マクドナルドを代表する人気のサイドメニュー「ベーコンポテトパイ」に、チーズを加えた「チーズベーコンポテトパイ」が復活!

1990年の登場以来、幅広い世代に支持されている「ベーコンポテトパイ」のおいしさをそのままに、チェダーチーズとゴーダチーズを使用したチーズソースを加えた「チーズベーコンポテトパイ」が2025年も期間限定で登場します☆

マクドナルド「チーズベーコンポテトパイ」2025

価格:190円(税込)〜

販売期間:2025年7月9日(水)〜 8月中旬(予定)

販売時間:全営業時間帯(どの時間帯でも購入できます)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

2024年に初登場し、多くの加あから人気を博した「チーズベーコンポテトパイ」

その後も多くの反響があり、2025年も「チーズベーコンポテトパイ」が期間限定で復活します!

外はサクサク、中はホクホクのポテトやベーコン、オニオンなどに加え、コクのある2種のチーズがとろける満足感の高い一品です。

フィリングとチーズソースを2層構造で包み込むことで、具材とチーズの絶妙なバランスを保ち、食べ進めるたびに味わいの変化を楽しむことができます。

パイ生地にもチーズ風味を加えることで一体感を高め、どこから食べても豊かな風味が広がるのも特徴。

日常のリラックスタイムや軽食、仕事や勉強の合間のご褒美など、さまざまなシーンで楽しめるサイドメニューです☆

「チーズベーコンポテトパイ」の販売期間中、数量限定パッケージにて提供されます。

シンプルなデザインながらも、チーズがとろ〜りと、とろけるようなイメージをデザイン。

チーズベーコンポテトパイの味わいだけでなく、パッケージも楽しみながら味わうことができます☆

※画像はイメージです

※数量限定パッケージはなくなり次第終了となります

新TVCM:チーズベーコンポテトパイ「ヤツがきた」篇

放映開始日:2025年7月8日(火)

放送エリア:全国(一部エリアを除く)

新TVCMには、お笑い芸人のとにかく明るい安村さん がマクドナルドCMに初出演。

「…チ〜ズ♪…チ〜ズ♪…チ〜ズチ〜ズチ〜ズチ〜ズ♪」 夏のビーチに響く不穏な音とともに、突如現れる“パイをかじる謎の男”が映し出されます。

その正体は、チーズベーコンポテトパイを頬張る”とにかく明るい安村さん”。

「安心してください、チーズはいってますよ。」の決めゼリフと共に、チーズベーコンポテトパイの“サクッととろ〜り”なおいしさを全身で表現しています。

ハリウッド映画さながらの登場感で夏を盛り上げる、インパクト満点のTVCMです。

人気のベーコンポテトパイにこだわりのチーズの味わいがやみつきになる、相性抜群な一品。

マクドナルドにて2025年7月9日より期間限定で販売される「チーズベーコンポテトパイ」の紹介でした☆

