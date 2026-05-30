[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(9-12位決定戦)第1戦](鳴門大塚)※14:00開始<出場メンバー>[徳島ヴォルティス]先発GK 1 永石拓海DF 3 山田奈央DF 22 柳澤亘DF 44 山口竜弥MF 6 鹿沼直生MF 7 児玉駿斗MF 10 杉本太郎MF 14 梶谷政仁MF 19 宮崎純真MF 42 高木友也FW 9 トニー・アンデルソン控えGK 21 青木心DF 4 カイケDF 20 松田佳大MF 8 岩尾憲MF 24 高田颯也MF 55 重廣卓也MF 69 福田武玖MF 77 ターレスFW 16