ÆüËÜÃæ¤Î¼çÉØ¤¬¶¦´¶¡ª¤Ê¤¼¤«¡È¤²¤ó¤Ê¤ê¡É¤¹¤ë¿æÈÓ´ï¤Î¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ë½Ö´Ö¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

日本中の主婦が共感！なぜか「げんなり」する炊飯器のフタを開ける瞬間
¿æÈÓ´ï¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¤²¤ó¤Ê¤ê¡Ä¶¦´¶¤ÎÍò¤Ç12Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¾ÆÃñ(Çþ)(@taisyolady925)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤¢¤ë¼Ì¿¿¡£²È»ö¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ÏÂçÊÑ¡£¤»¤á¤Æ²È»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ç¤¤ì¤Ð¤º¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
©taisyolady925
»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¿æÈÓ´ï³«¤±¤¿¤é¥³¥ì¤ÇÃÇËöËâ¤Î¶«¤ÓÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿
¿æÈÓ´ï¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸ý¤Î¤ªÊÆ¤¬¡Ä¡£ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¿Í¤¬¤ª»®¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ª¤«¤Þ¤òÀö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¿·¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤ò¿æ¤±¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤«¤é½èÍý¤¹¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¼ê´Ö¤À¤È¤·¤Æ¤â¤²¤ó¤Ê¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤Ã¤½¿©¤Ù¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤Á¤â¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¼ê´Ö¤Ï¡¢¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤ÏÂçÊÑ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Ë¤½¤Î¼ê´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¡Ö¿©¤Ù¤¤ë¤«¤ª»®¤Ë°Ü¤·¤ÆÀö¤¦¤«¡×¤Ê¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤ë¤Û¤«Ìµ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ä¡£
Æ±¤¸¾õ¶·¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¤Ï¶¦´¶É¬»ê¤Ê¡¢¼çÉØ¤ÎËÜ²»¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¸½¾Ý¤ËÌ¾Á°¤¬¤Û¤·¤¤¡ª¤¢¤ë¤¢¤ë¤¹¤®¤Æ5Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤µ¤ê☺︎🐾(@dddddoraemoon)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤Ï1Æü¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¹¤«¤Ê¤ªÅò¤ËÂÎ¤¬Êñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄ¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤À¤±¤æ¤ë¤à¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ë»¤·¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ïµ®½Å¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹»þ´Ö¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÌþ¤ä¤·¤Î»þ´Ö¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤¢¤ë¸½¾Ý¡£¤¢¤µ¤ê☺︎🐾¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¡£
É÷Ï¤¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¢ー¥·¥ã¥ó¥×ー¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é½Ð¤¿¤é½Ð¤·¤È¤³¡×¡ÖÀö´é¤â¡×¤È¤«¿§¡¹¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀö¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤Ë¡¢°ìÊâÉ÷Ï¤¤«¤é½Ð¤¿¤éÁ´ÉôËº¤ì¤ÆÍâÆüÉ÷Ï¤¤Ç¥Ó¥·¥ã¥Ó¥·¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ö¥¢～～～～～～🤦¡ê️🤦¡ê️¡×¤Ë¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥ó¥×ー¤äÀö´éÎÁ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Ö¤¢¤È¤Ç·Ñ¤®Â¤½¤¦¡×¡ÖµÍ¤áÂØ¤¨ÍÑ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¤¢¤¬¤ë¤È¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤¤¤¶ÍâÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶õ¤Î¥·¥ã¥ó¥×ー¤òÁ°¤Ë¤Ü¤¦Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»º¸å¤½¤Î¸½¾Ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖµÍ¤áÂØ¤¨¤ò¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£ºî¶È¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¤Í¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Æ±¤¸¸½¾Ý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ì¾Á°¤Î¤Ê¤¤¤³¤Î¸½¾Ý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤¹¤ë¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ç¤·¤¿¡£
Æü¾ï¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Çº¤à¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ë¡¢¥¯¥¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
À¸¤¨ºÝ¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¥Ð¥º¡ª¡ÖÁ´°÷Í§Ã£¡×¤Ë¶¦´¶¤Î14Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤´¤Þ¤ß¤½☺︎¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ê¥Þ¥Þ(@gomamiso611)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¡¢È±¤ÎÀ¸¤¨ºÝ¤«¤éÃ»¤¤È±¤¬¤Ô¤ó¤Ô¤ó¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Éâ¤ÌÓ¤Ë¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤´¤Þ¤ß¤½☺︎¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ê¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢Éâ¤ÌÓ¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡ÖÀ¸¤¨ºÝ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÁ´°÷Í§Ã£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÉâ¤ÌÓ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤óÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ªº¤¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
生え際こんなんなってる人全員友達
À¸¤¨ºÝ¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÅÛÁ´°÷Í§Ã£
¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ»×¤ï¤º¡Ö¤³¤ì»ä¤Î¼Ì¿¿¡©¡×¤È»×¤¦Êý¤â¤¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¡¢¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Á°È±¤òÄ¹¤á¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´Ö¤«¤éÃ»¤¤È±¤¬¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ïº¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤Þ¤¸¤Ç¤º¤Ã¤È¤³¤ì¡×¡Ö¤â¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¨¤¨¤ó¤ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ªº¤¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯Éâ¤¤òÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤«¹©É×¤·¤ÆÈ±·¿¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖÁ´°÷Í§Ã£¡×¤È¤¤¤¦À¼³Ý¤±¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
