หายไป 3วัน กลับมาพร้อมกับหนี้สิน



งามหน้ามั้ยล่ะ???? #ทาสเหมียว????????ช้างเผือกさんの投稿 2020年10月26日月曜日

ต้าวปั้นและแมวของเค้า????????



รักแมวมากกว่าแม่อีก



#ทาสเหมียวสยึ๋ม กึ๋ยさんの投稿 2020年11月10日火曜日

#ทาสเหมียวPeerapong Ton Ananthongさんの投稿 2020年6月24日水曜日

ネコは勝手気ままな生き物であり、ときどきフラッと居なくなって飼い主を心配させることがあります。3日間も行方不明になっていたというネコが「借金」を抱えて帰宅したという珍事がタイで発生しました。Pet cat goes missing for three days, returns home incurring debt! | Trending News,The Indian Expresshttps://indianexpress.com/article/trending/trending-globally/pet-cat-goes-missing-for-three-days-returns-with-dish-debt-notice-6911407/Missing Pet Cat Returns Home After Three Days, But After Incurring A Debt Note | India.comhttps://www.india.com/viral/missing-pet-cat-returns-home-after-three-days-but-after-incurring-a-debt-note-thailand-4193828/以下が借金を抱えて帰宅したというチャン・プアックさんの飼いネコ。3日間の失踪から家に戻った際に、首輪には首に小さなカードが取り付けられていました。カードには「このネコは私の屋台のサバをずっと見続けていたので、私はこの子に3匹与えました。2番通りのメイおばさんより」という文章に加えて、電話番号が書き添えてあったとのこと。女性がネコにあげたサバ代を請求したかったのか、単にネコの無事を伝えるために電話番号を書き添えたかは不明ですが、チャンさんはきちんとネコの借金を返したそうです。また、Facebookの投稿には「#ทาสเหมียว(#ネコの奴隷)」というハッシュタグが記されています。なお、この投稿を見た多くの人が借金をこしらえて帰ってきた際のネコの表情がふてぶてしいことに言及したそうです。ちなみに、#ทาสเหมียว(#ネコの奴隷)では、ネコに囲まれて眠る女性の姿や……猫じゃらしと戯れるネコの映像まさしく「ネコの奴隷」を表現した四コママンガなど、タイの人々が愛情を持ってネコと関わっている様子を垣間見ることができます。