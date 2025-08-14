ネット騒然…阿部サダヲが“生放送”でなぜか大号泣！＜しあわせな結婚＞

脚本・大石静、主演・阿部サダヲ、ヒロイン・松たか子が集結したドラマ『しあわせな結婚』。

本作は、50年間“独身主義”を貫いてきた人気弁護士・原田幸太郎（阿部サダヲ）が、運命的に出会ったミステリアスな美術教師・ネルラ（松たか子）と電撃結婚するも、次第に妻が抱える大きな秘密が明らかになっていく、というマリッジ・サスペンスだ。

8月14日（木）に放送された第5話では、生放送番組に出演していた幸太郎が突然泣きだす事態に…。

【映像】徐々に涙がこみ上げる幸太郎を阿部サダヲが見事表現！

◆松崎しげるの熱唱に幸太郎が涙

妻のネルラ（松）が、父の寛（段田安則）が倒れた危機的状況の際に自分ではなく刑事・黒川竜司（杉野遥亮）を頼ったこと、そしてネルラにまだ秘密があることを知り、「心がグチャグチャに」なっていた幸太郎（阿部）。

そんななか幸太郎は、人気弁護士としてレギュラーコメンテーターをつとめる生放送番組に出演した。

このシーンでは、ゲストとして松崎しげるが本人役で登場。番組の人気コーナー「朝から泣ける日本の名曲シリーズ」で、代表曲『愛のメモリー』を熱唱した。

最初は「今の俺は歌なんて聴きたい気分じゃない」と内心では冷めた様子の幸太郎だったが、松崎が心を込めて歌うこの愛の名曲を聴いているうちに表情に変化が…。

幸太郎は段々と目が潤みはじめ、「何だ何だ、俺泣いてんのか。気持ちグチャグチャだからな」と自分でも困惑。幸太郎の様子に気づいたスタッフたちは戸惑いつつもすぐにカメラを向け、お茶の間に幸太郎が大泣きする姿が流れる事態に。妻のネルラもそれを複雑な表情で見守るのだった。

さらに、この幸太郎の号泣は、作中で「辣腕弁護士、テレビで大号泣」とネットニュースが出回るほど世間の注目を浴びた。

幸太郎の感情が徐々に、自分でも気づかぬうちにあふれてくる様子を阿部サダヲが巧みに表現しており、松崎の熱唱もあわせて観ていて思わず引き込まれる一幕となっていた。