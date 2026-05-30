介護施設の入居者で“寝たきり”の人は300万を超えるといわれる（厚生労働省）。緩和ケア医の萬田緑平さんは「実際に施設で寝たきりの高齢者を見ると衝撃を受ける。入居の際、胃ろうをすることが条件になる場合も少なくない」という――。※本稿は、萬田緑平『死ぬまで生きる』（河出新書）の一部を再編集したものです。■約50万人が入れている「胃ろう」高齢者医療のなかで問題になっているものの一つに「胃ろう」があります。胃