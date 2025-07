2025年8月30日(土)、8月31日(日)日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。新たに、氷川きよし、King & Princeがチャリティーパートナーに就任!

7月1日(火)、「24時間テレビ48」の制作発表記者会見を実施。氷川きよしとKing & Princeのチャリティーパートナー就任を発表しました。記者会見には、昨年に引き続き総合司会をつとめる上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美(日本テレビアナウンサー)、すでにチャリティーパートナー就任を発表していた浜辺美波、志尊淳、やす子、長嶋一茂も揃い、総勢10人の出演者が登壇しました。

年齢も幅広く、キャリアも、これまでの人生の歩みも多彩なチャリティーパートナーと総合司会が、この夏、10人一丸となって新しい「24時間テレビ」をお届けします!また、今年も、「24時間テレビチャリティーマラソン」の実施と、「24時間テレビスペシャルドラマ」の放送が決定致しました。ランナー、ドラマの内容と出演者につきましては、今後発表いたします。

チャリティーパートナーとは、災害復興や福祉支援など、それぞれのテーマで「24時間テレビ」の企画に参加し、チャリティーの輪を広げる協力者。一人一人が強い想いを胸に、等身大の目線で現地取材に取り組みます。

King & Prince、氷川の意気込みと、King & Princeの2人が向き合う企画を紹介します。

2021年に「24時間テレビ44」チャリティーパーソナリティーを務めたKing & Prince。チャリティーパートナーとしての思いも新たに、郄橋海人、永瀬廉がそれぞれ向き合う企画を発表。2人は若者ならではの視点から、様々な人の思いを教えてもらいながら寄り添っていきます。

郄橋は「踊る世界一周」をテーマに、ボーダーレスLIVE「We are the No border!!!」として、様々な個性を持ったダンサーと共にスペシャルダンスショーをお届けします。

およそ20年のダンス歴を誇り、各方面から芸能界屈指の表現力とも称賛される郄橋に、音楽を愛し、ダンスの力を信じるダンサー達が共鳴。郄橋は「『楽しい!』と僕たちが思いながら表現している時に、見ている人も『楽しい!』と共感して心と体が揺れてくれる、躍ってくれる瞬間を作りたい」と意気込みます。国境・人種・障がいなど様々な「ボーダーとされているもの」をこえた、「24時間テレビ」史上、最高レベルに楽しくなるダンスパフォーマンスをぜひご覧ください。

繊細な演技やたしかな歌唱力でつねに見る者を引き付ける永瀬は、そのみずみずしい感性を発揮し、この夏、夜空にバリアフリーな花火を打ち上げます。

――花火は「目が見えなければ」「音が聞こえなければ」楽しむことはできないのか?

「打ち上げ花火を見たことがない」

「音を聞いたことがない」

そんな子どもたちの心と、番組を楽しんでくださる全ての皆さんの心に、夏の風物詩の思い出を。優しい目線で「みんなで花火が『毎年の楽しみ』になる、そんな企画にできたら。」と語る永瀬が、強い光や振動などを取り入れた、これまでにないオリジナル花火大会に挑戦。子どもたちの心に寄り添い、ともにかけがえのない夏の思い出を作ります。

<コメント全文>

■チャリティーパートナー就任への思い

郄橋海人

自分がこのお仕事をしている中で、ずっと「誰かをハッピーにできたらいいな」「誰か1人でも救えたらいいな」、そんな思いを大事にしています。

そんな自分の信念と同じく、24時間テレビは必ず誰かに届く番組だと思っています。

チャリティーパートナーとして関わらせていただける今回、熱心に、全力で取り組むことで、誰か1人でもハッピーにできたら、救うことができたらいいなと思っています。

永瀬廉

僕たちの仕事は、多くの方々に支えられています。

そんな僕が今回24時間テレビを通して、出会った方々に寄り添いながらできること・できないことを受け止めつつ、最大限の力を尽くして、一緒にひとつのものを作り上げていくーー

