この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「外国人配信者が日本で暴力！優先席でお年寄りを押し倒す」で、インフルエンサーのフロリアン氏が話題のストリーマーによる迷惑行為について詳細に語った。フロリアン氏は、日本の電車内でTwitch配信をしていた外国人ストリーマー（スペイン人・ケルタン）が、優先席に座って大声で配信。注意したお年寄りを逆に強く押し倒すという一部始終を動画やSNSで目撃した経緯を明かし、「今、最悪なことを見た」「優先席に座ってた外国人のストリーマーが、配信してて、他のお客さんがうるさいって注意したのに聞かなかった」と生々しく振り返った。



フロリアン氏が最も問題視したのは、注意した人が暴力を受け、その結果「反対側の優先席の他のお客さんに落ちた」という点で、「犯罪じゃないかなって思う」と痛烈に非難。元動画の拡散や警察への報告を強く求めつつ、「もう本当に初めて聞いた。有名でもなんでもない人で、できるだけ知りたくない人」とストリーマーの存在そのものにも嫌悪感を示した。また、迷惑行為により真面目に日本で生活する外国人や観光客のイメージも損なわれると嘆き、「日本に住んでる外国人もそうけど、日本好きで守りたい人たくさんいるけど、こういう人な、日本人に迷惑かけてる。すごく迷惑」と訴えた。



さらに、フロリアン氏は「観光で来てる、観光ビザで来てる人たちがSNS目標で来てるのもいる」とし、観光を装った迷惑配信目的の入国対策の必要性も言及。「日本に入るとき、日本人に迷惑かけませんって約束してほしい」と強調し、マナー違反があれば即時国外退去にしてほしいと主張した。



動画の締めくくりでは「もう広げて広げて。その大きい問題になればいい」「みんな見てくれてありがとうございます。また今度」と呼びかけ、問題の動画や情報を拡散する必要性を強調。日本社会の平和とマナーを守るためにも「マジ、止めてほしい」と強い言葉で終始警鐘を鳴らした。