º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤Ï¡ÖÅìµþ03°ÊÍè¤Î¡È¥Ó¥Ó¥Ã¤ÈÍè¤¿°ïºà¡É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê49ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖGURU GURU¡ª¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Èº´µ×´Ö¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡É¤Î½ÐÀ¤Æ¬¤Ç¤â¤¢¤ëÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åìµþ03°ÊÍè¤Î¡È¥Ó¥Ó¥Ã¤ÈÍè¤¿°ïºà¡É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤¬¸½ºß1¿Í¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ë¡¢Ê¡Î±¤ò¸«½Ð¤·¤ÆYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö°ïºà¤À¤È»×¤Ã¤¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢º´µ×´Ö»á¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ä¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ºß¤âÈÖÁÈ¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¿Í¤¿¤ÁÇä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬Åìµþ03¡£¥Ó¥Ó¥Ã¤ÈÍè¤¿¡£¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Çä¤ì¤ëÈÖÁÈ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤·¤Æº´µ×´Ö»á¤¬¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡ÊÊ¡Î±¤Ï¡Ë¤½¤ì°ÊÍè¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Ê¡Î±¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡© ¤Þ¤ÀÊ¡Î±¤ÎÈÖÁÈºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤¬¸½ºß1¿Í¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ë¡¢Ê¡Î±¤ò¸«½Ð¤·¤ÆYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¤½¤·¤Æº´µ×´Ö»á¤¬¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡ÊÊ¡Î±¤Ï¡Ë¤½¤ì°ÊÍè¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Ê¡Î±¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡© ¤Þ¤ÀÊ¡Î±¤ÎÈÖÁÈºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£