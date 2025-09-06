史上最大級のファッションフェスタ『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催され、NOA、宮世琉弥、山下幸輝らが登場した。

ここでは、俳優やアーティストとして活躍する6人を特集する。

『マイナビ TGC 2025 A/W』

NOAの登場で黄色い歓声が！

12歳で渡韓し、韓国大手事務所YGエンターテインメントからスカウトを受けた経歴を持つNOAがランウェイに登場した。姿を現すと同時に黄色い歓声が上がり、微笑を見せて応えた。光沢のあるシャツやアウター、ボトムを組み合わせたアート性の高いコーディネートに、シースルーのシャツを重ねて抜け感を演出。爽やかな表情で歩みを進め、観客の視線を集めた。

もーりーしゅーと、お互いの小指をクロス

リアル兄弟ユニットとして活動しながら、ダンス&ボーカルグループ・BUDDiiSのメンバーとしても存在感を示すもーりーしゅーと（森英寿・森愁斗）がランウェイに登場した。最近はロングヘアでも注目を集める2人が身にまとったのは、スカルやヒョウ柄を取り入れたハードなアイテムによるワイルドなコーディネート。ヴィンテージ感のあるデニムもアクセントとなった。

大きな歓声に迎えられる中、流れるゆったりとしたサウンドに合わせ、普段の明るさを封印。クールな表情を崩さず、お互いの小指をクロスさせるポーズを披露し、観客の視線を集めた。

山下幸輝、サングラスを口元に

小学生の頃から始めたダンスで培った表現力を武器に、俳優として、また5人組ボーイズグループ・WILD BLUEのメンバーとして活動を続ける山下幸輝がランウェイに登場した。グレーのスウェットをベースに、ウエスト巻きのシャツや片腕を出した着こなしで独創的に仕上げ、上級者風のやんちゃ系スタイルを披露。大きな歓声に微笑で応え、外したサングラスを口元に掛ける仕草でも観客の注目を集めた。

宮世琉弥、山下とのタッチも！

透明感のあるビジュアルと豊かな表現力が魅力で、アーティストとしても活動の幅を広げる宮世琉弥がランウェイに登場した。フーディーの上にブルゾンを重ねたウィンターコーデを披露し、テイストの異なるブラックのアイテムでこなれ感を演出。アクセントとして取り入れた縁なしメガネも新鮮さを添えた。

歩みを進める中で笑顔を見せる場面もあり、センターステージでは山下とすれ違いざまに片手でタッチを交わし、観客を沸かせた。

曽野舜太、手を帽子にかけて微笑

5人組ボーカルダンスグループ・M!LKの最年少メンバーであり、ピュアでハッピーな魅力を放つ曽野舜太。表面いっぱいに顔がプリントされた透け感のあるTシャツがインパクト大。羽根のような素材を散りばめたブルーのパンツは、ハットとお揃いにして統一感を。大きく足を踏み出す大胆なウォーキングを見せた後、手を帽子にかけたまま柔らかな表情を見せ、客席の視線を集めた。

杢代和人、歓声を浴びながらウォーキング

7人組ダンスボーカルユニット「原因は自分にある。」のメンバーで、大人の色気でファンを魅了する杢代和人がランウェイに登場した。メタリックなパンツを主役に、ハイネックのインナーやジャケットを合わせて上品に着こなし、輝きを放つスペーシーなスタイルを披露。歓声を浴びながら歩みを進め、あごに手を添えて首をかしげるポーズで観客を引きつけた。

テーマは“BEYOND TOGETHER”

『マイナビ TGC 2025 A/W』のテーマは、“BEYOND TOGETHER”。

キービジュアルは、TGCが創出する新たな価値の誕生を象徴するデザインとなっている。希望を示す明るい光を基調とし、これまでの歴史と今後の展望を重ね合わせた。過去から着想を得た要素と近未来的なモチーフを組み合わせ、TGCが目指す次代のビジョンを表現している。特に、メタリック調のモチーフには、これまでのTGCが積み重ねてきたグランドフィナーレの象徴的な瞬間が映し込まれている。

イベント概要

【第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER】（略称：マイナビ TGC 2025 A/W）

●日時

2025年9月6日（土） 開場12:00、開演14:00、終演21:00

●会場

さいたまスーパーアリーナ（〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心８）

●メインモデル

嵐莉菜、アリアナさくら、安⻫星来、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、遠藤さくら、岡崎紗絵、小川桜花（Girls²）、奥田彩友（SWEET STEADY）、加藤史帆、加藤ナナ、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、鄢咲アリー、上坂樹里、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、桜井玲香、佐々木久美、Shiho、白石まゆみ（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、せいら、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、田村保乃(櫻坂46)、月野有菜、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、Mai、MINAMI、三吉彩花、村上愛花、村瀬紗英、メーガン花子、守屋麗奈(櫻坂46)、矢吹奈子、山粼天(櫻坂46)、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか ※50音順

●モデル

稲垣姫菜、おさき、鄢嵜菜々子、平美乃理、谷崎早耶（≠ME）、谷田ラナ、⻑浜広奈、葉月くれあ、吉田恵美全 ※50音順

●ゲスト

アオイヤマダ、あの、イ・シアン、石川愛大、岩瀬洋志、KAI（YUHZ）、かなで（3時のヒロイン）、川後陽菜、くれいじーまぐねっと、小宮璃央、Shigekix、しなこ、翔、曽野舜太、平祐奈、高橋文哉、郄松アロハ、TAKI（THEJET BOY BANGERZ）、TAKUMI（THEJET BOY BANGERZ）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、NAOYA（MAZZEL）、中沢元紀、夏生大湖、NOA、野村康太、HARUTO（YUHZ）、樋口幸平、HYO（YUHZ）、本田響矢、松本仁、丸山礼、水沢林太郎、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝、山中柔太朗、YUUKI（IS:SUE）、ユ・ダヨン、りなぴっぴ（リンダカラー∞）、流那 ※50音順

●メインアーティスト

ILLIT、aoen、CANDY TUNE、GENERATIONS、FRUITS ZIPPER、ME:I、MEOVV、WILD BLUE ※50音順

●MC

EXIT、鷲見玲奈 ※50音順

●スタジオMC

柏木由紀、TGCオフィシャルサポーターHIROMI（マーケティングアドバイザー）、TGCオフィシャルサポーターFUKAMI（ファッションディレクター）※50音順

●公式サイト

