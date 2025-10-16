新車218万円！ スバル「“新”四駆SUV」発表！ パワフルなターボエンジン×走破性スゴい4WD初搭載！ 新たな「レックス」何が違う？

パワフルなターボエンジン×走破性スゴい4WD初搭載！

スバルは、2025年10月16日、「REX（レックス）」4WDモデルを発表しました。

レックスは、日常からアウトドアまで、シーンを選ばず快適なドライブを愉しむことができるスバルのコンパクトSUVです。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「四駆SUV」です！（30枚以上）

ダイハツが製造する「ロッキー」のOEM車で、トヨタ「ライズ」とも兄弟車にあたります。

ターボ×4WDの「レックス」登場！

レックスは、全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mmという5ナンバーサイズに収まるコンパクトなボディが特徴。最小回転半径は5.0mと小回りが利くため、市街地でも運転しやすい、優れた取り回し性能を誇ります。

パワーユニットは、1.2リッターハイブリッドと1.2リッターガソリンの2種類で、どちらの駆動方式も2WDのみでしたが、今回新たに1リッターターボエンジンと4WDが追加されました。

新たに追加された4WDモデルは、レックスとして初となる燃費性能と走りの愉しさを実現する、最高出力98馬力・最大トルク140Nmの1リッター直列3気筒ターボエンジンを採用。坂道や高速道路でもストレスのない余裕のある走りを実現します。

また、4WDは、路面状況に応じて前後輪の駆動力を自動制御する「ダイナミックトルクコントロール4WD」を採用。

通常の走行時は前輪駆動で燃費に優れた走りを実現し、発進時や滑りやすい路面の走行時には後輪に最適な駆動力を配分し、安定した走行性能を発揮します。

エクステリアは、切削加工とブラック塗装を組み合わせたスタイリッシュな17インチアルミホイールが、足元を精悍に引き締めます。

インテリアでは、シルバー加飾が施された本革巻きのステアリングホイールや本革巻きシフトノブに加え、運転席と助手席のドアアームレストにはソフトレザー調のパッドが採用されるなど、上質な空間が広がります。

また、運転席と助手席にシートヒーターを備えるほか、フロントワイパーデアイサー、ヒーテッドドアミラー、室内を素早く暖める補助ヒーターも装備され、冬場のドライブを快適にする機能が充実しているのも特徴です。

※ ※ ※

レックス 4WDの価格（消費税込）は、スタンダードな「G」が218万7900円、上級の「Z」が251万1300円です。