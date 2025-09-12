Â¼¾å½¡Î´¤È²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Î®½Ð¤Ç¡ÈÅê¹âÂÇÄã¡É¤¬²ÃÂ®¤â¡Ä¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÀþ¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¡Ö¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¸õÊä¡×7¿Í¤Î¼ÂÌ¾
¡¡¶áÇ¯¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï¡¢¡ÈÅê¹âÂÇÄã¡É¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¡¢9·î9Æü»þÅÀ¤Çµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆÂÇÎ¨3³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëÂÇ¼Ô¤Ï¡¢¹Åç¤Î¾®±à³¤ÅÍ¤È³ÚÅ·¤ÎÂ¼ÎÓ°ìµ±¤À¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó30ËÜ°Ê¾å¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤âºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤Èµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜµå³¦¤Ï¡ÈÅê¹âÂÇÄã¡É¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¡ÚÀ¾ÈøÅµÊ¸¡¿Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡Ú¼Ì¿¿ÆÃ½¸¡Û·¬ÅÄ¡¦À¶¸¶¡¦¾¾°æ¡Ä¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿²øÊª¤¿¤Á¤Î¾ÓÁü
¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î½Ð¸½¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£É®¼Ô¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿9·î8Æü¤ÎÇÛ¿®µ»ö¤Ç¡¢Ê£¿ôµåÃÄ¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¶¥¹ç¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÁÏ²ÁÂç¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡¢Î©ÀÐÀµ¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢Èà°Ê³°¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¡ÈÂçË¤¸õÊä¡É¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¹â¹»À¸¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¾»Ê¿¤Î»°ÎÝ¼ê¡¢ºù°æ¥æ¥¦¥ä¤À¡£Èà¤Ï¥¿¥¤½Ð¿È¤ÎÎ¾¿Æ¤ò»ý¤Á¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÉ¾È½¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»Æþ³ØÄ¾¸å¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î²Æ¤Îºë¶ÌÂç²ñ¤ÇÁá¤¯¤â2ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÅìÃÏ¶èÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢ºù°æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬¤è¤¯¿¶¤ì¤ëÁª¼ê¤À¡£¾¯¤·¶¯°ú¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÇµå¤ÎÂ®¤µ¤äÈôµ÷Î¥¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¹â¹»À¸¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤ÎÃæ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ëÂÇµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ä±¦Ãæ´Ö¤Ë¤â¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡º£Ç¯¤Î²Æ¤Îºë¶ÌÂç²ñ¤ÏÀË¤·¤¯¤â·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤ì¤È¤ï¤«¤ëÆÃÂç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òº¸Ãæ´Ö¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£Âç²ñ7»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨5³ä¡¢Ä¹ÂÇ6ËÜ¤È¸«»ö¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢Âç³ØÀ¸¤À¡£Ë¡À¯Âç¤Î»°ÎÝ¼ê¡¢¾¾²¼Êâ³ð¤¬¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤Ç¤Ï¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤ÆºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»10ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2Ç¯½©¤ÏÆóÎÝ¼ê¡¢3Ç¯½Õ¤È½©¤Ï»°ÎÝ¼ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Ç¼ç¾¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¾¾²¼¤Ï¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÊÆÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£5»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.318¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢ºÇ¹â¼ì·®Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇµå¤Ë³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÅö¤¿¤ê¤¬Â¿¤¤¡£²¼µéÀ¸¤Îº¢¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÁÆ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢3Ç¯½©¤È4Ç¯½Õ¤ÏÂÇÎ¨3³ä°Ê¾å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÂÐ±þÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆâÌî¤Î¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¤ë¼éÈ÷ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ì¤Ð
