁª¤Ð¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó´¶³Ð¤Ç¾è¤é¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÁªÂò¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃæ¸Å¼ÖÅ¹ KÅ¹Ä¹¡Ë
¡¡2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¿·»ÅÍÍ¤Î¥·¥¨¥ó¥¿¡ÖJUNO¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÀÊ¤ª¤è¤Ó¥é¥²¡¼¥¸ÉôÊ¬¤ò²ÍÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»ý¤Á±¿¤Ù¤ëÉô²°¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢2ÎóÌÜ¤â3ÎóÌÜ¤â¤Ê¤¤¡Ö1Îó2¿Í¾è¤ê¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î»ÅÍÍ¡£
¡¡¼ÖÃæÇñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£