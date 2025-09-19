フジモン、屈辱的だった“エキストラの仕事”「レーザーディスクのCMで…」
お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史（54歳）が、9月18日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。屈辱的だった“エキストラの仕事”について語った。
この日、“エキストラの仕事”についてトークが進む中で、「フジモンさんもエキストラとかあるんですか？」と聞かれた藤本は「あったんよ…吉本印天然素材のときに」と答える。
それは「天然素材でCMが来た。ナインティナインがド〜ン！や。電気屋さんのシーンみたいな、前でナインティナインが2人で、当時あったレーザーディスクってあったのよ。ビデオデッキみたいな、それのCMで。ナインティナインの2人がやり取りしてる後ろに客として通るっていう…」というもので、千原ジュニアは「それはなかなか屈辱やな」と語った。
