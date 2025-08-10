オールスター戦後の投稿以来となる登場

【MLB】ドジャース 9ー1 Bジェイズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地で行われたブルージェイズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3年連続4度目の大台となる40号本塁打を放った。試合後には自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンの最新ショットを投稿した。

大谷は試合後、ストーリーズ機能で同僚の活躍や自身の本塁打の画像などを引用する中、“登場”したのがデコピンだった。デコピンはカメラを上から覗き込んでおり、右手の肉球も確認できる。その後、カメラに向かって“ダイブ”する特別映像となっている。

デコピンが大谷のインスタグラムに姿を見せるのは久しぶりだ。7月15日（同16日）に米ジョージア州アトランタで行われたオールスター戦の様子を大谷が10枚の写真と動画で投稿した際、レッドカーペットショーで真美子夫人と手を繋ぐ場面などをあげるなかで、10枚目には“決め顔”のデコピンが添えられていた。（Full-Count編集部）