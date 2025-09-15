バレーボールの「世界選手権（2025世界バレー）」は15日、フィリピンのケソンにて予選ラウンド、プールGの第2戦が行われる。世界ランキング7位の日本は同9位のカナダと対戦する。

初戦でトルコ相手にまさかのストレート負けを喫し、厳しい船出となった日本。予選ラウンド通過へ負けられない戦いを迎える。



■日本にゆかりのある相手エース

日本はカナダ、トルコ、リビアが同居したプールGでは世界ランキング最高位で今大会を迎えており、1974年大会以来51年ぶりのメダルも視界に入れての世界バレーとなっている。

ところが、13日のトルコとの初陣では石川祐希、髙橋藍、宮浦健人といった「ネーションズリーグ2025（VNL）」を戦った主力が名を連ねたなか、相手の高さの前に大苦戦。エフェ・マンドゥラジュに17得点、アディス・ラグンジヤに15得点を奪われるなど、流れを作れずに0－3でストレート負け。トルコ相手に9年ぶりの敗戦を喫した。

2戦目を戦うカナダは初陣でリビア相手に3－1で勝利。1ゲームを奪われたものの、日本のSVリーグでプレー経験もあるシャロン・バーノン＝エバンズが22得点、主将のニコラス・ホーグも20得点を挙げる活躍で3ゲームを取り返して逆転勝ちを収めた。日本は直近では昨年のVNLで2度対戦があり1勝1敗の戦績だった。

日本はトルコ戦の敗戦を受けて髙橋が大会公式サイト『Volleyball World』で「（日本は）勝つ以外に選択肢がなく、窮地に立たされるプレッシャーにも耐えなければならない」とコメントするなど、取りこぼしが許されない状況となっている。勝利が求められるなか、ロラン・ティリ監督率いるチームはカナダを下して勢いに乗ることができるのか。

■試合情報

日本vs.カナダ

試合開始：日本時間 9月15日（月）15時00分

ライブ＆見逃し配信：U-NEXT

テレビ放送情報：TBS系列（17:00～）