その姿は、誰かを笑顔にするだけでなく、勇気をもらったり、与えたりする力にもつながるかもしれない。

僕らを通して、若い世代をはじめとする多くの方々に想いを届けていけるような、チャリティーパートナーになりたいと思います。

■今回取り組む企画について

郄橋海人

今回、国技館のステージで国境・性別・人種・障がいなど、さまざまな壁を超えた「ダンス」や「音楽」を愛する皆さんとボーダーレスなパフォーマンスを披露させていただきます。

僕を含めたパフォーマンスに参加している出演者の皆さん全員と視聴者の皆さんの気持ちがひとつになる瞬間を作りたい。

「楽しい!」と僕たちが思いながら表現している時に、見ている人も「楽しい!」と共感して心と体が揺れてくれる、躍ってくれる瞬間を作れるように頑張りたいと思っています。

ダンスには人を惹き込む力があると思うので、興味がある方もそうでない方も、ハッピーな気持ちになってもらえると嬉しいです!

永瀬廉

花火というものは、その場にいる全員で、ひとつの思い出を作ることができる素敵な行事のひとつです。

僕たちもファンの皆さんと一緒に何度もその瞬間を経験してきました。

その経験を少しでも生かして、今回ご一緒するすべての方々に花火の楽しさを知って頂けたら嬉しいですし、この企画を通じて来年もまた花火が見たいなと、「毎年の楽しみ」になってもらえる、そんな夏の思い出を作れたら良いなと思います。

■「24時間テレビ」出演に向けて

永瀬廉、郄橋海人

今回、King & Princeとして24時間テレビに2021年以来で、出演をさせていただくことになりました。

「花火」と「ダンス」という特別な企画で、出会う方たちと一緒に、素敵な夏の思い出を作っていきたいと、今からとても楽しみにしています。

総合司会の上田さん、羽鳥さん、水卜さんには、司会進行のプロのお力を存分にお借りするつもりです!

チャリティーパートナーの皆さまは、初めましての方も多いのですが、それぞれ熱い想いを持って企画にご参加されるとうかがっています。

「あなたのことを教えて」という今年の番組テーマにあるように、お互いのことや想いを知って理解を深めていく…そんな時間を過ごせるよう、自分たちなりにできることを精いっぱい頑張りたいと思っています。皆さま、どうぞよろしくお願いいたします。

◆チャリティーパートナー 氷川きよし 意気込み

2002年に「24時間テレビ」に出演して以来23年ぶりの登場にして、チャリティーパートナーに就任した氷川。2000年のデビュー以来、日本の歌謡界に大きな功績を残し続け、昨年、約2年の活動休止を経て復活。25年もの間、表現者として走り続けてきた氷川は、今回の「24時間テレビ」チャリティーパートナー就任に寄せて、「子どもの頃からずっと見ていて、本当に勇気をもらった番組です。生きる上での学びをたくさんくれる番組に携わらせていただけることがすごくうれしいです。」と喜びを語ります。

さらに、今年の番組テーマ「あなたのことを教えて」とも強く結びつく意気込みも。「常日頃、自分が生きている上で心がけているのは、いいところだけを見せるのではなくて、ひとりの人間として、弱い部分も悩んでいる部分も見せられる人でありたいということです。そういう自分を通して、何かを感じてもらえるような、そんな番組にしていけたらいいなと思います。知ってもらうこと、感じてもらうこと、考えてもらうこと。一人一人の理解や力で、それが平和にもつながっていくと信じて携わらせていただきます。」

この会見で一同に会した総合司会・チャリティーパートナーの面々、総勢9名の共演者は氷川と初共演の面々も多く、これから一緒に番組を作り上げていく喜びと、それぞれへの深い尊敬のメッセージを寄せています。

表現者として25年のキャリアを誇り、常に進化する氷川が「24時間テレビ」でどんな新しい一面を見せるのか。挑戦する企画など詳細については、今後の発表を楽しみにお待ちください。

<コメント全文>

■チャリティーパートナー就任への思い

子供の頃からずっと観ていて、本当に勇気をもらった番組です。励まされた方の生きる力になって、そこからまた頑張ろうという決意にもつながり、その”ひとりの人”の人間ドラマを観られる番組で、すごく心にグッときます。

