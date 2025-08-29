【東京おもちゃショー2025】 開催期間 ビジネスデー：8月28日、29日 パブリックデー：8月30日、31日 会場：東京ビッグサイト 東京都江東区有明3-11-1 入場料 高校生以上：2,000円 中学生以下：無料

セガ フェイブの「運動・知育・遊びもいっぱい! GoGo! アンパンマン サイクリング」は、「ePICO(イーピコ))を生み出したセガ フェイブらしい、子供の遊びをデジタルコンテンツでロマンある遊びにしてくれる玩具だ。11月6日発売予定で価格は24,200円。2歳から5歳までを対象にしている。

エアロバイクを玩具にしたようなデザイン。「GoGo！アンパンマンサイクリング」はデジタルコンテンツで楽しく運動できる玩具だ

多彩なメニューが用意されている

「GoGo！アンパンマンサイクリング」は子供向けフィットネス玩具。大人のフィットネスツールの「エアロバイク」そのままの、ペダルとハンドルがついていているが車輪はなく、その場でこいで運動する玩具だ。

この玩具はテレビに繋ぐことで様々なゲームが楽しめる。「アンパンマンとパトロール」、「おとどけします！ アンパンマン号」、「おそらでどっちかな」など、ドライブゲームの要素が濃いメニューが中心だ。プレーヤーである子供は玩具にまたがりハンドルでメニューを選びボタンでコンテンツを選択する。

「おそらでどっちかな」は雲の上を進むアンパンマンになって遊ぶゲーム。ペダルをこぐとアンパンマンは雲の中を進んでいき、雲の分かれ道でクイズが出題される。「とらはどっちかな？」、「はるはどっちかな？」といった2択の質問が出され、正解すると前に進み、不正解だとばいきんまんからダメ出しを食らってしまう、知育要素の濃いゲームだ。

遊びながら知識が深められる知育の要素も強い「おそらでどっちかな」

ドライブゲームとしての演出も楽しい「のんびりおさんぽ」

「のんびりおさんぽ」は路上に出現する風船を集めるドライブゲーム。砂漠や氷河など景色が変わる上、お邪魔のかびるんるんなども出現するゲームとしても面白い。こういったゲームと知育や、運動を組み合わせるアイディアはセガ フェイブならではと言えるだろう。

ドライブ要素のないゲームもある。「パンを焼こう！」はペダルを踏むことでパン種が過熱し、様々なパンが焼き上がる。「ドキンちゃん」や「ロールパンナ」など焼き上がると「アンパンマン」のキャラクターパンになる。ガチャのような運のゲームだが、女の子に受けがいいという。「チーズとパンキャッチ！」はハンドルでチーズを操作、空から落ちてくるパンをキャッチするゲームだ。

ガチャの演出のような「パンを焼こう！」

ハンドルでチーズを操作、空から落ちてくるパンをキャッチする「チーズとパンキャッチ！」

子供がフィットネスをするというのは、大人の運動不足で使う健康器具を子供が使っているようで、「外で元気に走り回った方がいいのに」と思わせるところもあるが、集合住宅での騒音や、公園がないなど「子供を元気に遊ばせる場所がない」といった、親の悩みに応えるために開発されたという。何より親の目が届くところで運動してくれる、というのは親に安心感をもたらすとのこと。

何もないところでペダルをこぐというのは、大人でもモチベーションを維持するのが難しいが、「GoGo！アンパンマンサイクリング」は楽しいドライブゲームやミニゲームとして体が動かせる。ゲーム性を持たせ体を動かしたり、継続的に遊ばせるというノウハウをセガ フェイブは「ePICO」や「すみっコぐらしパソコン」などで蓄積しており、それらと運動を組み合わせることで楽しい子供向けフィットネス玩具を作り出した。

ちなみに「GoGo！アンパンマンサイクリング」はテレビにつながなくても、「アンパンマン」のサウンドが流れる中ペダルをこいだり、中央のボタンを押すとクラクションが鳴ったりする乗用玩具としての機能も持っている。純粋に運動を楽しむ遊び方も可能だ。

乗用用玩具は力を入れてもペダルが壊れなかったり、子供が姿勢を崩しても簡単に倒れないなど、こちらも独特の設計技術や、強度計算などのノウハウが求められる。セガ フェイブとして乗用用玩具は初めてのチャレンジだったが、しっかりしたものが提供できたと自信を持っているとのこと。サドルも子供の成長に合わせ、きちんと調整できる。乗用玩具としての完成度も注目して欲しいとのことだ。

セガ フェイブとして乗用玩具は初めてのチャレンジとなるという。テレビに繋がなくても遊べる機能が盛り込まれていたり、玩具としてのプレイバリューもしっかり考えられている

