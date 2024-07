¹âÉÊ¼Á¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ê¥¤¥í¥ó¥Ú¥ì¥Ã¥È¤ËºÆÀ¸¡ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¹¡ÖÇÑµùÌÖ¤Î²ó¼ý¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×

リファインバースは、下田海中水族館で初となる「廃漁網の回収とリサイクルプロジェクト」を開催しました。

リファインバース「廃漁網の回収とリサイクルプロジェクト」

リファインバースは、下田海中水族館で初となる「廃漁網の回収とリサイクルプロジェクト」を開催。

本プロジェクトでは、67人が参加し、参加企業の作業分も含めて推計44キロの廃漁網を回収することができました。

回収された廃漁網は、同社の自社工場にて高品質リサイクルナイロンペレット「REAMIDE」(リアミド)に生まれ変わります。

参加企業:下田海中水族館、三井物産ケミカル、PADI アジア・パシフィック・ジャパン、リファインバース

■イベントレポート

海洋プラスチックゴミの問題は世界的にも問題視されており、廃漁網の海洋投棄は課題のひとつです。

同社では5年前に廃漁網のリサイクルを事業化し、REAMIDEとして高品質リサイクルナイロンペレットに再生しています。

漁網をリサイクルするためには、針などの金属をハサミで一つひとつ取り除く作業が必要となります。

今回は、下田市でこれまでキンメダイ漁に使用されていたテグスをリサイクルするため、下田海中水族館で初めてとなる「廃漁網の回収とリサイクルプロジェクト」を7月6日(土)に開催しました。

当日は天候にも恵まれ、10時の開始から来場者の皆様に続々とプロジェクトにご参加いただきました。

1組ごとに約1キロを目標に作業をおこない、合計67人にご協力いただくことができました。

来場者の皆様からは、「この網で漁をしているんですか?」というキンメダイ漁に関する質問や、黙々と作業をしていただける方も多く「もう少したくさんできそう!1キロ以上を目指します!」といった声も多くありました。

普段触れる機会の少ない漁網の作業でしたが、想定よりもたくさんの量を作業いただき、参加企業の作業も後押ししたことで、4時間でおよそ44キロもの量を処理することができました。

ご参加いただいた来場者の皆様には、処理できた漁網の分量により、入場割引券やカワウソの給餌体験用エサが下田海中水族館からプレゼントされました。

■REAMIDEについて

REAMIDEは使用済み漁網を主な原料とした高品質リサイクルナイロンペレットです。

回収した漁網は、洗浄及びフィルタリングをすることで徹底的に異物を除去します。

建材や家電、アパレル製品、オフィス家具など、さまざまな用途で使われています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高品質リサイクルナイロンペレットに再生!リファインバース「廃漁網の回収とリサイクルプロジェクト」 appeared first on Dtimes.