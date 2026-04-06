東国原英夫氏元宮崎県知事の東国原英夫氏が、9日に記者会見し、来年1月の任期満了に伴う県知事選に出馬する意向を正式表明することが分かった。複数の関係者が6日、明らかにした。5選を目指す現職河野俊嗣氏と事実上の一騎打ちとなる見通し。東国原氏はタレントを経て、2007年から1期4年、知事を務めた。在任中はマンゴーなど県産品のトップセールスで全国から注目を集めた。当時、河野氏が副知事を務めていた。