【セール最終日】アイリスオーヤマの掃除機やサーキュレーターが最大44%OFFに Amazonプライム感謝祭
今回は、セール対象商品の中からアイリスオーヤマの商品をご紹介。掃除機やサーキュレーターなどの家電から、天然水などの飲料まで、幅広いアイテムがプライスダウンしています。最終日なので、買い逃しがないようにしてくださいね。
水と空気の力で布製品の汚れを吸引。リンサークリーナー コンパクトモデル
アイリスオーヤマ リンサークリーナー コンパクトモデル 【テレビ放映商品】RNS-300
15,488円 → 8,700円（44%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
軽量＆省スぺのコードレス掃除機
【充電スタンド付き】アイリスオーヤマ コードレス掃除機 軽量1.4? サイクロンスティッククリーナー 人気 自走式 静電モップ付き AZSCD-185PM-H
15,001円 → 11,000円（27%オフ）
乾燥時間を約6分の1に。サーキュレーター付き衣類乾燥除湿機
アイリスオーヤマ 除湿機 衣類乾燥 デシカント式 13畳 サーキュレーター付き 除湿器 除湿量 5L タイマー付き スピード乾燥 静音設計 大容量 強力 部屋干し カビ防止 首ふり 左右 梅雨対策 コンパクト リビング IJD-I50-WH ホワイト/グレー
21,989円 → 15,800円（28%オフ）
消灯、消音モードで就寝時にもおすすめ。工具不要で全分解可能なサーキュレーター
【Amazon.co.jp限定】アイリスオーヤマ サーキュレーター ACモーター 18畳 上下左右 洗える 分解丸洗い 首振り リモコン付き パワフルコンパクトサーキュレーターAC AZCF-BC15TEC-W
6,980円 → 4,730円（32%オフ）
従来品と比べて約15.3％電気代削減。LEDシーリングライト
【6畳用】アイリスオーヤマ LEDシーリングライト 明るさが変えられる リモコン・リモコンホルダー付き 調光モデル CEA-AZ06D
3,980円 → 2,980円（25%オフ）
ツインノズルのため、家族の布団を同時に乾燥！
アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエ ツインノズル 靴乾燥 ダニ退治 AZKFK-202-W アロマケース付
11,800円 → 9,500円（19%オフ）
豆乳パックにも対応。7つの自動メニュー付きヨーグルトメーカー
＼メディアで紹介されました！／アイリスオーヤマ ヨーグルトメーカー 豆乳パック対応 甘酒メーカー 飲むヨーグルト 低温調理 自動メニュー レシピ付き IYM-016-W ホワイト
5,980円 → 3,819円（36%オフ）
最大ふとん4枚まで干せる大容量「ふとん干し」
アイリスオーヤマ ステンレス鋼 物干し 布団も干せる 多機能 伸縮 布団4枚分 布団干し ダブルバー CSPX-230S 無地(ホワイト)
6,490円 → 4,036円（38%オフ）
やわらかい口当たり。アイリスオーヤマ「富士山の天然水」
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 天然水 2L ×9本 ラベルレス 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 ケース 2リットル ボトル 2000ml【Amazon.co.jp限定】
1,101円 → 889円（19%オフ）
60W形相当のLED電球2個セット
【E26】アイリスオーヤマ LED電球 60W形相当 電球色 口金直径26mm 広配光 2個パック 密閉器具対応 LDA7L-G-6T62P
999円 → 790円（21%オフ）
ふんわり柔らかく破れにくい。ペット用のウェットティッシュ
アイリスオーヤマ ペット ウェットティッシュ ノンアルコール なめても安心 DPWT-8P 80枚×8パック 【640枚】
1,279円 → 836円（35%オフ）
その他のおすすめ商品
アイリスオーヤマ 洗濯機でまるごと洗える 敷き布団 シングル ループ付き すぐ使える専用洗濯ネット付き ホワイト SKF-WB05-SN
9,328円 → 7,080円（24%オフ）
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 使い捨てカイロ 貼る レギュラー 30枚 ぽかぽか家族 PKN-30HR
750円 → 608円（19%オフ）
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) ナノエアーマスク ふつうサイズ 50枚入 日本製 ホワイト プリーツ 不織布 息快適 PK-NI50L
1,301円 → 1,106円（15%オフ）
[アイリスオーヤマ] マスク 不織布 ふんわりやさしい 100枚
1,750円 → 1,380円（21%オフ）
アイリスオーヤマ 血圧計 上腕式血圧計 BPU-101 簡単測定 医療機器認証
4,980円 → 3,399円（32%オフ）
【Amazon.co.jp限定】 コイズミ 電気毛布 敷毛布 130×80cm 丸洗い可 頭寒足熱配線 ダニ退治 無段階温度調節 節電 省エネ KDS-40242
3,980円 → 2,780円（30%オフ）
