コスパ良すぎて感動！ユニクロ・GU・ZARA・無印で買える大人の白Tシャツまとめ《予算1500円以内》

夏のファッションに欠かせないアイテムと言えば、無地の白Tシャツ。

"白T"と言っても、生地、丈、フィット感、ネックなど、そのデザイン数はとにかく豊富。自分にしっくりくる一枚と出会うのはなかなか難しいものです......。

そこで今回、生活に馴染みのある4つのブランドから、上品に着こなせる編集部イチオシTシャツを紹介します。

体型カバー、メリハリ、肌触り...

【ユニクロ】

ミニT（00 WHITE）

タイトなシルエットが特徴のユニクロの半袖Tシャツは、「スタイルが盛れる」「華奢見えする」と今SNSで人気急上昇中。トレンドを取り入れたい大人女子必見のアイテムです。

二の腕や胸元に馴染むようなフィット感と絶妙なショート丈で、スマートな印象を与えてくれます。なめらかな肌触りのコットンブレンドを素材に、お腹周りの程よいゆとりで、着心地の良さも忘れません。

価格は1500円。

【GU】

ドライウエストタックT（01 OFF WHITE）

ゆとりのある肩幅とふんわりとしたフレンチスリーブで、品よく上半身の体型カバーができる一枚。裾に向かってゆとりを少なくしたテーパードシルエットで、ボトムスに入れてもそのままでも、もたつくことなくスッキリと決まります。

吸汗速乾機能と接触冷感機能もついているので、暑さが厳しくなるこれからの季節も快適です。

価格は990円。

【ZARA】

クロップド ストレッチ Ｔシャツ（ホワイト）

一見シンプルな白Tですが、首元に沿うように詰まったラウンドネックと、アクティブで軽やかさのあるショート丈にすることで、女性らしいメリハリを生み出しています。オーガニックコットンを95％使用し、サラリとした肌触りの良さも◎。

フィット感のあるサイズを選んでシャツやジャケットのインナーにしたり、少しゆとりのあるサイズを選んでスッキリと一枚で着たり、色んなコーデで活躍します。

価格は1290円。

【無印良品】

婦人 天竺編みフレンチスリーブＴシャツ（白）

カジュアルな雰囲気に溶け込むようなフレンチスリーブで、さり気なく二の腕をカバーできる半袖Tシャツ。サラリと肌馴染みの良い綿100％に、裾にかけて徐々にゆとりがでるシルエットで着心地もバツグン。

だらしなく見えないフィット感や細めのリブを使った襟など、カジュアルすぎずキレイめに決まるディテールが随所に散りばめられています。

価格は990円。

上質な素材の白Tをこんなにもコスパ良くゲットできるなんて感動......！

自分のファッションの系統に合った一枚を、この夏のファッションに取り入れてみて。いつものコーディネートがワンランクアップすること間違いなしです。

※画像は公式サイトより。