[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(5-8位決定戦)第1戦](デンカS)※14:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 71 内山翔太DF 25 藤原奏哉DF 26 佐藤海宏DF 34 藤原優大DF 77 舩木翔MF 7 大西悠介MF 8 白井永地MF 17 シマブク・カズヨシMF 30 奥村仁FW 18 若月大和FW 46 笠井佳祐控えGK 23 吉満大介DF 3 加藤徹也DF 5 舞行龍ジェームズDF 15 早川史哉DF 38 森昂大MF 22 新井泰貴MF 28 島村拓