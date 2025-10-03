¡Ú¿·³ã¥°¥ë¥á¡ÛËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤âÂÀ¸ÝÈ½¡ª¿·³ã¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡ÖËÜ³Ê¥Ô¥¶¡×¡Ú¿·³ã»ÔÀ¾¶è¡Û
¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Î´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Î¹âÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÐÊ¤à¡ØITALIAN DINER BOBBY¡ÇS(¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥À¥¤¥Êー ¥Ü¥Óー¥º)¡Ù¡£
2023Ç¯12·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿±£¤ì²ÈÅª¤Ê¥À¥¤¥Êー¤Ç¡¢¿·³ã¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤〝¥Ë¥åー¥èー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë〟¤Î¥Ô¥¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Å¹¼ç¤ÏÄ¹Ìî¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥¶²°¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÅ¹¼ç¥Ü¥Óー¤µ¤ó¤«¤éÄ¾ÅÁ¤ÎÌ£¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô¤¢¤ë¥á¥Ë¥åー¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢±£¤ì¤¿¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡ÖBLT¥Ô¥¶¡×¡£
2Æü´Ö¤«¤±¤ÆÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿Á¡ºÙ¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥Ïー¥Ö¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¡¦¥Áー¥º¡¦¥Ùー¥³¥ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¾è¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥ì¥¿¥¹¡¦¥È¥Þ¥È¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥µ¥é¥À¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥¶¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë»×¤ï¤º¿©Íß¤ò¤½¤½¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¿¥¹¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Ë¥È¥Þ¥È¤Î¥¸¥åー¥·ー¤Ê¿©´¶¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¡£Çö¤á¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï¶ñºà¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Ôー´¶¤â³Ú¤·¤á¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£ÌîºÚ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Å¹Æâ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê1Ëç¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥Óー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡Öº£·î¤Î¥Ô¥¶¡×¡£
ÄÌ¾ï¥á¥Ë¥åー¤Î¿Ê²½ÈÇ¤ä¡¢Å¹¼ç¤¬Ä©Àï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿Ì£¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¶¤Î¥Ùー¥¹¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¥½ー¥¹¡¦BBQ¥½ー¥¹¡¦¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¾ïÀß¤À¤±¤Ç¤â16¼ïÎà°Ê¾å¡£¤½¤³¤Ë·îÂØ¤ï¤ê¥á¥Ë¥åー¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤éŽ¥Ž¥Ž¥¡Ö¥Ïー¥Õ&¥Ïー¥Õ¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
2¼ïÎà¤ÎÌ£¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¾ïÏ¢µÒ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ô¥¶¡×¤È¡Öº£·î¤Î¥Ô¥¶¡×¤òÈ¾Ê¬¤º¤ÄÍê¤à¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ£¤ÏËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¾ïÏ¢µÒ¤Ï¡ÖºÊ¤ÈÊì¤¬¥Ë¥åー¥èー¥¯½Ð¿È¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¤Î¥Ô¥¶¤Ï²û¤«¤·¤¤Ì£¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡ªËÜ¾ì¤ÎÌ£¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤·¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö½µÂØ¤ï¤ê¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡×¤âÉ¾È½¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ó¥¹¥È¥í¤Ç½¤¶È¤òÀÑ¤ó¤ÀÅ¹¼ç¤¬¼ê³Ý¤±¤ëËÜ³ÊÇÉ¡£µ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ëÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÀÅ¤«¤Ê½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Å¹Æâ¤Ë°ìÊâÆþ¤ì¤Ð°Û¹ñ¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡ØITALIAN DINER BOBBY¡ÇS¡Ù¡£ËÜ³ÊNY¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ô¥¶¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥È¥ê¥Ã¥×µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡üITALIAN DINER BOBBY¡ÇS(¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥À¥¤¥Êー ¥Ü¥Óー¥º)
½»½ê¡Ã¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÀ¾¶è¸Þ½½ÍòÆó¤ÎÄ®8702-15
ÅÅÏÃ¡Ã025-211-3776
±Ä¶È»þ´Ö¡Ã11:30-16:00(¶âŽ¥ÅÚÍË¤Ï21:00¤Þ¤Ç)
µÙ¡Ã·îÍË¡¦²ÐÍË
