¥¥¨¡¼¥¶¤¬³«ËëÀï¤ÇÃÍÀé¶â¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤Ä¤âÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤È¤Æ¤â¹¬¤»¡×
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£15Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥°¥µ¥Þ¡¼¤ò²á¤´¤¹²¦¼Ô¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¿·²ÃÆþ¤ÎU¡Ý21¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬¥ê¡¼¥°Âè1¹æ¤òµÏ¿¤·¤Æ¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤Ç2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤Î2¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥¥¨¡¼¥¶¤Ï¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç82Ê¬¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢88Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¹ë²÷¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î4ÅÀÌÜ¤òµó¤²¡¢4¡Ý2¤Î¾¡Íø¤ÇÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥¥¨¡¼¥¶¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¤Î¸å¡¢ºÇ½é¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ª¥´¤ÈÈà¤ÎÄï¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²Á´°÷¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï´¶Æ°Åª¤Ê½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¾¡¤ÁÊý¤Ê¤é¾°¹¹¤À¤Í¡£¤¢¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤«¤é²¡¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇµÞÀÂ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥¸¥ç¥Ã¥¿»á¤ËÆÀÅÀ¤òÊû¤²¤¿¡£
¡¡2024Ç¯²Æ¤Ë¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤«¤é¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¥¨¡¼¥¶¤À¤¬¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï14»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥»¥ê¥¨AÉüµ¢¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â³«ËëÀï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¥¥¨¡¼¥¶¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤ËÊó¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖµîÇ¯¤ÏÊ£»¨¤Ê¾õ¶·¤ÇÅþÃå¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¥æ¡¼¥ô¥§¤Ç¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤³¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢1¥«·î´Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¸þ¤«¤¦ËÍ¤ÎÂÛÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¹¥í¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Ä¤âËÍ¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¼«¿È¤ò¸«¼Î¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤³¤³¤Ç¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤À¤·¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¡¢2¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¼¡Àá¡¢25Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
