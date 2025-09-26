写真＝iStock.com／chachamal ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／chachamal

■なぜ「聞く力」が最大の武器となるのか

年上との信頼関係を築くうえで、多くの人が見落としがちなのが、「聞く力」こそが最大の武器になるという事実だ。

うまく話そう、いい言葉を選ぼう――。そうやって話すことに意識が向いてしまうのは当然だ。けれど、本当に信頼される人は、「話し方」よりも「聞き方」に優れている。

なぜなら、人は「理解された」と感じたとき、はじめて心を開くからだ。特に年上の人は、若手と比べて経験も多く、それだけ話したいことや伝えたい思いもたくさん抱えている。だからこそ、自分の話を真剣に聞いてくれる相手には、自然と好意と信頼が芽生えていく。

ただ耳を傾けるだけではない。相手の言葉の裏にある気持ちや意図まで汲み取ろうとする姿勢。その誠実な姿勢こそが、「この人には、もっと話してもいいかも」「この人なら、自分のことをわかってくれるかもしれない」そんな信頼の芽を育てていく。

つまり、聞く力とは、相手に「安心感」と「信頼感」を与える行動なのだ。若さを武器にするには限界がある。だが、聞く力は、誰でも今この瞬間から磨ける。そしてそれは、どんな言葉よりも深く相手の心に届いていく。

年上との会話で、最も効果的なコミュニケーションスキルのひとつが、「リアクション」だ。実はこの“反応の質”が、相手の話す量や深さを大きく左右している。

リアクションのコツは、大きく3つある。

1．表情の変化をしっかり見せること

年上世代は、相手の表情から会話の手応えを感じ取る。だからこそ、笑顔でうなずく、驚いた表情を見せる、感心したときに目を見開くなど、感情をちゃんと“顔”に出すことが重要だ。

リアルタイムで感情が伝わると、話す側は「ちゃんと伝わっている」と感じ、さらに心を開いてくれる。

2．相槌のバリエーションを持つこと

「へえー」「そうなんですね」「なるほど」「たしかにです」こうしたワンパターンな相槌では、話が流れていってしまう。

相手の感情に合わせて、「それは嬉しいですね」「大変だったでしょうね」と感情に寄り添った言葉を使うと、共感が深まる。

■心の距離を縮める言葉「それって」

3．言葉の反映をさりげなく返すこと

たとえば相手が「○○が大変だったんだよ」と言ったら、「それって、たとえばどんな場面ですか？」と“それって”で切り返す。このひと言があるだけで、会話は一気に深まる。

リアクションとは、話し手に「安心していい」と感じさせる合図だ。特に年上の方は、「自分の話をちゃんと聞いてくれているか」「共感してもらえているか」を、こうした細かな反応から察知する。

だからこそ、相手が気持ちよく話せる空気は、こちらのリアクションの質で作られていく。話す内容より、どう反応しているかに意識を向ける。その姿勢こそが、「この人とならもっと話したくなる」と思わせる力になる。

■「はい」「いいえ」で答えられる質問は避ける

年上との信頼関係を深めるうえで、「質問の仕方」は大きなカギになる。特に意識したいのが、クローズドクエスチョンだけで終わらせないことだ。

たとえば、「これ、好きですか？」「行ったことありますか？」といった“はいorいいえ”で答えられる質問は、たしかに簡単に会話を始めるには便利だ。しかし、それだけでは話が広がりづらく、深いつながりは生まれにくい。

ここで活用したいのが、「どんなきっかけで？」「どう感じましたか？」「なぜそれを選んだんですか？」といった、相手の内面や経験を引き出す開かれた質問だ。

『誰とでも15分以上会話がとぎれない！ 話し方』（すばる舎）によると、「“はい”か“いいえ”で終わる質問ではなく、“なぜ？”“どうして？”“どんな？”を含んだ質問が会話を深めるカギになる」とされている。

■引き出せる人は「問い掛けられる」

たとえば、年上の方が「昔、営業やってたんだよ」と話したとする。

そこで「そうなんですね」だけで終わらせるのではなく、「それって、どんな商品を扱っていたんですか？」「営業って、当時はどんな風に数字を追っていたんですか？」

そんな風に、会話を深掘りするための糸口を持っておくと、話はどんどん広がっていく。質問の質は、信頼の深さと比例する。聞くことは、相手を知ろうとする姿勢そのもの。「会話が途切れない人」は、話す技術よりも問い掛ける技術を磨いている。

■沈黙は信頼を深めるチャンス

会話の中で訪れる「沈黙」は、多くの人にとって気まずさや失敗のように感じられる瞬間かもしれない。しかし、年上とのコミュニケーションにおいては、この沈黙こそが、信頼を深める大きなチャンスになる。

中島健寿『年上との話し方で人生は変わる』（総合法令出版）

大切なのは、沈黙を「埋めよう」としないこと。沈黙が生まれたとき、それは相手が言葉を探している最中か、あるいはこちらの言葉を深く受け取っている最中かもしれない。そこに焦って言葉を重ねてしまうと、せっかく生まれかけていた本音の芽を摘んでしまうことになる。

たとえば、年上の方がふと語り始めた昔の話。途中で口ごもったとしても、「はい、それで？」「あ、それ聞いたことあります！」と急いで割って入るよりも、静かに待つことが大切だ。

その数秒が、「この人はちゃんと受け止めてくれる」という安心感につながり、より深い話を引き出すことができる。

心理学でも、沈黙の効用は立証されている。人は、無言の間にこそ、本当に言いたいことを整理し直し、心からの言葉を紡ぎ始める。沈黙は会話の「空白」ではなく、「余白」なのだ。特に年上の方とのやりとりでは、「話す」よりも「聴く」、そして「待つ」ことが信頼に繋がる。

自分のペースで話したい人ほど、沈黙を許してくれる相手に心を開く。無理に埋めない。焦って笑わない。ただ、相手の内側が動くのを信じて、待つ。

その沈黙の先にある言葉こそが、心に残る深い対話となる。

中島 健寿（なかじま・けんじゅ）

株式会社KENJU代表

1996年、栃木県生まれ。立正大学法学部卒。大学卒業後、独立。わずか3年で世界10カ国以上で展開し、1万人以上の組織を作る。ビジネスの傍ら、現在は、これまでの経験をもとに「信頼され、引き上げてもらえる人になるためのコミュニケーション術」を軸にセミナーや講演を全国で展開。また、10歳で野球を始め、中学時代には専用グラウンドもなくわずか5人しかいないチームを2年で日本一に導く活躍を見せる。15歳で日本代表として国際大会に出場し、アジア大会準優勝。白鷗大学足利高校時代には同校初の選抜甲子園出場を果たす。大学時代には明治神宮野球大会で人生2度目の日本一を経験。それぞれの世代で常に学生野球の頂点を極めてきた。プライベートでは5歳、3歳、0歳の三児の父。

（株式会社KENJU代表 中島 健寿）