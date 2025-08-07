この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気配達系YouTuberのせーけんわーるどさんが、8月6日の平日昼に「Uber『届くの遅い』注文者からメッセージが...猛暑に見合う単価がないと、こうなりがち」と題した動画を公開。ウーバーイーツとRocket Nowでのリアルなデリバリー現場の様子、そして配達員にのしかかる “猛暑” と “単価” の問題について赤裸々に語った。



せーけんわーるどさんは、37度を超える炎天下の中での稼働となったことを「東京も40度近くまで上がる日が続いている」と述べ、体感的な厳しさとともに、「平日でもそこそこ単価の良い案件が入ってくるようになった」と最近の状況を分析。久々の高単価案件には配達員たちからも「今年一番稼げた」といった声が多数届いていると紹介した。



一方で「猛暑の日はどうしても配達員のマッチングが減って、注文がさばけなくなる」と現場のリアルな課題も指摘。「こんな遠くから来るんですね」と顧客からアプリ経由で届いたメッセージを明かし、「これはお客様としては（待たされて）イライラすると思うが、マッチングしないのはどうしようもない」と自身の見解を語った。



動画内では、配達員視点の“選ぶ案件”のシビアさにも触れ、「Uberは本当に当たり外れが大きいので、かなり選ぶ必要があります」「この暑さで320円はさすがに運べない」と、実際に単価が見合わない案件は断らざるを得ない現状を嘆いた。その一方で、「ロケットナウは単価4桁も普通に来る」「今後、全国的な拡大にも期待したい」と新規参入サービスの勢いにも言及している。



また、「タワマン案件は配達員に不人気なため溜まりがち」「配達員が受け付けないまま長距離マッチングやメッセージのしわ寄せがくる」現状など、炎天下で顕在化する業界特有の問題も紹介。「お客様もイライラするが、配達員にも限界がある。Uberには本当に身の危険を感じるような日は、単価をしっかり上げてほしい」と、運営側への要望を率直に訴えた。



最後は、「去年の夏のように配達員が激減する前に、フーデリ全体で単価アップを」「とにかく熱中症だけは気をつけて、良い案件がなければ休む選択も大事」と、視聴者や同じ配達員に向けて体調管理の大切さも改めて呼びかけた。さらに全国的なサービス拡大の最新情報や、横浜エリアで導入された固定報酬制度についても「時給補償というより分担価の固定」「甘い制度ではなかった」と実情を共有しつつ、「これからどうなるかはコメント欄で現場の声を教えてほしい」と締めくくった。