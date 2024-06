〈食べログ3.5以下のうまい店〉希少な近江牛のレバーまで!? コスパ最高、住宅街の穴場焼肉店

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は『焼肉の達人』の著者、小関尚紀さんに、東京・九品仏の焼肉店を教えてもらった。

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、年間100店以上の焼肉店に通う焼肉作家、小関尚紀さんが住宅街の商店街で見つけた、仕入れ力抜群の名店を紹介。

教えてくれた人

小関尚紀

焼肉作家。通称:YAKINIQ。お肉博士1級。MBA(経営学修士)。焼肉店には年間100店舗以上通い、焼き方を研究している。海外渡航60カ国。 焼肉好き伝説の番組 BS朝日『美女と焼肉』(2022年3月終了)の初期レギュラー。著書に『焼肉の達人』(ダイヤモンド社)、『世界一わかりやすい「ゲーム理論」の教科書』(KADOKAWA)、『「即判断」する人は、なぜ成功するのか?』(サンマーク出版)。

ファミリーで賑わうカジュアルムードで極上の近江牛を提供

今回は「世田谷焼肉 bon」

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー!

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

アーティフィシャルフラワーで飾られたガラス扉など、一見カフェバーのような佇まい。牛のマーク入りの看板を目指そう

東急大井町線九品仏駅。自由が丘の隣駅とあって洒落たパティスリーなどが点在するが、駅前に喧騒感はなく、のんびりとした雰囲気の住宅街だ。今回小関さんが紹介してくれたのは、九品仏駅から徒歩約5分、九品仏商店会の中にある「世田谷焼肉 bon」。地元のファミリー客で賑わう地域密着型の店ながら、提供される肉質の良さに驚いたという。日本三大和牛のひとつとして知られる近江牛をはじめ、肉ラバー垂涎のラインアップとなっている。

小関さん

焼肉作家であり、サラリーマンでもあるワタクシ。会社の上司が沿線上に住んでおり、「YAKINIQ(私、小関のこと)と焼肉に行きたいから、お店の手配をお願い」とリクエストをいただき、沿線上で探したのがきっかけです。思いもよらないエリアで、こんなハイクオリティな近江牛、しかも近江牛の内臓まで食べられるの?とびっくりしました。

1階はテーブル席のほかに、6〜8名用の掘りこたつ席も完備。小さな子ども連れもくつろげるとファミリー層に喜ばれている

小関さん

最寄り駅は東急大井町線の九品仏駅で、商店街を環八に進んだビルにあり、地元ファミリー層に人気です。4〜6名用のテーブル席も複数ある1階だけでなく地下にもテーブルがあり、広々としていて、人数多めの予約も可能です。

店内は1階と地下の2フロア。外観、店内ともに焼肉店らしからぬ雰囲気なのは、居抜き物件をそのまま活かしたからだそう。フロアごとに異なる居心地の良さがあり、1階はファミリーやグループで賑やかに、地下は落ち着いて味わうことができ、幅広いシーンや客層にフィットする。

地下1階は石造りの壁に囲まれ落ち着いた空間。“おこもり感”が心地よく、カップルやじっくり堪能したい人向き

この店を切り盛りするのは、店主の車取良太さん。都内の名だたる焼肉店で15年ほどキャリアを積み、独立。2019年に同店をオープンした。

「いずれ自分の店を持ちたいと思っていろいろな店で勉強させてもらいました」と店主の車取さん

念願だった自分の店は「すごくいい肉もありつつ、子ども連れのファミリーも気軽に楽しめる店にしたかった」という車取さん。すごくいい肉とはもちろん、小関さんを感動させた近江牛などの銘柄和牛。

そもそも黒毛和牛のタンやハラミは非常に人気が高い一方で、1頭から取れる量は全体の1%に満たない希少部位。頭数も限られているため、仕入れ先の確保は至難の業。

つまり、出したくても出せない店が多いのが現状で、近江牛ともなればなおさらハードルは上がる。

希少な近江牛の黒タン

そんな中でもbonは、滋賀県から直接近江牛を仕入れられているのだから、背景を知っている人からはかなり信頼度の高い店と評価される。

「縁があって近江牛専門の業者さんとつながることができて。それはうちの強みですね」

しかし、メニュー表には輸入のタンやハラミも並ぶ。

「がっつり焼肉を楽しみたい人から、希少な近江牛をめがけて楽しみたい人まで満足していただけるよう、幅広いメニュー構成にしています」

食べログでは「コスパ最強!」というコメントも多く、車取さんが目指した「いい肉もあって親しみやすい店」として、しっかり定着しているようだ。

無水未真空技術で近江牛のうまみを凝縮

人気の近江牛のハラミ。一晩寝かせてうまみがさらにアップ

一般的に肉は屠畜後に真空包装し、氷水で冷やし込みをしてから出荷されるが、タンやハラミにそれを行うと、開封後残った水で風味が弱くなってしまうことも。bonで提供している滋賀直送の近江牛は、冷やし込みに水を使用せず、手作業で下処理を行い一晩乾燥させることでうまみを凝縮。近江牛ならではの香りと味わいをより濃厚に楽しめる。

レバーなどホルモンも豊富に揃う(※種類は入荷状況により変動)

小関さん

日本三大和牛に数えられる近江牛の正肉、内臓肉のおいしさの底力をぜひ、味わって欲しいです。特に近江牛の内臓は超希少で「タツミヤ」「近江フード」からと抜群の仕入れ力に驚きます。

