骨を丈夫にする最強食材！ 「サバ缶」を使った、秋の骨育レシピ3選

健康な骨を手に入れるためには、日々の食事も気にかけたいところ。骨を形成、維持するために必要な栄養素を豊富に含む優秀食材「サバ缶」をメインに、旬の食材も使いながら、骨に良い栄養素を美味しく取り入れられるレシピを提案。

骨づくりの完全栄養食。「サバ缶」で賢く骨育！

丈夫な骨をつくるうえでの土台となるのが、日々の食事。

「まずは、しっかりタンパク質を摂りましょう。骨の強度に関わる『骨質』はコラーゲンで高められ、コラーゲンはタンパク質からつくられます」（整形外科医・矢吹有里さん）

さらに骨を硬くするカルシウムや、骨代謝に不可欠な亜鉛などのミネラルも必要になる。

「腸管からのカルシウム吸収を促すビタミンDや、骨への沈着を助けるビタミンKも大切です」

タンパク質といえば肉や魚に豊富に含まれるが、魚はカルシウムやビタミンDも供給できるので、骨育に理想的な食材だ。

「なかでもサバは、骨の強化に有効なオメガ3脂肪酸が含まれているという利点もあります。しかも、サバ缶なら骨まで食べられるので、カルシウムのさらなる補給が可能です」

そこで料理家で栄養士の田村つぼみさんが、サバの水煮缶と味噌煮缶を使った主食と主菜のレシピを考案。

「下処理不要で使える手軽さが、サバ缶の魅力。ビタミンKなどが摂れる食材と組み合わせたレシピで、一皿で骨育が叶います」（田村さん）

栄養バツグン＆手軽に手に入る【サバ缶】

【カルシウム】骨を硬くするために必須の栄養素

骨の主成分で、硬い骨づくりに不可欠。効果を得るには、1日800mgの摂取が目安。サバのほかにも、小魚や牛乳、ヨーグルト、チーズ、小松菜などに豊富に含まれる。

【ビタミンD】カルシウムの吸収を助ける立役者

腸からのカルシウムの吸収を助け、骨にカルシウムを沈着させる働きがある。サバやサケ、イワシ、きのこ類から摂取可能。適度な日光浴も、ビタミンDの生成に欠かせない。

【タンパク質】骨の強度に関わる骨質アップの材料

骨質を強化するにはコラーゲンが必要で、コラーゲンの材料になるのがタンパク質。体重1kgあたり1.5gが1日の理想の摂取量。魚、肉、乳製品、大豆製品などから多く摂れる。

※今回のレシピに使用したサバ缶について 総量200g/1缶（食塩使用）のものを使用しております。メーカーにより塩分の違いがあります。味見をして調整してください。

さらに骨に良い栄養素をプラス！

【ビタミンK（VK）】カルシウムの沈着をサポート

骨にカルシウムが沈着するのを助け、骨の強度を保つために重要な役割を果たす。納豆に豊富で、週に3パックが目安。大葉や小松菜、ほうれん草もおすすめ。

【亜鉛（Zn）】骨をつくると同時に守る役割も！

亜鉛は骨形成を助け、丈夫な骨を維持するとともに、骨密度の低下を防ぐ。目安は1日10〜15mgほど。亜鉛を多く含む食材の代表格は牡蠣。そのほか赤身肉や大豆製品、乳製品など。

【マグネシウム（Mg）】カルシウムや亜鉛と同様、骨を形成

丈夫な骨をつくるうえで必要なミネラル。ひじきやわかめといった海藻類、ナッツ類などに含まれる。皮膚から吸収されやすいため、マグネシウムの入浴剤を使うのも手。

サバとトマトとニラのピリ辛豆乳担々そば

味噌煮のコクとほどよい辛さが食欲をそそる

ビタミンKが豊富なニラは、サバの臭み消しにも有効。ここではサバの味噌煮缶を使用する。味噌煮はコクがあるため、練りごまがなくてもOK。そばは亜鉛とマグネシウムを含む優秀食材。

【材料（2人分）】

ニラ （VK）…2本、ミニトマト…6個、サバ味噌煮缶…1缶、A［調製豆乳…1カップ、中華だしの素…小さじ1、すりごま（Zn、Mg）…大さじ6、醤油…大さじ1と1/3］、そば（Zn、Mg）…適量、ラー油…適量

【作り方】

1、ニラは7mm幅に切る。ミニトマトは半分に切る。サバ味噌煮缶の汁すべてとAを混ぜ合わせてスープを作る。

2、そばを茹でて水でしめ、器に盛り付ける。サバ味噌煮とミニトマトをのせて1のスープをかけ、ニラを散らす。ラー油をたっぷりかけて混ぜ合わせながらいただく。

サバと納豆と大葉のパスタ

シンプルな和風ソースが素材の旨味を引き立てる

納豆はひきわりを選ぶのがポイント。細かく砕かれた断面により、ビタミンKの吸収率が高まるとされている。小麦ではなく豆のパスタを使うと、さらにタンパク質量がアップ。

【材料（2人分）】

大根…100g、大葉（VK）…4枚、サバ水煮缶…1缶、A［めんつゆ（2倍濃縮）…大さじ1と1/3、ごま油…小さじ2］、ひきわり納豆（VK、Zn、Mg）…1パック、スパゲッティ…160g、胡椒…少々

【作り方】

1、大根はおろして水気を切っておく。大葉は千切りにしておく。サバ水煮缶の汁すべてとAを混ぜ合わせてソースを作っておく。

2、スパゲッティを茹でて器に盛り付け、混ぜた納豆と大根おろし、大葉、サバをのせて1のソースをかけ、胡椒を振って完成。

サバとブロッコリーのチーズグラタン

共に発酵食品のチーズと味噌は味の相性抜群

シュレッドチーズと味噌煮は、味の相性もさることながら、どちらもタンパク質とカルシウムが豊富。さらにチーズは、亜鉛も摂れる優れもの。ブロッコリーでビタミンKを摂取。

【材料（2人分）】

ブロッコリー（VK）…80g、トマト…小1個、サバ味噌煮缶…1缶、シュレッドチーズ（Zn）…40g、胡椒…少々

【作り方】

1、ブロッコリーは一口大に切り、耐熱皿にのせてラップをふんわりとかけ、電子レンジ（600W）で1分30秒加熱する。トマトは一口大に切る。

2、耐熱容器にサバ味噌煮缶（汁ごと）を入れ、ブロッコリー、トマトを交互に並べて胡椒をかけ、チーズをのせる。トースターで表面がこんがりとするまで焼く。

矢吹有里

整形外科専門医。ゆりクリニック院長。骨折や関節疾患などの治療に従事。また、女性に多い骨粗鬆症や股関節疾患の治療にも注力。

田村 つぼみ

料理家、栄養士。女性誌や書籍『体が勝手に元気になる だる消しスープ』（アスコム）などで、体にやさしいレシピを提案。