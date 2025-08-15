8月16日、17日に行われる『SUMMER SONIC 2025』（東京会場）と、同フェス前夜のオールナイトフェス『SONICMANIA』の、WOWOWオンデマンドにてライブ配信されるアーティストおよびタイムテーブルが公開となった。

『SONICMANIA』からは、THE PRODIGY、Perfumeらがラインナップ。『SUMMER SONIC 2025』では、1日目のFALL OUT BOY、HYDE、amazarashi、2日目のJO1、21 SAVAGE、JVKEといったアーティストの配信が行われる。

また、10月には東京会場での3日間のパフォーマンスを凝縮した番組を独占放送／配信。加えて、9月27日21時からは、注目アーティストをピックアップした『SUMMER SONIC 2025 ハイライト』もオンエアされる。なお、9月、10月の番組では、8月の配信に含まれないビーチステージでのライブ映像も視聴できる。

（文＝リアルサウンド編集部）