チャリティーマラソンにも、ランナーの方が必死に自分と闘っている姿に、ずっと励まされてきました。

生きる上での学びをたくさんくれる番組に、今回、自分も携わらせていただけるということが、すごくうれしいです。自分にできること、伝えられることを全力で精一杯やらせていただきます。

人間というのはいろんなことを知ることで理解ができてくる。

人のこともそうだけど、自分のこともわからないときがあったりするじゃないですか。

知らない、無知ということが人を傷つけたりもするし、一番恐ろしい。

ネット社会で、文字だけでそれが真実だと思うことが本当に恐ろしいなと思います。

人というのは、やっぱり人と会って、目を見てしゃべることで相手の方のことが理解できてくるものだと思いますし、その人の抱えている悩みや問題を知ることでよりつながっていく、いろいろな部分を見てもらってこそ絆ができてくるものだと思います。

常日頃、自分が生きている上で心がけているのは、いいところだけを見せるのではなくて、ひとりの人間として、弱い部分も悩んでいる部分も見せられる人でありたいということです。

そういう自分を通して、何かを感じてもらえるような、そんな番組にしていけたらいいなと思います。「この人も頑張ってるんだ。じゃあ、自分も生きていこう」と、そこから希望が見えてくる。

知ってもらうこと、感じてもらうこと、考えてもらうこと。

一人一人の理解や力で、それが平和にもつながっていくと信じて、そんな思いで携わらせていただきます。

■上田晋也・羽鳥慎一・水卜麻美アナ 3人の総合司会や、チャリティーパートナーの皆様との共演

上田さん、羽鳥さん、水卜アナウンサーは、いつもテレビで拝見して、とてもユーモアがあって、誠実で、そんなお三方と今回ご一緒させていただけることをすごくうれしく思っています。

心がつながっていけて、一つになって番組をつくることができたらいいなと思いますし、皆様MCのプロフェッショナルなので心強いです。

浜辺美波さんとは初めてご一緒させていただきます。私がデビューした2000年のお生まれだそうです。たくさんの方に心が伝わる番組になるよう一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。

志尊淳さんとも初めてご一緒させていただきます。浜辺美波さんもそうですが、若者に、そして幅広い年代の方にも絶大な人気のある俳優さんでいらっしゃると思いますから、若い方の力を借りて、たくさん学ばせていただきたいと思っています。志尊さんは4年前に大きな病を得られたとのこと…本当にたくさんのことを乗り越えられたんだなと感動します。そんな志尊さんにしか伝えられないことがたくさんあると思いますので、そこも勉強させていただきます。どうか、たくさんのみなさんに力を与えてあげてほしいです。

やす子さんとは、一度、プライベートでお食事をご一緒させていただいたことがあります。本当にしっかりしていらっしゃって、まじめな方なんだなと感動しました。いつもテレビで楽しいお話も聞かせていただけますし、すごい影響力のある方だから、今回、不慣れな私をご指導いただけたら嬉しいです。

長嶋一茂さんは、テレビを拝見していて、本当に頼りになる方だという印象です。いろいろアドバイスやご指導をいただきながら、みなさんと手をとりあって、輪になって、この番組をつくっていけたらと思っていますので、どうぞよろしくお願い致します。

そして、本日、一緒にチャリティーパートナー就任の発表となったKing & Princeのお二人。

私は25年、1人で歌ってきたので、「グループっていいな」と何度も感じてきました。

普段から切磋琢磨されているであろうお二人ならではのチームワークと、今回はひとりずつ取り組まれる企画もあるということで、個々で取り組む姿と、両方を拝見できることが楽しみです。

また、同じ歌い手として、この番組でご一緒できることもうれしく思います。よろしくお願いします。

◆番組概要

「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」

■放送日 2025年8月30日(土)、8月31日(日)

■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」

■会場 両国・国技館

■出演者

チャリティーパートナー King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子(※あいうえお順)

■総合司会

上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美(日本テレビアナウンサー)

※ほか 出演者は随時発表いたします

番組公式ホームページ:https://www.ntv.co.jp/24h/