小関さんも店主も太鼓判! 近江牛黒タン盛り合わせ

「数量限定 近江牛黒タン盛り合わせ」(タン元厚切り1枚、薄切り(タン中)2枚、タン先2枚、タン筋2枚)4,800円

希少な近江牛の黒タンを、部位ごとにもれなく楽しめる盛り合わせは「数量限定なので、あったら迷わず食べた方がいい」と店主の車取さんも一押し。

タン元はザクッと柔らかく、薄切り(タン中)は歯切れ良くうまみが豊富、タン先はしっかりした歯ごたえで肉の味が濃く、タン筋は適度な歯ごたえがあってジューシー。

噛み締めるほどにそれぞれの食感と味の違いがわかり、満足感もたっぷりだ。

硬めで弾力の強いタン先は薄切りにして切り込みを入れる

小関さん

和牛の黒タンだけでも希少なのに、近江牛に限定したタンはさらに希少。本場、滋賀県より直送されており、オーナーの並々ならぬ仕入れ力に感動。肉はオーダーを受けてから一つひとつ肉質を見極めてカットされるこだわりようです。

どの部位も近江牛のうまみが際立ち、下味もしっかりついているため何もつけなくてもおいしくいただけるが、わさびやからし醤油、生胡椒、柚子胡椒なども好みで注文できる。

タン筋は表面をカリカリに焼くのがおすすめ

生胡椒との相性が抜群

小関さん

うまみが強く歯ごたえのあるタン筋は、生胡椒と合わせ、他のタンはわさび、柚子胡椒、からし醤油と合わせていただきます。

こちらも絶品! 段違いのうまみと香りを感じられる3品

とろけるおいしさ! 但馬太田牛の「たれユッケ」

「たれユッケ」1,800円

小関さん

ユッケは但馬太田牛を使用。たれユッケは醤油2種類をベースにした甘めの味付けで、こだわりの卵黄は栃木県産の寿宝卵。見た目も美しく、お皿から形を崩さず上手にスライドして、オーダーしたての大盛りライスにそのまま盛りつけていただきましょう。ライスの白、ユッケの赤、卵黄の黄色、そしてフォルムが美しい。

ご飯にも合う!

肥育頭数が少ない兵庫県の希少なブランド牛「但馬太田牛」は、赤身が柔らかく上質なうまみが特徴。そこに栃木の卵、寿宝卵の濃厚でまろやかな味わいと甘めのたれがあいまって、口の中でとろける。上質な肉特有の味の余韻もぜひご堪能あれ。

希少な近江牛の内臓を存分に。「近江牛ホルモン盛り合わせ6種」

「近江牛 ホルモン盛り合わせ」(塩、醤油だれ、味噌)6種1,450円(各1切れ)

小関さん

希少な近江牛の内臓。種類は仕入れ状況によりますが、レバーが入っていることも多いです。近江牛のレバーは本当に超希少。

今回の部位は、シマチョウ、ショウチョウ、ミノ、ハツ、ツラミ(頬の部分の希少部位)、レバーの6種。入荷状況によっては、メニューにない近江牛テールや近江牛ハラミ筋、近江牛ハツモトが入る日も。弾力ある歯ごたえや脂の甘みなど、それぞれの味わいがより強く感じられるのは、近江牛だからこそ。軽めに焼いたレバーの歯切れの良さも、他では味わえない驚きがあるので、入荷している際には必食だ。

胡椒や唐辛子の辛さとごまの風味などで、パンチのある味に仕上げたごま塩を付けると、よりお酒やご飯が進む味わいに

小関さん

内臓系には、ごま、塩胡椒、唐辛子を混ぜたごま塩でいただきたい。つけダレもお願いすれば、自家製ヤンニンジャンも提供していただけます。ぜひ、スタッフに聞いてみてください。

うまみと香りが押し寄せる!「近江牛ハラミサガリ特選厚切り食べ比べ」

「近江牛ハラミサガリ 特選厚切り食べ比べ」4,500円。通常の厚さで3,400円の「近江牛ハラミサガリ食べ比べ」も人気

人気部位2種を、約2cmの厚切りで贅沢に食べ比べできる一品。

ハラミのジューシー感と、サガリの肉肉しさ。どちらも束になって押し寄せてくるような感覚と、近江牛ならではの風味の良さは肉好きにはたまらないはず。

ハラミは強火で表面を焼き固めたら、弱火にして網の中心へ。ハサミでカットして中の様子を見ながらいただこう

小関さん

滋賀県より直送のハラミ、サガリは無水未真空の技術を施されています。冷やし込みに水を使用せず、一晩乾燥を施すことにより、うまみと香りを閉じ込めます。横隔膜の部位であるハラミとサガリの色味、香り、食感を食べ比べて欲しいです。

締めの食事メニューも人気

上質な近江牛のうまみを、より凝縮した味わいで楽しめる「世田谷焼肉 bon」。

肉だけでもかなり満足感は高いが、締めの食事メニューが豊富に揃うのもうれしいポイント。「和牛石焼ガーリックライス」1,350円や、「和牛出汁冷麺」900円、「石焼チーズbonカレー」1,350円など、締めを楽しみに来るファンも多いとか。

遠方から訪れる価値も十分なこの店の魅力が全国に知られてしまう前に、早めに訪れておきたい。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆世田谷焼肉 bon住所 : 東京都世田谷区奥沢8-13-10 1F・B1FTEL : 050-5571-3085

