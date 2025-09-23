DeNA・バウアーが8月21日の広島戦の5回2死、小園海斗を右飛に打ち取ってベンチに戻る際に、転がっていた小園のバットを足蹴にし、日本のみならず、韓国メディアも問題行動として報道した。思いどおりの投球ができないイライラからバットに八つ当たりしたようだが、バウアーは2023年7月1日の中日戦でも、味方の拙守に足を引っ張られた腹いせに放送禁止用語を連発した“前科”がある。そして、バウアー以前にも、投手のぶち切れパフォーマンスは何度となくあった。【久保田龍雄/ライター】

暴れ過ぎたから代えたんや

“伝説のぶち切れパフォーマンス”で知られるのが、阪神時代の下柳剛だ。

CS進出がかかった2007年10月1日の横浜戦、4回まで気迫の投球で無失点に抑えた下柳だったが、5対0とリードし、勝利投手の権利を得る直前の5回に事件が起きる。

1死一塁、呉本成徳の併殺コースの二ゴロを、ベースカバーに入ったショート・田中秀太の足が離れ（記録は野選）、まさかのオールセーフになったことが序曲だった。

思いどおりにいかない展開に、下柳は苛立ってマウンド周辺をウロウロしたが、何とか気持ちを落ち着かせると、次打者・仁志敏久を併殺コースの遊ゴロに打ち取ったかに見えた。

ところが、この打球を田中がファンブルし、1死満塁とピンチが広がってしまう。

次の瞬間、「何で捕れないんだ!」とばかりに怒りを爆発させた下柳は、マウンドにしゃがみ込むと、駄々っ子のように後方にひっくり返った。

悪いときには悪いことが重なるもので、次打者・相川亮二の遊ゴロも、田中が今度は慎重にいき過ぎて併殺崩れとなり、1点を失った。再びぶち切れた下柳は、マウンド前方にグラブを叩きつけて悔しがった。

だが、金城龍彦を右飛に打ち取り、ようやくスリーアウトになると、興奮も収まったのか、ベンチに戻って、捕手の矢野輝弘と笑顔で言葉を交わすシーンも見られた。

6回からリリーフを送られ、岡田彰布監督に「暴れ過ぎたから代えたんや」と言われたものの、5回1失点で勝利投手となり、3年連続の二桁勝利を達成。試合後は「あんなことやっちゃ、いかんわ。みんな一生懸命やってるのに申し訳ない」と反省しきりだった。

この日のパフォーマンスについて、現役引退後の下柳氏は「あそこまで分かりやすい態度を取ったのは、チームに漂っていた気の緩みを引き締めたいとの思いがあったから。立て続けに遊ゴロを打たせる投球をしたのも、秀太がエラーを引きずらないように気遣ったからだった」（2024年4月24日付・東京スポーツ）と打ち明けている。

ああいうことは、2度とやらないと誓うよ

ヘルメットに八つ当たりしたことが、自軍にとんでもない災難を及ぼす結果になったのが、広島のルイスだ。

2009年9月30日の横浜戦、2回に栗原健太の左越えソロなどで2点を先制した広島は、なおも1死一、二塁のチャンスで、8番・ルイスに打順が回ってきた。

ここは当然送りバントの場面。だが、ルイスは投飛を打ち上げ、走者を進められない。

悔しさをあらわにしてベンチに引き揚げてきたルイスは、腹いせにかぶっていたヘルメットを地面に叩きつけた。

ここまでならよくある話なのだが、跳ね返ってきたヘルメットが、よりによって2点目のホームを踏んだフィリップスの右目に当たってしまう。

顔に手を当ててうずくまったフィリップスは、そのまま負傷交代し、序盤で5番打者がいなくなるという不慮の事態に、日頃はベース投げなどの過激なパフォーマンスで知られるブラウン監督も「本当にくだらないことが、ベンチ内で起こった」とオカンムリだった。

ルイスも「ああいうことは、2度とやらないと誓うよ。（マウンドで）気持ち良くなかった。でも、試合をやっていたから、投げないといけなかった。（ヘルメットが）自分に跳ね返ってくれば良かったのに」と自らの短気を猛反省。フィリップスへのお詫びのしるしに、7回を9奪三振の1失点に抑え、外国人投手では球団初の2年連続二桁勝利を記録した。

不運はさらに続く

外国人投手の最多連勝記録に王手をかけながら、度重なる不運にぶち切れ、バットを叩き折ってしまったのが、巨人・マイコラスだ。

2016年8月14日のヤクルト戦でシーズン3勝目を挙げ、2年がかりでソフトバンク・バンデンハークと並ぶ外国人最多タイの14連勝を記録したマイコラスだったが、新記録達成までの道のりは遠かった。

8月23日の広島戦では、7回を5安打無失点に抑えながら、打線の援護なく、0対0で降板したため、白星ならず。

同28日のDeNA戦も2回に雨が激しくなり、1時間15分の中断を挟んで再びマウンドに上がるというメジャーでは考えられないような起用にぶち切れ、3回の打席で三振に倒れた際に、バットを両手で水平に持つと、太ももに叩きつけて、ポキリと真っ二つに折ってしまった。

紳士の球団の選手とは思えない粗暴な行動に、ネット上でも「怖い」「マイコ怒ってるなあ……」「簡単に折れるのかよ」といった驚きの声が相次いだ。

その後、2対1とリードし、勝利投手の権利を得ながら、6回2死から倉本寿彦に同点打を浴び、またしても15連勝目はお預け。

試合後は冷静さを取り戻し、「僕はいい打者だから、バットのせいにしてしまったよ」のジョークも聞かれたが、不運はさらに続く。

9月4日の中日戦も、7回まで3安打無失点に抑えながら、味方のエラーがきっかけで1点差に迫られた8回2死二、三塁で降板後、リリーフのマシソンがエルナンデスに逆転2点タイムリーを浴びたことから、自責点ゼロで負け投手に……。とうとう連勝記録まで途切れてしまった。

