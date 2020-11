劇場版「 鬼滅の刃 」無限列車編が公開から10日間で798万人の観客動員数を記録するなど、日本では大ブームになっている「鬼滅の刃」ですが、世界ではどれだけ人気なのかが気になるところ。 Netflix など複数の動画配信サービスの再生回数ランキングを最大100位まで閲覧でき、週間ごとや年間ごとの各国のランキングを見ることができるウェブサービス「FlixPatrol」を使って調べてみました。TOP 10 on Streaming in the World Today | FlixPatrolhttps://flixpatrol.com/以下が、FlixPatrolのトップページ。Netflix、HBO GO、Amazonプライム・ビデオ、Disney+などのストリーミングサービスやiTunes Store、Google Playでの全世界における映画再生回数ランキングが表示されています。まずは今週の日本でのNetflixの再生回数ランキングを見てみることに。「Streaming」をクリックして出てきたストリーミングサービス一覧の中から「Netflix」をクリック。次に「the World」をクリックすると国名一覧が出てくるので「Japan」をクリックし……集計期間を選択するために「Today」をクリックして「This Week」をクリックすると……今週の日本におけるNetflixの再生回数ランキングが表示されます。この例だと、表示されているのは2020年第44週(10月25日週)。デフォルトは映画カテゴリのランキングで、1位から順に「LUCY」、「ウォンテッド」、「ドゥームズデイ」と並んでいます。画面を下の方にスクロールすると、テレビ番組のランキングが表示されます。1位は「Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba」、つまりアニメ「鬼滅の刃」。その後、韓国ドラマ「キム秘書はいったい、なぜ?」、韓国ドラマ「青春の記録」、アニメ「呪術廻戦」、韓国ドラマ「愛の不時着」と並びます。作品名をクリックすると個別の詳細情報が見られます。以下が「鬼滅の刃」についての詳細ページ。タイトルやイメージ画像、作品の説明、レビューサイトでの得点、各期間ごとの世界での順位が表示されています。また、下の方にスクロールすると、国ごとの週間順位が表示されます。「鬼滅の刃」は日本では1週間を通して1位、台湾でもトップ10にランクインしていることが分かります。次に「鬼滅の刃」が世界でどれだけ人気か確かめるために全世界におけるNetflixの週間再生回数ランキングを見てみましたが、トップ10の中に「鬼滅の刃」は見当たりません。そこで、「Full」をクリックして100位までのランキングを見てみます。「鬼滅の刃」は記事作成時点で34位にランクインしています。27位には「ワンピース」がランクイン。では、「ワンピース」はどういった国で人気なのか、詳細ページを見てみると……ボリビア、ブラジル、コロンビア、コスタリカなど南アメリカの国々で多く再生されていることが分かります。Netflixはユーザーの視聴履歴に基づいたリコメンド機能や、「今日の総合TOP10」機能によって見たい映画やテレビ番組を簡単に見つけることができますが、ランキングには11位以下のコンテンツは表示されず、週間ランキングや年間ランキングなどの機能もありません。FlixPatrolは100位までランキングが表示されるので「もっと詳しいランキングが見たい!」というときや、Amazonプライム・ビデオ、Disney+などのストリーミングサービスの再生回数ランキングと比べたいときに便利。見たいコンテンツを探すだけでなく、気になるタイトルが世界でどれだけ人気なのか知ることができたり、他の国で人気なコンテンツを知ることができたりと、眺めているだけでも楽しいウェブサービスでした。