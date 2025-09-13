º®¹ç¥ê¥ì¡¼ÆüËÜ¤ÎÂçµÕÅ¾·è¾¡¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥±¥Ë¥¢¼º³Ê¤Î¸¶°ø¤Ë¡Ö²Ä°¥ÁÛ¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¡Ä¡×¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤¬13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï1991Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¡£ÃË½÷º®¹ç4¡ß400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Í½Áª1ÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡£3Ê¬12ÉÃ08¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ÇÁÈ5Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÅÙ¤ÏÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÁÈ¤Î¾å°Ì¥Á¡¼¥à¤Ë¼º³Ê¤¬½Ð¤Æ·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜ½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢2ÁÈ¤ÇÍ½ÁªÄÌ²á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥±¥Ë¥¢¤Î¼º³Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÁÈ¤Çº£Àô¡¢°æ¸Í¡¢µÈÄÅ¡¢¾¾ËÜ¤È¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÆüËÜ¤Ï²ù¤·¤µ¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç·èÄê¤·¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡£
¡¡¥ê¥¶¥ë¥È¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¥±¥Ë¥¢¤Î¼º³ÊÍýÍ³¤Ï¡ÖTR17.2.3¡×¡£Áö¼Ô¤¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÆâÂ¦¤Î¥ì¡¼¥ó¤òÆ§¤ó¤À¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥±¥Ë¥¢¼º³Ê¡×¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¸á¸å10»þ20Ê¬¤Ë¹æË¤¤¬ÌÄ¤ë¡£¾¾ËÜ¤Ï¡ÖÌëÃÙ¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ·è¾¡¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
