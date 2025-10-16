ペットボトルが1本200円台に！止まらない値上げ、インフレ時代はお金の価値が下がる。「資産」をモノで持つことも大事
この秋も食品など、身の回りのモノの値上げが続いています。 モノの値段が継続的に上がっていくインフレ局面においては、「将来のために―」と大切に貯金しておいた資産が、実質、目減りしていくことになります。 こうしたインフレ時代に資産の価値を下げずに備える方法として有効とされているのが、資産を「モノ」で持つことです。 この記事では、金融工学の専門家で資産運用サービスの研究・開発を手がける得能達氏が、注意点も含めて詳しく解説します。 第２回は「インフレ時代の資産は〈モノ〉で持つ」です
モノの値段が上がるとお金の価値は下がる
まずは、物価上昇とお金の価値について考えてみましょう。
たとえば、ペットボトル飲料(500ml）ですと、この秋、多くの商品が1本200円代に値上げされることが発表されました。
これまで180円で買えていたとしたら、相対的に「お金の価値が下がった」ことになります。
このようにモノの値段が上がっていく傾向、つまり「インフレ」は、子どもの教育費でも見てとることができます。
一例として、国立大学の学費で見てみましょう。
国立大学の授業料は、2005年度以降、年間53万5,800円が標準額とされています。
入学金は28万2000円です。
さかのぼって1975年度の授業料は年間3万6,000円、入学金は5万円。
30年間で大幅に上昇していることがわかります。
国立大学は私立大学に比べて、学費は抑えられているものの、物価の上昇など様々な要因によって合わせて値上げされてきた経緯があります。
お子さんの選ぶ進路によって違いはありますが、教育費も長期的に見ると上昇傾向にあります。
「まだ子どもが小さい」あるいは「幼いお孫さんがいる」という場合ですと、将来、進学する頃には、今より多くの教育費が必要になっている可能性があるのです。
資産運用は物価上昇に強い
モノの値段が上がっていく時代での備えとして効果が高いとされているのが、資産運用です。
インフレの局面では、現金よりモノを資産として持つことが対策になるとされています。
ここで言う「モノ」とは、一般的に株式や不動産、金などを指し、これらは物価上昇に強いと言われています。
特に株式は、短期的に「物価上昇＝株高」となるわけではないものの、値上げによって企業の売上高や利益の増加が期待でき、中長期的には株価にプラスに働くとされています。
このため、資産運用をしていれば物価上昇に合わせて株価上昇などの恩恵を受けられる可能性があり、将来への備えにつながると考えられるのです。
大切なことは「分散」
ただ、資産運用をする上で、忘れてほしくないのが「リスク」です。
将来のための大切な資産を守りながら育てていくには、リスクを抑えながら運用を続けていくことが大切になります。
そのためにおすすめしたいのが「分散」です。
たとえば、個別の株式や不動産だけに資産を集中させてしまうと、どうしてもリスクが高くなってしまいます。
個別の株式だと値動きが大きかったり、不動産も希望の価格ですぐに売りたいときに売れなかったりと、想像以上に大変なことも。
リスクを抑えつつ資産を育てていくためには、世界中のいろんな国や企業の株式、債券、金、不動産など、特徴が違うものをバランスよく組み合わせて運用していくことが大切です。
特に、大切に守り育ててきた資産を実際に使うタイミングが近づいてきたときには、リスクをさらに落としていくことも意識しましょう。
ギリギリまでリスクが高い運用を続けてしまうと、株価の急落などがあった場合に取り戻すことが難しく、お金を必要とする場面で困ることになり得るからです。
買い物や外食、旅行など、お金を使うたびに物価の上昇を肌身に感じ、「このままだと将来が不安…」と思うものの、「運用はリスクが怖いし…」と悩んでいる人も多いでしょう。
しかし、預貯金にも「将来的に買えるものが減ってしまうかもしれない」というリスクがあります。
数ヵ月分の生活費や直近で使用する資金は預貯金として確保しつつ、分散投資などによってリスクを抑え、将来のための資産形成に取り組むことが大切です。