¡¡Âç³ØÀ¸¤Ç¤â¤¦°ì¿ÍÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Áª¼ê¤Ï¡¢Âçºå³Ø±¡Âç¤Î³°Ìî¼ê¡¢¥¨¥É¥Ý¥í¡¦¥±¥¤¥ó¤À¡£Éã¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢½Ð¿È¡¢Êì¤Ï´Ú¹ñ½Ð¿È¡£6ºÐ¾å¤Î·»¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢3ºÐ¾å¤Î·»¡¦¥¥ó¥°¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ì²È¡É¤Ç°é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¥¤¥ó¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ½Ð¿È¤Ç¡¢3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢Âçºå³Ø±¡Âç¤Ç¤âÁá¤¯¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤òÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±ó¤¯¤ØÈô¤Ð¤¹Ç½ÎÏ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤òÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¡£²¼µéÀ¸¤Î»þ¤Ï´ÊÃ±¤Ë»°¿¶¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÂÇ¤Æ¤ë¥³¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ÏÇ®¿´¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÁÇ¼Á¤À¤±¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤Åê¼ê¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤À¤±Èô¤Ð¤»¤ëÇ½ÎÏ¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¡Ê¶áµ¦ÃÏ¶èÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Î´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµå¤Î½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¡¢º¸¼ê¼ó¤ò¹üÀÞ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢¤ï¤º¤«5»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢²Æ¾ì¤Ë¤Ï¼ÂÀï¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£8·î30Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¡¢5»î¹ç¤Ç3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ê9·î7Æü½ªÎ»»þÅÀ¡Ë¡£¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤ËÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢ENEOS¤Î³°Ìî¼ê¡¦Â¼¾åÍµ°ìÏº¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î»°ÎÝ¼ê¡¦¹â¶¶Î´·Ä¤ÈSUBARU¤Î°ìÎÝ¼ê¡¢³°»³Í¥´õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¡Ö2024Ç¯ÅÙ¡¦ºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±¦¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå¤Ç1ËÜ¡¢JABAÄ¹Ìî¸©ÃÎ»ö´úÁèÃ¥Âç²ñ¤Ç4ËÜ¡¢¹ç·×5ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
²ÝÂê¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î
¡¡º£Ç¯¤Ï¸·¤·¤¤¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤¢¤¤¡¢¾¯¤·Ä´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ç¤Ï¡¢µð¿Í¡¦³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¹âÅÄË¨À¸¡ÊJRÀ¾ÆüËÜ¤ÎÊä¶¯Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡¢½êÂ°¤Ï¥·¥ç¥¦¥ï¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡¢Ãæ±ûÂç»þÂå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë±¦¤ÎÂç·¿ÂÇ¼Ô¤À¡£JRÅìÆüËÜ¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤éÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³Ø»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¾å¼ê¤ËÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÐ±þÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°»³¤ÏÀì½¤Âç»þÂå¡¢ÅìÅÔÂç³ØÆóÉô¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿º¸¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤À¡£SUBARU¤Ç¤âÁá¤¯¤«¤é4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢3»î¹ç¤Ç2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò´Þ¤à4ËÜ¤ÎÄ¹ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂè°ìÂåÉ½³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£±¦Êý¸þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éº¸Êý¸þ¤Ø¤âÂç¤¤ÊÅö¤¿¤ê¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤«¤é¡£ÆüËÜ³¤¥ê¡¼¥°¡¦ÀÐÀî¥ß¥ê¥ª¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¤Î³°Ìî¼ê¡¢ÂçÄÚ°´²¸¤¬¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÀþ¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀéÍÕ³Ø·Ý¤ò1Ç¯¤ÇÃæÂà¸å¡¢ÄÌ¿®À©¤Î²°µ×Åç¤ª¤ª¤¾¤é¹â¹»¡ÊÀéÍÕ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤ØÅ¾¹»¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÈÀìÌç³Ø¹»¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ÀÐÀî¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.240¡¢3ËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç39»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.301¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î8ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂç¤¤¯À®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¡Ê¿ÈÄ¹190cm¡¢ÂÎ½Å105kg¡Ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£8·î19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥àÆó·³¤È¤Î¸òÎ®Àï¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥Ã¥È1ËÜ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï¡¢NPB¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æâ³Ñ¤ÎÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ä½Ä¤ÎÊÑ²½µå¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤Ï²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Âç³Ø4Ç¯À¸¤ÈÆ±¤¸³ØÇ¯¤À¡£¼ã¤µ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¾ÍèÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëµåÃÄ¤â¸½¤ì¤½¤¦¤À¡£
À¾ÈøÅµÊ¸¡Ê¤Ë¤·¤ª¡¦¤Î¤ê¤Õ¤ß¡Ë
Ìîµå¥é¥¤¥¿¡¼¡£°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡¤ÇÌîµå¤ÎÆ°ºî²òÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡£¼ç¤Ë¹â¹»Ìîµå¡¢Âç³ØÌîµå¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤òÃæ¿´¤ËÇ¯´Ö300»î¹ç°Ê¾å¤ò¸½¾ì¤Ç¼èºà¤·¡¢¼¹É®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¥É¥é¥Õ¥È¾ðÊó¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÃÄÂÎ¡Ö¥×¥í¥¢¥ÞÌîµå¸¦µæ½ê¡ÊPABBlab¡Ë¡×¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡£
