早期購入で豪華特典ゲット！パックマンとナイスショット！【バンダイナムコ】パックマン＆スズキチャーム特典付き！「みんなのGOLF WORLD」がAmazonで予約販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
早期購入で豪華特典ゲット！【バンダイナムコ】パックマン＆スズキチャーム特典付き！「みんなのGOLF WORLD」がAmazonで予約販売中！
国民的ゴルフゲーム『みんなのGOLF』のシリーズ最新作がPlayStation(R)5/Nintendo Switch( TM )/STEAM(R)で登場。本作では、誰でも簡単に本格的なゴルフ体験ができる『みんなのGOLF』のゲーム性はそのままに、様々な要素がパワーアップ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
世界各国を舞台にしたコースは、天候や時帯がリアルタイムで変化していき、移り変わる景観の中でよりリアルなゴルフ体験が可能に。登場するプレイアブルキャラクターは過去最多。シリーズでお馴染みのキャラクターはもちろん、今作で初登場となるキャラクターも参戦。さらに、初心者も経験者も一緒に盛り上がれる新モード「バラエティ」も登場。ひとりでコツコツ、みんなでワイワイ『みんなのGOLF』を楽しもう。
1人専用モード「ひとりでゴルフ」では、通常のストロークプレイモードに加え、100以上の大会に出場して優勝を目指すチャレンジモードを搭載。天候、時間帯の指定や、カップが大きな「デカカップ」になるなど、決められたルールの中でラウンドを回ってライバルたちに打ち勝ち、ランクを上げて最強のゴルファーを目指そう。
→【アイテム詳細を見る】
オフラインのマルチプレイモードでは、コントローラー1つで最大4人まで一緒にプレイ可能。インターネットを通して他プレイヤーと対戦できるオンラインマルチプレイ機能も搭載。さらに、今作で新規追加となるモード「バラエティ」では、トルネードが発生したり、コース上に謎の物体が落ちてきたりと通常のゴルフとは異なる展開が待ち受ける。ハプニングだらけの新モードで、家族や友達、世界中のプレイヤーと盛り上がろう。
早期購入で豪華特典ゲット！【バンダイナムコ】パックマン＆スズキチャーム特典付き！「みんなのGOLF WORLD」がAmazonで予約販売中！
国民的ゴルフゲーム『みんなのGOLF』のシリーズ最新作がPlayStation(R)5/Nintendo Switch( TM )/STEAM(R)で登場。本作では、誰でも簡単に本格的なゴルフ体験ができる『みんなのGOLF』のゲーム性はそのままに、様々な要素がパワーアップ。
→【アイテム詳細を見る】
世界各国を舞台にしたコースは、天候や時帯がリアルタイムで変化していき、移り変わる景観の中でよりリアルなゴルフ体験が可能に。登場するプレイアブルキャラクターは過去最多。シリーズでお馴染みのキャラクターはもちろん、今作で初登場となるキャラクターも参戦。さらに、初心者も経験者も一緒に盛り上がれる新モード「バラエティ」も登場。ひとりでコツコツ、みんなでワイワイ『みんなのGOLF』を楽しもう。
1人専用モード「ひとりでゴルフ」では、通常のストロークプレイモードに加え、100以上の大会に出場して優勝を目指すチャレンジモードを搭載。天候、時間帯の指定や、カップが大きな「デカカップ」になるなど、決められたルールの中でラウンドを回ってライバルたちに打ち勝ち、ランクを上げて最強のゴルファーを目指そう。
→【アイテム詳細を見る】
オフラインのマルチプレイモードでは、コントローラー1つで最大4人まで一緒にプレイ可能。インターネットを通して他プレイヤーと対戦できるオンラインマルチプレイ機能も搭載。さらに、今作で新規追加となるモード「バラエティ」では、トルネードが発生したり、コース上に謎の物体が落ちてきたりと通常のゴルフとは異なる展開が待ち受ける。ハプニングだらけの新モードで、家族や友達、世界中のプレイヤーと盛り上がろう。